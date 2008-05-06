//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Тема номера

Хроники Каспия: рыбаков на берег, кильку в ископаемые

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Материалы подготовил Владимир ЛЕОНОВ ]

Хроники Каспия: рыбаков на берег, кильку в ископаемые
фото автора

Мафия на берегу – браконьер в море

 ОСНОВНОЙ тезис «ЛУКОЙЛа» – главный ущерб рыболовству в Каспийском море наносит браконьерство, но не деятельность НЕФТЕГАЗОВЫХ компаний.

 Как это проверить? Никак. Браконьерство на Каспии и в самом деле стало массовым, повальным явлением. Несмотря на регулярную конфискацию тысяч километров сетей и орудий лова.

 «Наши» ловцы удачи не выходят в море только в одном случае – когда в регион с визитом прибывает из Москвы кто-то из первых лиц государства.

 На этот случай у рыбной мафии везде есть свои люди, они предупреждены всегда заранее. Самый большой «простой» был в августе 2002 г. – по приказу Верховного главнокомандующего сбор-поход Каспийской флотилии напрочь парализовал браконьерскую деятельность как минимум на две недели. А если учесть, что в Вооруженных силах принято готовиться к трудностям загодя («через 3 дня, ровно в 5 ноль-ноль, учебная боевая тревога!»), то почти месяц Каспий отдыхал от варварской эксплуатации. Браконьерские сети протралили, у рыбы появилась передышка. Но когда аврал закончился, военные морячки разбрелись по местам постоянной дислокации, жизнь прибрежных поселков и городков по обыкновению вернулась на круги своя.

 Исключение – иранские воды. Власти Исламской Республики с браконьерами не церемонятся – суда, застигнутые на месте незаконного промысла, расстреливают боевые вертолеты.

Килька – хлеб Каспия?

 РАНЬШЕ с Каспия кормились все – не только иранцы. Вспомните таможенника Верещагина из «Белого солнца пустыни». Черная икра ему, понимаете ли, обрыдла!

 Только есть один большой секрет – это браконьеры гоняются за белужьей и осетровой икрой. А настоящие рыбаки больше думают о кильке. Дело в том, что промышленный лов осетровых определяется сегодня настолько мизерными квотами, что как-то повлиять на состояние легальной рыболовецкой отрасли в целом не способен. Другое дело килька.

 Когда-то ее ежегодный вылов составлял в среднем 250 тыс. тонн в сезон. Рекордные уловы зафиксировали в 1978 г. – 380 тыс. тонн. И даже в не слишком благополучные 90-е уловы отличались завидной стабильностью – если и было снижение, то только из-за старения флота. До 100 млн. банок знаменитой каспийской кильки в томатном соусе расходилось по стране. Консервы с удовольствием закупало Министерство обороны (дешево и питательно!), а для пенсионеров и малообеспеченных слоев населения килька была спасением от голодной смерти. Своими глазами видел в годы, когда специфическая российская демократия привела к полной анархии, бабушек и дедушек с картошкой в авоськах и консервированной астраханской килькой. Социально значимый продукт! Сейчас службы снабжения армии и флота по старой памяти обращаются на рыбоконсервные комбинаты, но получают отказ – кильки на всех не хватает. И на астраханском рынке Татар-Базар она в постоянном дефиците.

Суп «Сиротский»

 СОДЕРЖИМОЕ одной банки кильки в томатном соусе залить водой, положить в кастрюлю 500 г картофеля, 1 луковицу, 1 морковку. Можно добавить пшено. Варить 30 минут. 

Мины замедленного действия

 В 2001-м грянула экологическая катастрофа. В один прекрасный день, по официальным данным, разом погибло 250 тыс. тонн кильки – большая часть популяции. Неофициальные данные еще страшнее – все 350 тыс. (1 кг кильки стоит 10 рублей. Море и рыбаки в одночасье потеряли 3,5 млрд. руб.!). С этих дней рыбаки ведут отсчет своих проблем. Мор подорвал рыбные запасы Каспия.

 Капитаны, которые в те дни выходили в море, вспоминают: «Шли по мертвой кильке – сутки, вторые… Сплошное сверкающее чешуйками поле убитой рыбы». Что это было? Если сопоставить данные ученых и рыбаков, картина вырисовывается следующая. Десятки лет нефтедобычи оставили на шельфе многочисленные полости, заполненные уже не нефтью, а смертельно опасным сероводородом. Старые скважины, конечно, запечатывают – так положено.

