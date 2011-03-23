Слуховой аппарат для членов правительства

Говорят, для дряхлого и почти выжившего из ума Джона Рокфеллера чуткие родственники стали издавать «хорошую» газету. Чем она была хороша? В этой газете не было ни одного плохого сюжета. А многие приятные для уха новости были попросту придуманы. И миллиардер с наслаждением разворачивал за утренним кофе этот сладкий кусок бумаги.

Похоже, именно о такой прессе мечтает наше родное правительство. Иначе чем можно объяснить дружное молчание министров и руководителей госкорпораций, которым «Аргументы неделi» со своих страниц постоянно задают «неудобные» вопросы. Но отчего нет никаких новостей от промышленного министра Виктора Христенко (ему многократно адресовались вопросы об авиационном двигателе НК-93 – «Кто в доме хозяин»)? И от медицинского министра Татьяны Голиковой («Мартышкин труд Минздрава», «Аэролимузин для отдельно взятой хапуги»)? Почему как в рот воды набрал министр Андрей Фурсенко: журналисты ставили вопросы о дурацких реформах в образовании («Школьная парта в чуме оленевода», «Яйцо для министра Фурсенко», «Театр абсурда имени Фурсенко»)? Что заставляет играть в молчанку министра культуры Александра Авдеева? Материалы «Индюк с антикварной камеей», «Джакузи в заповедных зонах», «Министр культуры в роли слона в посудной лавке», «Золотая тиара Гохмана» пока так и остались без ответов.

Почему они молчат? Оглохли?

«Голубая» кровь и золотое корыто

Глухим прикидывается и министр МЧС Сергей Шойгу. Иначе бы газета давно получила реакцию МЧС на публикацию «Кислородная подушка для углекопа» (материал о перфторане, «голубой крови», столь необходимой для спасения шахтеров во время аварий). Не удостоилась должного внимания публикация «АН» о чудо-удобрениях петербургского профессора Ирины Архипченко у сельскохозяйственного министра Елены Скрынник. А материал «Гренадер с тюльпанной клумбы» по сей день бьет все рекорды у читателей: и если начать использовать удобрение профессора Архипченко, всю страну можно превратить в цветущий сад. И россияне перестанут жевать китайские овощи, напичканные антибиотиками. Но из ведомства Скрынник в редакцию пришла тупая отписка.

Отдельный букет вопросов – руководителю госкорпорации «Росатом» Сергею Кириенко: какова на сегодняшний день цена пилотного проекта плавучей атомной станции (материал «Золотое корыто Ренессанса»)? Кто недавно был арестован в главном атомном ведомстве страны («В Росатом пришли с обысками»)? Огласите весь список! И почему из атомной отрасли продолжают увольнять профессионалов – физиков-ядерщиков («Ядерные погремушки Росатома»)? Ответов на эти вопросы как не было, так и нет. Заметим, что все вышеперечисленные материалы – это журналистские расследования, на которые власть должна отвечать. И отвечать незамедлительно.

Из почты «АН» Я – практикующий врач в провинциальном городке. Полностью согласен с журналистом Н. Поповой. Вот получил аванс – 2600 рублей, 600 рублей – премия. Вся зарплата не превышает 8000 рублей. Пришел на работу: сегодня дождь, и с потолка в плафон освещения течет вода. Свет не включить, и в коридоре та же «свадьба»: сиденья для пациентов сдвинуты – на полу огромная лужа. И такая ситуация в подавляющем числе медицинских учреждений провинциальной России. Зато наш главный врач не успевает менять иномарки. Игорь Т., Воронежская область

Выходит, всем этим руководителям пора выдать слуховые аппараты, как старику Рокфеллеру. Может быть, тогда они нас услышат?

«Мертвые души» в Париже

Чего ждут все эти государственные люди? Почему так спокойно и комфортно чувствуют себя в стране, в которой нет ни качественного здравоохранения, ни образования, ни должного – внимательного и чуткого – отношения к ученым и изобретателям? В стране, где 7 миллионов беспризорников и более 1 миллиона отказных детей? Чем объяснить их «коконное» состояние? Согласитесь: они существуют как бы отдельно от всей остальной страны и нас с вами. Выходит, живут по принципу: пока гром не грянет, никто не перекрестится? Но гром может грянуть.