Но Каспий находится в сейсмически активной зоне, землетрясения здесь не редкость. Семь лет назад тряхнуло основательно. Притаившийся в недрах газ после встряски вырвался наружу и остался ядовитым облаком в морской воде. Черноморцы хорошо с этим знакомы, но там сероводород спокойно себе лежит на больших глубинах и проблем не создает. А в мелководном Каспии течение погнало сероводородную тучу вдоль берегов, по кругу – в центре моря массы воды относительно неподвижны. После сероводорода в воде не остается ничего живого – гибнет и планктон, и килька… Экипажи судов все чаще встречают сероводородные «гейзеры» в самых разных местах.

 Новые месторождения таят не меньшие угрозы. 8 лет назад открыли крупнейшее месторождение Кашаган (Казахстан). Нефтяной пласт площадью 1250 кв. км, как сыр на хлебе, покоится на сероводородной подложке. Неужели вы думаете, что «какой-то» сероводород навечно преградит путь к 13 -млрд. баррелям сырой нефти?

Сейсмосмерть

 БРАКОНЬЕРОВ килька интересует разве что в качестве закуски на столе. Куда же она в одночасье подевалась? После мора 2001-го к 2003 г. уловы постепенно стабилизировались и начали расти. Сначала килька была мелкая и худая, потом «потолстела» и «пожирнела». Но, начиная с 2005 г., рыбы становится все меньше и меньше. И результаты прошлого года говорят о том, что ситуация опять становится катастрофической.

 Если кто-то захочет обвинить легальных рыбаков – «это они всю кильку переловили!» – будет не прав. В нормальной ситуации «короткоживущие рыбы», килька в том числе, быстро восстанавливают популяцию. Был бы корм (планктон) и благоприятные условия для нереста. А вот с этим как раз не все ладно.

 Килечные капитаны уверяют – это нефтяники виноваты. А точнее, геологоразведка на каспийском шельфе.

 Странным образом каждый раз, когда начинают активно исследовать морское дно на предмет поиска «черного золота», рыбка куда-то надолго исчезает. Что, в общем-то, неудивительно – сейсморазведку тихим занятием не назовешь. Методика такова. Пневматическая пушка, направленная с исследовательского корабля вниз, выстреливает воздухом (давление в камере 200 кг на 1 кв. см). Мощнейший гидравлический удар, отраженный от донных пород, ловит точная аппаратура. Что-то вроде гигантского эхолота – прибора, установленного на каждом мало-мальски серьезном корабле. Он дает возможность экипажу увидеть подводные препятствия, знать точную глубину. Задача сейсморазведки заглянуть как можно дальше. После расшифровки данных можно определить, что и в каком объеме прячется под толщей каспийских вод. И когда корпуса судов начинают эхом вздрагивать от далеких ударов, рыбаки говорят: «Опять нефтяники пошли море бомбить!» Суда сейсморазведки, курсируя, как челноки, методично расстреливают дно, оглушая и распугивая морских обитателей. Рыба гибнет, а та, что уцелела, уже не способна давать потомство. По словам Владимира Жуковского, директора рыбопромышленной компании «Держава-шиппинг», нефтяные гиганты добрались до заповедной зоны Северного Каспия, где, согласно Постановлению СМ РСФСР №78 от 31.01.75, «исключается разработка месторождений минерального сырья, в том числе бурение нефтяных и газовых скважин».

 Ихтиологи предполагают, что рыба ушла из ставших для нее некомфортными прибрежных вод на глубину, далеко в море. Туда, где ее никто не беспокоит, под защиту 100-метровой толщи воды. И нерестится там же, в совершенно неблагоприятных для этого условиях, – ей бы на мелководье, богатое кормом для малька.

 Килька питается планктоном. А вот все остальные коренные обитатели Каспия предпочитают иметь в своем рационе именно кильку. После черной икры она самая питательная – содержание чистого белка в этой мелкой рыбешке достигает 80%. Осетры и белуги, тюлени и морские птицы зависят от кильки, как человек от хлеба. Следовательно, исчезает килька – наступает «голод» у остальных. Тюлени, строят гипотезы специалисты, еще как-то могут перебиться, найти замену. Но массовый падеж сегодня не редкость.

Человеческий фактор

 ПО МНЕНИЮ ихтиолога, известного специалиста по искусственному разведению осетровых Евгения Липпо, огульно обвинять нефтедобытчиков в исчезновении кильки нельзя. Существует масса факторов, в том числе и природных. Например, колебания численности рыбы в море зависят даже от солнечной активности. «Нефтянку обвиняют во всем, дескать, в дельте Волги арбузы не растут, как раньше, помидоры вянут. Надо доказывать ущерб с результатами независимых экспертиз и исследований в руках».

 С независимостью экспертизы проблемы есть. Учреждение, которое призвано блюсти интересы моря и рыбной отрасли, ФГУП «Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» (КаспНИИРХ), давно смотрит на нефтедобывающие компании как на основного заказчика. Да не оскудеет рука дающего! Заповедник «бомбят» в апреле-мае, а судно с экспедицией выходит на мониторинг в июле – обличать уже некого.

 Между тем «КаспНИИРХ» несколько лет назад сумел оценить биопотенциал северного Каспия. Получилось около 37 -млрд. долларов. Сумма, сопоставимая со стоимостью запасов углеводородов в этой части моря. И если нефть и газ когда-то будут исчерпаны до донышка, то биоресурсы являются возобновляемыми.

 И другая проблема, от которой нельзя отмахнуться. Сработал человеческий фактор. В балластных цистернах судов из морей-океанов через Волго-Донской канал в Каспий занесли чрезвычайно агрессивного атлантического «зверя» – гребневика мнемиопсиса. Ученые били тревогу, предлагали ввести обязательный карантин – никому до этого не было дела. Ну а раз так, уже в 1999-м гребневик был замечен в первый раз. А начиная с 2000 г. встречается повсеместно. Это мелкое желеобразное существо – ближайший родственник медуз. Жрет планктон, икру, личинки и размножается в каспийской воде с фантастической скоростью – объедает коренных обитателей. Его суммарная масса исчисляется миллионами тонн. Естественных врагов в Каспии не имеет. Попытки уничтожить пока безуспешны. Гребневик мнемиопсис – второй после браконьерства аргумент невиновности нефтяного лобби.

 Сегодня люди «нагадили» так, что морю самому не справиться. Пессимисты говорят прямо – если ничего не изменится, через десять лет разговоры о рыбных богатствах Каспия будут чисто теоретическими – на практике море опустеет. Кто за это должен платить? Тот, кто больше всего с моря имеет!

 Иранские власти в этой кризисной ситуации приняли решение постепенно прекратить промышленный лов кильки. Госструктуры поэтапно, до 2009 г., должны выкупить 127 сейнеров-кильколовов у рыбаков, чтобы компенсировать их убытки и перепрофилировать бизнес.

 В России для этого нет даже законодательной базы. Поэтому за уловами продолжают стоять и зависеть от них жизни тысяч людей, занимающихся добычей и переработкой рыбных богатств Каспия. Все они попали между молотом и наковальней – цены на топливо растут, уловы падают, флот за долги распродается. Единицы счастливчиков заключают контракты с нефтегазовыми компаниями на обслуживание буровых и геологоразведочных работ. Благополучная Норвегия, к слову, и та своих рыболовов не бросает – там создана и действует система господдержки отрасли – компенсация части затрат на приобретение горюче-смазочных материалов, субсидированные кредиты на рыбодобычу.

 Допустим, победят гребневик, восстановят нормальный биоценоз, вернется килька – кто ее будет ловить и перерабатывать? Международные нефтяные консорциумы?

По проблемам ударим пиаром!

 КАК всегда бывает в Астрахани весной, из самолетов и вагонов поездов дальнего следования сплошным потоком потянулись в дельту Волги тысячи людей с удочками и спиннингами. Кто-то мечтает поймать сазана, кто-то всласть наудить воблы, кто-то просто поучаствовать в процессе и отведать настоящей рыбацкой ухи.

 Но что удивительно, в астраханских кафе и ресторанах осетрина под строжайшим запретом. И вообще с рыбой как-то не очень. Снабженцы местного общепита регулярно совершают вояжи в Москву… за рыбой. В столицу некогда рыбного края едут вереницы рефрижераторов с мороженными морепродуктами. Норвежская семга и форель, хек, палтус, минтай, треска, дорада. В этом привозном списке оказался даже исконный волжский житель – судак. Кому рассказать об этом лет 10–15 назад, засмеяли бы.