Недавно весь мир удивили французы. После шквала газетных публикаций они собрались судить престарелого Жака Ширака, своего бывшего президента. За что? Ширак обвиняется в коррупции. 78-летний экс-президент должен будет ответить перед судом за то, что создал фиктивные рабочие места в мэриях двух городов. Ширак тогда был мэром Парижа. Речь идет о 21 «мертвой душе» в парижской мэрии. И еще о семи фиктивных местах в мэрии города Надер (предместье Парижа). Но все эти места занимали члены партии Ширака. В 2004 году за эти вольности был признан виновным бывший премьер-министр (и нынешний министр иностранных дел Франции) Алан Жюппе. Ширак тогда был защищен президентским иммунитетом.

В Японии, после газетных публикаций подал в отставку министр иностранных дел Сэйдзи Маэхару. Он ушел из-за скандала с пожертвованиями. Маэхара провел на своем посту всего-то около 6 месяцев. Ничего не предвещало грозы, но однажды на адрес политического фонда Маэхару пришло пожертвование на сумму 250 тыс. иен (3 тыс. долларов). Эти деньги переслала женщина, которая, живя в Стране восходящего солнца, не имела японского гражданства. Законодательство Японии запрещает политикам принимать пожертвования от иностранцев даже в том случае, если они родились в Японии или живут на территории государства. Дело в том, что сам министр был не в курсе происходящего, но, узнав о «неправильном» переводе, немедленно написал прошение об отставке. Премьер-министр Японии Наото Кан предложил Маэхаре остаться на своем посту. Но глава МИД ответил отказом. Он даже принес свои извинения. И ушел.

Из почты «АН» Плавучая АЭС – идеальный объект для атаки террористов. Для ее охраны нужна целая эскадра. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС показала падение качества эксплуатации энергетических объектов. До ЧП Чернобыльская станция считалась лучшей. И держала переходящее Красное Знамя. Алексей Ярцев, Петербург

Именно журналисты спровадили в отставку главного секретаря казначейства (он же и первый заместитель министра финансов Великобритании) Дэвида Лоуса. Газетчики опубликовали несколько статей, разоблачающих тайные расходы члена Кабинета министров. 44-летний Лоус, будучи депутатом палаты общин, с 2001 по 2009 г. истратил около 40 тыс. фунтов стерлингов якобы на аренду жилья в Лондоне. На самом деле деньги пошли на личные нужды Лоуса. Чиновник сразу же покинул свой пост. И пообещал вернуть все деньги в казну.

Выходит, расследовательская журналистика может очень многое. И к расследованиям журналистов надо относиться внимательно, особенно государевым людям.

Каждый четвертый министр – под следствием

Но вернемся из Токио и Парижа в Москву. И начнем с самого главного – со здоровья. 1 сентября 2010 г. «АН» опубликовали материал «Аэролимузин для отдельно взятой хапуги». Материал еще не вышел из печати, а в редакции уже зазвенели все телефоны. Оказывается, в ведомстве Голиковой материал прочитали на сайте «АН». Потом заместитель руководителя пресс-службы Е. Браславская переслала в редакцию письмо, в котором ведомство Голиковой грозило газете судом. Люди Голиковой пообещали в считаные часы прислать свое разъяснительное письмо, но потребовали снять материал «Аэролимузин для отдельно взятой хапуги» с сайта. Редакция пошла навстречу вопреки интересам читателя. Но ни через день, ни через три письмо так и не появилось. Через неделю пришла простая отписка. Зачем же так долго тянули кота за хвост? На что надеялись? И почему так разозлились в Министерстве здравоохранения? В материале была фраза о региональных министрах: «Сегодня примерно каждый пятый-шестой высокопоставленный подчиненный министра Голиковой или сидит, или находится под следствием, или дает признательные показания». Но потом мы пересчитали наших героев по пальцам и выяснили: сидит или находится под следствием каждый четвертый региональный министр. Что сегодня? …Караван идет.

Информация к размышлению Всемирный банк опубликовал отчет, который показывает: уровень коррупции растет в соответствии со снижением качества журналистики.

«Рептильная» пресса

Но где еще можно прочитать материалы о «достижениях» Росатома? Кто, кроме «Аргументов неделi», рассказывает общественности об опасности проектов ГК «Росатом» и о запредельном воровстве в отрасли? Увы, почти никто… В декабре 2009 г. вышла публикация «Зачем Камчатке бриллиантовая АЭС?» (в цунамиопасной зоне хотят установить плавучую атомную станцию). Реакции от ведомства Кириенко ждем до сих пор. И тут уместно будет поговорить о так называемой «рептильной» прессе. А для этого от старика Рокфеллера, пускающего пузыри от чтения карамельной газеты, обратим наши взоры в сторону таких мрачных фигур прошлого, как Наполеон и Бисмарк. Обе эти исторические личности агрессивно использовали возможности журналистики и журналистов.