 В последние апрельские дни в Астрахани с помпой провели традиционный фестиваль «Вобла-2008». На городскую набережную вышел весь местный бомонд во главе с губернатором Александром Жилкиным. Он реализовал законное право первого заброса удочки, а дальше к соревнованию по ловле одуревшей от желания поскорей отнереститься рыбы приступили 250 спортсменов. Условности соблюдены, сказка о неиссякаемых рыбных богатствах Волги и Каспия успешно поддержана. Спешу посоветовать – срочно везите на Каспий и в низовья Волги детей. Чтобы они своими глазами увидели и смогли рассказать потомкам, что Каспий – не только самый большой в мире замкнутый водоем с богатым нефтью и газом шельфом. Но и в недавнем прошлом кормилец миллионов людей. Чтоб помнили!

Кстати

 КОНСЕРВИРОВАННАЯ вобла входит в рацион питания экипажей атомных подводных лодок – в дальних походах она замечательно компенсирует недостаток солей в организме.

 В особо «урожайные» годы и во времена великих потрясений вяленую воблу (Гражданская и Великая Отечественная войны) использовали для топки печей. В степной прикаспийской зоне переводить дерево на дрова считается непозволительной роскошью, а вот пересушенная вобла прошлогоднего улова годится для этого в самый раз. На вобле вместо угля паровозы таскали целые железнодорожные составы!

 Сегодня такого количества «пивной рыбки» уже не добывают и печи ей не топят. В московских магазинах за одну хорошую воблу надо заплатить не меньше 50 рублей.

Нулевой сброс

 ИНТЕРЕСНА точка зрения ведущего «игрока» на каспийском шельфе по этой проблеме. Вот выдержки из ответа ОАО «ЛУКОЙЛ» на запрос редакции «Аргументов неделi»: «За период 1997– 2007 гг. в рамках программы мониторинговых исследований нами проведено 48 комплексных морских экспедиций, охватывающих практически полностью акваторию западной части Северного Каспия и 23 экспедиции непосредственно в районах проведения буровых работ. Общие затраты на проведение мониторинга за эти годы составили 254 млн. рублей. При этом объем финансирования мониторинговых исследований, проводимых только ФГУП «КаспНИРХ», составил около 100 млн. рублей.

 Результатом мониторинга является оценка современного состояния морской среды в западной части Северного Каспия, основанная на данных по тремстам гидрологическим, гидрохимическим, гидробиологическим, ихтиологическим и токсикологическим показателям. Из этой оценки следует, что уровень загрязненности морской среды в настоящее время ниже, чем это было пятнадцать-двадцать лет назад.

Особое значение мы придаем нормативно-правовому определению принципа «нулевого сброса», ставшего краеугольным камнем системы экологической безопасности ОАО «ЛУКОЙЛ» при осуществлении работ в северной части Каспийского моря. В нашем понимании нулевой сброс означает запрет на удаление в морскую среду всех отходов, образующихся в результате нормальной производственной деятельности, таких как отработанный буровой раствор, буровой шлам, пластовые, производственные и бытовые сточные воды, твердые бытовые отходы.

 Отсутствие негативного воздействия поисково-разведочного бурения на морскую среду является основой для высокой оценки эффективности природоохранных мероприятий».

Хорошее море – мертвое море

 ОБ ИЗРАИЛЬСКОМ курорте речь не идет. Просто море, в котором есть нефть и нет ничего живого, – это мечта любого нефтедобытчика. Не путаются под ногами экологи, ихтиологи, «зеленые», представители Гринписа и различных фондов защиты дикой природы. Ищи, бури, качай! Главное, чтобы откровенных разливов нефти на поверхности не было – вот и вся задача. В Астрахани из уст в уста передается байка, что один из нефтяных генералов Вагит Алекперов в приватной беседе якобы сказал: «Да я здесь столько на нефти возьму, что потом на Луне, если надо, буду рыбу разводить!»

 Для примера совсем свежая история, рассказанная на условии анонимности. К российскому владельцу рыболовецкого траулера обратились люди из некой казахстанской компании. За очень приличное вознаграждение нужно было протралить участок прибрежного шельфа. Для нищающих с каждым днем рыбаков такой контракт, можно сказать, манна небесная. На взятые взаймы деньги заправили судно топливом и вперед! Дошли до места, и тут капитану стала ясна задача: тралить воды предстоит «от осетра» и всего живого. Чтобы, когда спустя некоторое время комиссия из казахстанских и зарубежных экологов, чиновников природоохранительных ведомств, будет на месте определять – давать или нет разрешение нефтяным компаниям на разведку и бурение в этом районе, ничто не могло бы помешать очередному контракту. Рассказчик утверждал, что владелец «парохода» немедленно отозвал судно в порт приписки. Участвовать в преступлении не стал. Противно, да и риск велик – если на такой «рыбалке» прихватят, судно будет конфисковано, а капитан пойдет под суд. Возможно, было и так, но кто знает, сколько «несознательных» мореходов тут же согласились занять его место?

Килькососы

ДЛЯ ловли каспийской кильки в 60‑е годы советскими учеными была придумана особая технология – на электросвет. Ночью в воду опускается яркая лампа, способная выдержать высокое давление на глубинах до ста метров. Как ночные бабочки, килька собирается у источника света и с рыболовецкого траулера через специальный шланг-трубу диаметром 20 см засасывается наверх. Здесь уместно сравнение с дачным водяным насосом или пылесосом.

 Технология себя полностью оправдала, за ночь нередко насасывали по 60 тонн рыбы (сейчас и 5 тонн удача!). Поэтому, провожая в море рыболовов-килечников, часто говорят: «Пошли сосать кильку». Когда суда рыболовецкой флотилии, сверкая огнями и чадя дизелями, наперегонки мчались к рыбному порту, чтобы в первых рядах сдать улов, говорили: «6-й флот США атакует!»

 На других морях эта методика не работает – балтийская и черноморская килька на свет особо не реагирует, да и плотность стад куда меньше. Там используют традиционные тралы.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Четыре возможных района начала Третьей мировой войны определил профессор из США

Четыре возможных района начала Третьей мировой войны определил профессор из США

Роберт Фарли, профессор Военного колледжа армии США, рассказал, в каких регионах Земли может вспыхнуть Третья мировая. Точка зрения эксперта приведена в материале, опубликованном на страницах СМИ.

//В мире

В Белом доме показали распечатку разговора Трампа и Зеленского

В Белом доме показали распечатку разговора Трампа и Зеленского

На сайте Белого дома сотрудники администрации президента Америки Дональда Трампа опубликовали распечатку телефонного разговора между ним и главой Украины Владимиром Зеленским от 25 июля. Именно этот разговор стал причиной начала процедуры импичмента лидера США.

//В мире

Единственный вариант сохранения Донбасса в составе Украины назвал киевский эксперт

Единственный вариант сохранения Донбасса в составе Украины назвал киевский эксперт

Киевский политолог Михаил Погребинский рассказал, как Украина сможет сохранить территории, контролируемые властями ДНР и ЛНР, в составе страны. По данному вопросу аналитик высказался в беседе с журналистами.

//Интервью

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту «АН», почему керченский турнир по самбо «Кубок двух морей» занимает важное место в спортивном календаре и кто на самом деле поднимает и лечит нашу страну.

//Экономика

В 2020 году пенсионерам повысят прожиточный минимум

В 2020 году пенсионерам повысят прожиточный минимум

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022 год предусматривает увеличение прожиточного минимума пенсионеров.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Соловьёв призвал российское правительство ввести санкции против Украины

Соловьёв призвал российское правительство ввести санкции против Украины

Российский телеведущий Владимир Соловьёв призвал ввести санкции против Украины после выступления Владимира Зеленского на сессии ООН. Украинский лидер заявил, что Россия ведет войну в самом сердце Европы.

//Общество

Выжившие: истории чудом спасшихся от смерти

Выжившие: истории чудом спасшихся от смерти

Недавно во вьетнамском Хошимине ирландский турист дважды упал с высоты в течение нескольких минут, но смог выжить. В Сети появилось видео, как мужчина выпал из окна четвёртого этажа и держится из последних сил за подоконник, чтобы не упасть на землю. Однако через некоторое время турист снова падает на крышу дома.

//Общество

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?

Одна из причин многочисленных отравлений как в России, так и на заграничных курортах — грязная вода, в которой вынуждены плескаться отдыхающие. Многие туристы смогли лично убедиться в том, что в большинстве случаев канализационные отходы сливают прямо в море.