Наполеон утверждал: газеты равны полкам и дивизиям. Он создал систему контроля над печатью, которая призвана была подчинить французов его влиянию. Наполеон был одним из первых, кто попытался сделать из газет и журналистов инструмент управления государством.

И также действовал Отто Бисмарк (первый канцлер Германской империи (Второго рейха). Он создал систему «рептильной» прессы. Эта пресса тайно получала государственные субсидии для того, чтобы укрепить влияние прусской бюрократии на немецкое общество. Бисмарк расходовал деньги на подкуп журналистов. Продажных журналистов прогрессисты именовали «рептилиями». И надо ли задавать вопрос: почему в России пресса перестает быть двигателем экономического прогресса? Почему все меньше становится качественных СМИ? И почему во многих печатных изданиях закрылись отделы расследований? И отчего сегодня так много «рептильных» журналистов? Некоторые из них пишут восторженные материалы о плавучих атомных станциях.

Во имя читателя

Мы живем в очень трудное время. Это факт. Очень трудно работать. Нет никаких поступательных действий от тех, кто должен реагировать на резкие выступления журналистов (сами заслужили) и двигать ситуацию вперед. Но поступательного движения нет ни в Министерстве образования, ни в Минздраве, ни в Минпромторге. По каким-то своим собственным законам живут МЧС и Министерство культуры. «АН» опять же на своем сайте опубликовали «открытое письмо» против преобразований г‑на Фурсенко. На сайте в поддержку свои подписи оставили уже более 2 тыс. наших читателей.

Далее. Действий в защиту граждан тоже нет. Зато есть угрозы, оскорбления, обещания разобраться с газетой, которая эти проблемы поднимает. И звонить эти «защитники» министров предпочитают журналистам домой в ночное время суток.

Выходит, что господа хорошие сами спровоцировали появление в России гражданской журналистики. Что это такое? Гражданская журналистика направлена не на информирование ради достижения коммерческой цели. Не на агитацию ради управления умами. Она направлена на совместное с читателями решение социально значимых проблем. Именно этим вплотную занимаются «Аргументы неделi». И другие «нерептильные» СМИ в регионах России…

Надежда у нас одна: получить на многочисленные острые публикации вразумительные ответы. Мы даже готовы скинуться и приобрести партию слуховых аппаратов, чтобы нас услышали господа Христенко, Голикова, Скрынник, Кириенко, Шойгу, Авдеев, Фурсенко и иже с ними.

Миллионы на ветер

В июне 2010 г. «АН» опубликовали материал «Спасительный коктейль из изотопов, или Мартышкин труд Минздрава». Газета рассказала о работе Медицинского научного радиологического центра в Обнинске, где людей, больных раком, лечат радиоактивным йодом, что и надежнее, и дешевле! Но институту нужна небольшая помощь, дабы расширить клинику и провести ремонт очистительных сооружений. Голикова ученых не слышит. Реализация Национальной онкологической программы в Министерстве здравоохранения, – объясняли «АН» читателю, – напоминает басню Ивана Крылова «Мартышкин труд». Помните, как мартышка катала чурбан туда-сюда? И никто ее за это даже не похвалил. А за что хвалить? Ведомство Голиковой непонятно зачем дублирует (причем дублирует на многие миллионы рублей) деятельность Медицинского научного радиологического центра в Обнинске. С одним только различием: центр энергично и продуктивно работает в очень скромных условиях, а те миллионы рублей (вернее, совсем небольшая их часть), которые так нужны обнинским врачам, потоком уходят в регионы. Что с ними там делают? Модернизируют онкологические клиники? Строят новые диспансеры? Но сколько нужно времени, чтобы построить новый диспансер? Оснастить его необходимым оборудованием? А потом начать делать плановые операции по удалению токсического зоба (для одного пациента это может быть 5–6 операций подряд) или рака простаты (операций тоже может быть несколько). Без всяких гарантий для пациента. Лечение радиоактивным йодом намного дешевле хирургического. Оно единократное. Успешность проведения – 90–98%.

Этот материал ведомство Голиковой попросту проигнорировало.

Двигатель ржавеет в сарае

Идем дальше. Не может не удивлять и деятельность Минпромторга (министр В. Христенко) по сворачиванию работы огромной отрасли – авиационного моторостроения. Об этом «АН» талдычат постоянно. Сегодня двигатель НК‑93, ржавеет в сарае.

Такая антигосударственная деятельность стала нормой в России. Вот вам факт. На авиасалоне МАКС-2009 французская корпорация «Снекма» совместно с канадской «Дженерал Электрик» продемонстрировала перспективный двигатель LEAR‑X, странным образом напоминающий НК-93. Оказывается, западные конструкторы очень внимательно изу­чили российскую разработку. И привлекли для работ над авиадвигателем будущего около 200 российских инженеров. В долгосрочных планах – практически полное копирование схемы НК-93, которая сулит недостижимую для остальных современных авиамоторов экономию топлива и бесшумность. На готовую российскую разработку господа из Минпромторга так и не выделили копеечные средства для завершения летных испытаний. Похоже, что тут пахнет уголовной статьей. Да не одной…

Двигатель НК-93 убрали подальше с глаз премьера Путина. Неудивительно – Христенко и глава оборонпрома Реус прекрасно помнят распоряжение В. Путина о развитии высокоэффективного двигателя нового поколения НК-93. Но сегодня Путин о своем распоряжении, похоже, забыл. Обидно, что в памяти народной останется одно: «Промышленность начали гробить при Ельцине, а добили при Медведеве и Путине». Не при Христенко же – о нем и не вспомнят. Проблемы в авиационном двигателестроении приняли системный характер. Двигатель, базовый элемент для любого самолета, в родном Отечестве произвести не выходит. Не дают Христенко и Ко. На публикации в «АН» г-н Христенко упорно не реагирует. А может, он и читать не умеет? Но «АН» решили идти до победного конца: на нашем сайте теперь можно посмотреть фильм, как собирался двигатель в Самаре. И пусть теперь авиационные инженеры всего мира увидят, что это за чудо!

Метаморфозы с ядерным реактором

Но в молчанку с редакцией играет не только Т. Голикова. Глава госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко ни разу не передал в редакцию своих комментариев. Но только однажды – в июле 2007 года в «АН» пожаловали гонцы из ведомства Кириенко с вопросом: за что «АН» так взъелись на Росатом? Им это было непонятно, впрочем, непонятно это и сегодня. В ведомстве Кириенко продолжают строить флотилию плавучих атомных станций. Недавно озвучили цену: 27 млрд. рублей (а начиналось строительство с цифры 2,9 млрд.). Зачем же стране такие дорогущие атомные поплавки? «АН» писали об этом неоднократно. И почему бы не признаться президенту страны, что одно только «корыто» для плавучей станции давно стало золотым?

Из атомной отрасли продолжают вымываться профессионалы. С приходом «профи» от Кириенко на АЭС стали появляться контрафактные запчасти («На АЭС поставляются фальшивые детали»). И станции начали гореть («Белые воротнички» на атомных станциях»).

В Администрацию Президента РФ как-то пришло интересное письмо. Его отправил Виктор Семенов, начальник отдела подготовки персонала Дирекции строящихся плавучих АЭС. О чем написал Семенов? Эти бумаги оказались в редакции. Менеджеры Кириенко не имеют специальной подготовки. Персонал генерального проектанта «Атомэнерго» полностью набран из ОАО «Мурманское морское пароходство». У них нет опыта работы на АЭС. Постоянная реорганизация структуры филиала по управлению проектом приводит к перераспределению функций между управляющим филиалом и отделами. Только за один год прошло три реорганизации. За бортом уже оказались профессионалы, которые в течение нескольких десятилетий строили атомные суда. Речь идет о работниках Амурского судостроительного завода, которые построили более 300 кораблей и 57 атомных субмарин.

«В структурах Росатома сохраняется запредельный уровень коррупции. Цена строительства включает в себя не менее 40% коррупционной составляющей, – эти строки из «Открытого письма» (март 2010 г.) бывшего заместителя министра по атомной энергии Б. Нигматуллина С. Кириенко. Долгий срок строительства энергоблоков делает стоимость капвложений еще выше.

После публикаций в «АН» все-таки был снят директор строящихся плавучих атомных станций Сергей Крысов. Об этом худо-бедно сообщили. А вот вторая оглушительная новость была тщательно спрятана от ушей журналистов: Росатом под сурдинку внес изменения в проект плавучей атомной станции. Был изменен контур ядерного реактора, и теперь в него будет загружаться меньшее количество радиоактивного топлива. Но это заслуга не менеджеров Кириенко, а редакции газеты «Аргументы неделi». Но почему факт скрыли от общественности? И от руководства страны?