//Общество

На отборочном туре конкурса «Талантливая Керчь» произошел скандал с травести-исполнителем

На отборочном туре конкурса «Талантливая Керчь» произошел скандал с травести-исполнителем

На минувших выходных в Керчи проходил отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Наибольшее внимание публики привлек переодетый в женщину актер Владимир ТОВКАЧ, который явил зрителям образ Джины Disco

//Новости партнеров

//В мире

Зеленский позвал Трампа на Украину

Зеленский позвал Трампа на Украину

Владимир Зеленский во время проведения сессии ООН обратился к президенту США Дональду Трампу с приглашением посетить Украину. В ответ на это глава Америки пообещал «постараться».

//Здоровье

Лучшие способы предотвращения появления раковой опухоли раскрыл доктор Мясников

Лучшие способы предотвращения появления раковой опухоли раскрыл доктор Мясников

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о наиболее эффективных мерах профилактики онкологических заболеваний. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в отечественном интернет-сегменте.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Владельцы контактного зоопарка оставили животных умирать от голода

Владельцы контактного зоопарка оставили животных умирать от голода

В поселке Октябрьский Архангельской области разыскивают владельцев контактного зоопарка, которые оставили животных умирать от голода. Сообщается, что в настоящее время за зверинцем ухаживают неравнодушные жители.

//В мире

Озвучен прогноз о стратегическом поражении Украины из-за особого статуса Донбасса

Озвучен прогноз о стратегическом поражении Украины из-за особого статуса Донбасса

Возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины на правах автономии приведет к стратегическому поражению Киева. Такую точку зрения озвучил некоторое время назад Юрий Романенко, украинский политический эксперт.

//Политика

В Госдуме попросили Зеленского перестать распространять мифы про российский Крым

В Госдуме попросили Зеленского перестать распространять мифы про российский Крым

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал украинского президента перестать распространять мифы об аннексии полуострова Россией, а самому приехать и посмотреть всё лично.

//Общество

В РПЦ прокомментировали идею ввести многоженство в России

В РПЦ прокомментировали идею ввести многоженство в России

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе напомнил, что христианство не одобряет многоженство.

//Здоровье

Шесть признаков наступившего микроинсульта головного мозга перечислили медики

Шесть признаков наступившего микроинсульта головного мозга перечислили медики

Специалисты в области здравоохранения обозначили шесть признаков наступившего инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в сети.

//Шоу-бизнес

Седокова призналась, что ей надоело быть милой для всех

Седокова призналась, что ей надоело быть милой для всех

Певица Анна Седокова в соцсети призналась поклонникам, что устала быть для всех милой и хорошей. Она порекомендовала подписчикам меньше обращать внимания на чужое мнение.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в жизни строит из себя набожную монашку

//В мире

Армия ЛНР в срочном заявлении пообещала отомстить ВСУ за гибель военного республики

Армия ЛНР в срочном заявлении пообещала отомстить ВСУ за гибель военного республики

Народная милиция самопровозлашенной ЛНР распространила срочное заявление, в котором рассказывается о гибели военного республики в результате нового обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

//Жаркое из блогов

Украина закупила у Чехии партию советских "Гвоздик"

Украина закупила у Чехии партию советских "Гвоздик"

Стало известно, что Киев закупил в Чехии очередную партию самоходных артиллерийских установок для своих вооруженных сил. На этот раз Украина приобрела 16 самоходок 2С1 «Гвоздика», за 1 565 600 долларов, а также две башни от этих установок с орудиями 2А31 в комплекте, стоимостью в 120 200 долларов.

//Футбол

Аршавин посоветовал тренеру "Спартака" пойти на завод

Аршавин посоветовал тренеру "Спартака" пойти на завод

Бывший игрок питерского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о перспективах московского «Спартака» в матче против «КАМАЗа». По мнению футболиста, если красно-белые проиграют, то их тренеру останется только лишь пойти работать на завод.

//Политика

Захарова: «Пелоси выставила США на всемирное посмешище»

Захарова: «Пелоси выставила США на всемирное посмешище»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обнародованную Белым домом расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

//Общество

Житель Крыма нанес служителю закона телесные повреждения. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения

Житель Крыма нанес служителю закона телесные повреждения. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения

При этом отмечается, что максимально возможный срок по соответствующей статье предусматривает до десяти лет тюремного заключения

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"
2

Практически вся Россия является для американцев зоной ограничения доступа
3

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?
4

Данию настигло «русское газовое проклятие»
5

России пришла «труба»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры