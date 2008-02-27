«Социальная койка» для кукушонка

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27 февраля 2008, 00:00 [«Аргументы Недели», Подготовила Надежда ПОПОВА ]

Время «кустовых» младенцев



СЕГОДНЯШНИЕ сводки по отказным младенцам напоминают фронтовые: количество брошенных детей не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Причем в некоторых регионах кривая идет и идет резко вверх… Буквально через несколько недель врачи в родильных домах ждут массового появления так называемых кустовых младенцев.

– Так мы называем отказных детей, которые рождаются в марте, – рассказала «Аргументам неделi» врач-педиатр Татьяна Ларионова. – Период зачатия этих детишек приходится на июнь, когда мужчины и женщины чаще всего вступают в случайные половые связи где придется.

Так, в марте 2007 г. в роддоме №3 Уфы родились сразу 12 «кукушкиных» детей. Врачи говорят, что это своего рода рекорд последнего времени.

Тяжелая ситуация с отказниками в Курске. 20–25 младенцев в год оставляют в одном только перинатальном центре. А в городе есть еще несколько родильных домов. И если раньше детишек бросали девочки-подростки и дамы, не обремененные замужней жизнью, то в последнее время оставлять младенцев стали все чаще вполне благополучные семейные пары, озабоченные карьерой и продвижением по службе.

По-своему решили помогать отказным младенцам в славном городе Норильске. В отделении отказных детей (их становится все больше и больше) больницы дополнительно появилось 17 рабочих мест – пришли 2 воспитателя и 15 медсестер. На увеличение штата сотрудников детской больницы норильская власть потратила 4 млн. руб., поступивших в городской бюджет из краевой казны. Больше для младенцев местная власть, выходит, ничего сделать не в силах…

Увеличивается количество маленьких отказников в Брянске: за 2007 г. в больницу №2 попали более 70 младенцев.

Жуткая ситуация в Смоленской области: почти 300 детей родилось в 2007 г. у несовершеннолетних матерей. Администрация области приняла решение о создании третьего Дома ребенка в г. Велиже. Сложная обстановка складывается во всех районах области: более 40 детей ожидают путевки в детские дома. Некоторые малыши находятся на так называемых социальных койках, которые уже есть в каждом детском отделении районной больницы. Эта койка может стать домом для ребенка на несколько лет. И становится.



Вот так мы сегодня живем. Подобного не было даже в войну.



Помогают милиционеры и судебные приставы



ВИДИМО, поняв, что государство пока не в силах справиться с проблемой отказных младенцев, на помощь врачам поспешили милиционеры и судебные приставы.

Сотрудники МВД Татарстана сегодня шефствуют над 45 социальными учреждениями. Подшефными милиционеров являются 3 социально-реабилитационных центра, 15 детских приютов, 10 детских домов, 3 школы-интерната, 2 специализированных дома ребенка, дет­ская больница, 2 отделения для отказных детей. Вопрос находится на постоянном контроле у министра внутренних дел республики Асгата Сафарова.

Похвальная инициатива. Может быть, ее подхватят и в других регионах России?

Вот и судебные приставы в Екатеринбурге взяли под свое крыло отказных детей. Сотрудники областного управления ФССП передали теплые вещи и лекарства для отказников, находящихся в детской больнице №5 Екатеринбурга. Все необходимое для младенцев было приобретено на деньги, собранные приставами в рамках благотворительной акции «Поделись теплом». Она началась после заключения соглашения с просветительским центром Ново-Тихвинского монастыря о патронаже над брошенными детьми.



«Теплый кров» открыли прямо в больнице



ПОКА у нас в стране решают, что делать с отказными младенцами, на местах ломают головы, как выйти из нелегкого положения.

Специалисты Главного государственного управления социального развития и труда Псковской области обратились к псковичам с просьбой помочь в уходе за отказными малышами, которые живут в отделении «Теплый кров» городской больницы №2. В отделении находятся более 40 отказников в возрасте от нескольких недель до 3 лет. Немногочисленные медсестры и нянечки не в силах уделить необходимое внимание каждому малышу. Из-за этого даже прогулка становится проблемой. «Мы ищем людей с добрым сердцем, готовых участвовать в уходе за отказными малышами. Если вы готовы потратить 2 часа в неделю на общение с детьми, просим позвонить», – такие объявления появились на фонарях и заборах Пскова.

Но все это не выход из ситуации. Проблему нужно решать на государственном уровне.

Подкидыш слушает Моцарта



СЛУЧАЙНЫЙ прохожий обнаружил на заснеженной трамвайной остановке в Магнитогор­ске большой кулек. Развернул – а там младенец в пеленках… Его срочно отправили в роддом №1.

Поисками мамаши занимается милиция, возбуждено уголовное дело.

В 2007 г. через детскую больницу Магнитогорска прошли почти 90 ребятишек, от которых отказались мамаши. Семью обрели четверо. Детей все чаще стали находить в мусорных баках…

В больнице малышей стараются окружить заботой и лаской. Здесь проводят музыкотерапию: малышня слушает «Колыбельную» Моцарта… Ученые объясняют воздействие на мозг человека мелодий Моцарта тем, что вибрации произведений композитора совпадают с вибрациями здоровых нейронов.

Ситуация с брошенными младенцами у нас в стране не улучшается, а лишь ухудшается. Государственные чиновники делают вид, что этой проблемы как бы не существует. Нет федеральной целевой программы по отказным младенцам – а уж пора бы государству озаботиться судьбой тысяч брошенных на произвол детишек. Почему бы не ввести алименты для легкомысленных мамаш-кукушек, бросающих детей в мусорные бачки или оставляющих на трамвайных остановках? Родила – плати государству. Потому что, даже объединившись, врачи, милиционеры, судебные приставы, пенсионеры и школьники не сдвинут эту проблему с мертвой точки.

Выходит, страна сегодня в силах обеспечить брошенных младенцев лишь «социальной койкой». И зачастую на этой самой койке спят, обнявшись, сразу двое или трое отказных и брошенных граждан великой России…

Из досье «АН»

ПЕРВЫЙ воспитательный дом для «незаконнорожденных и всяких подкидных младенцев» был открыт в Новгороде в 1706 г. при монастыре. Содержались воспитательные дома на «доброхотные подаяния благодетелей». Много воспитательных домов появилось при Екатерине Второй. Под патронажем императрицы существовали дома, главным назначением которых было укрыть на время детей, а затем определить сироту в «семью благонравного поведения». 1 сентября 1763 г. был издан Манифест об «Учреждении Московского воспитательного дома». В его стены принимали всех младенцев. Императрица постоянно посещала воспитательный дом и оставляла очень крупные суммы.



В России сегодня 820 муниципальных детских домов, более 300 – семейных, 252 дома ребенка, 200 приютов и 9 «детских деревень».

В Нидерландах регистрируется 5–6 абортов на 100 женщин, в Великобритании – 10–15, а в России – более 70.



Из писем читателей «АН»

Нужен закон

«МЕНЯ лично очень волнует, почему в нашей стране так легко можно оставить ребенка в роддоме или в больнице? – пишет Нина Павловна Словеснова из Владимира. – Насильно заставлять плохих родительниц воспитывать детей не надо, все равно ничего не получится. Но необходимо ввести «алименты» в размере 30–40% до достижения ребенком 18 лет. И обязательно поставить жирную печать в паспорт: «Ребенок имеется. Находится в государственном учреждении». Не нужен малыш – плати по закону государству. Пусть частично, но матери обязаны оплачивать содержание отказного младенца».

Нет четкого юридического статуса

«ЕЩЕ год назад в нашей больнице находилось около 150 брошенных детей. Сегодня больше 200, – с тревогой пишет медсестра Раиса Мухамедзакирова из Казани. – Средний период нахождения детей у нас увеличился до 60–70 дней. Некоторые дети в больнице находятся годами. А в дома ребенка их нельзя определить из-за отсутствия четкого юридического статуса».



Брошенным младенцам помогают школьники

«У НАС в нескольких больницах Челябинска живут 30 отказных малышей, – пишет в редакцию Анна Егоровна Тверитина. – В детской больнице №8 находятся 10 детей. Сюда начали приходить ученики школы №74. Ребята затеяли акцию «Радуга детства». Уже откликнулись несколько частных предпринимателей. На денежные пожертвования купили масляные генераторы и стулья-трансформеры для кормления, приобрели пластиковые пеленаторы и ультрафиолетовые лампы. Это, конечно, капля в море. Но удивляет рвение 14–16-летних подростков. Уверена, они своих детей никогда не бросят в больницах».



На помощь сиротам приходит церковь

«ОТКАЗНЫХ младенцев в нашей больнице на станции Каргала взялся опекать настоятель храма св. Косьмы и Дамиана священник Константин Баринов, – пишет Мария Андреевна Елистратова из Оренбургской области. – Батюшка разработал программу сотрудничества с районной больницей. Организована молельная комната и сестричество из местных прихожанок, которые ухаживают за брошенными младенцами. Больно на все это смотреть. Неужели наше государство не в силах позаботиться об этих детях? Как их прокормить? Детям нужны и соки, и смеси, и каши. А у нас такая нищета…»

Спасут ли нас «детские деревни»?

ЕЩЕ Псковская губерния придумала построить у себя «детскую деревню», в которой будут жить сироты. «Детская деревня» – это небольшой городок из жилых домиков. В каждом домике будут жить несколько детей-сирот в возрасте от 3 до 18 лет. В деревне будут магазин, баня и мастерские. Деревня рассчитана на 90 сирот. Проект реализует «Детский фонд «Виктория». Благотворители подбирают наиболее удобное место для строительства. Основные требования – близость социальных объектов: поликлиники, больницы и школы, территория 4–5 га и наличие коммуникаций.

Включение Псковской области в этот проект неслучайно. За 5 лет рождаемость снизилась на 40 тыс. человек. Ежегодно почти тысяча детей остается без родителей.

Появилось такое понятие, как «вторичное сиротство», когда дети-сироты, став родителями, вынуждены отказаться от своих детей из-за отсутствия жилья и работы. Разве это не позорное явление?

«Детские деревни» созданы в 9 субъектах России. Но спасут ли они катастрофическое положение с отказными младенцами? Их тысячи, а в одной такой деревне могут принять только 90 сирот…

«Кукушонок», привязанный к кровати

СИТУАЦИЯ с брошенными младенцами, что и говорить, тяжелая, но находятся люди, которые на этой беде пытаются урвать что-то лично для себя. И положить в свой бездонный карман. Инспектор органа опеки и попечительства Управления образованием администрации городского округа Верхний Тагил Лидия Королева в нарушение требований семейного законодательства предложила старшей медсестре одной из больниц оформить опекунство над отказным мальчиком Ильей. Медсестра стала официальным опекуном ребенка. Однако к себе домой Илюшу корыстная медсестра не взяла, поскольку знала, что оформляет лишь мнимое опекунство, дабы получить пособие при рождении ребенка в размере 9200 рублей. Как были поделены эти деньги, выясняет прокуратура.

По факту нарушения прокурор Кировограда внес представление главе администрации городского округа Верхний Тагил Александру Матакову с требованием устранить нарушение и привлечь к дисциплинарной ответственности старшего инспектора Королеву.

Получается, дамочка легко отделалась.

Еще раньше в Екатеринбурге был случай, когда отказным малышам фиксировали соски пластырем, чтобы они не кричали и не мешали работать. Это случилось в детской больнице №15. Одна из мам сумела снять на камеру мобильного телефона шокирующие кадры. Возбуждено уголовное дело.

Еще один вопиющий случай произошел в Подмосковье: в марте 2007 г. прокуратура г. Орехово-Зуево возбудила дело по фактам жестокого обращения с отказными малышами. В детском инфекционном отделении городской больницы №1 с сентября 2006 г. живут двое брошенных детей. Медсестры и нянечки привязывали детей простынями к кроватям, чтобы не отвлекали…

Справка «АН»

СЕГОДНЯ в детских больницах Свердловской области каждая третья койка занята «кукушатами». Это самый тревожный показатель по стране.

Осиное «Гнездышко»

ПРОКУРАТУРОЙ Ульяновской области совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры РФ проведена проверка исполнения законодательства, направленного на борьбу с детской безнадзорностью. В ходе проверки выявлены ущемления прав несовершеннолетних. Установлены факты невыплат воспитанникам детских учреждений пенсий по случаю потери кормильца и инвалидности. В детском доме «Орбита» Майнского района один из воспитанников целый год не получал пенсию. Проверкой выявлены факты ущемления руководителями учреждений прав детей. Администрации детских домов «Гнездышко», «Орбита» и школы-интерната «Островок надежды» постоянно изымали денежные средства с личных счетов воспитанников.

Во многих учреждениях для детей, нуждающихся в специальной коррекции, отсутствуют логопеды, дефектологи и психиатры. 9 детских домов и 6 школ-интернатов области не имеют лицензии на оказание медицинской помощи. Установлены факты сокрытия работниками образовательных учреждений побоев маленьких воспитанников.

Прокуроры выявили огромные нарушения жилищных прав сирот. Чиновники из местных органов самоуправления выделяли детдомовцам клетушки, непригодные для проживания. А хорошие квартиры пускали налево.

В детском доме для детей с отклонениями в развитии «Дом детства» длительное время содержались отказные дети раннего возраста. Никаких мер для их устройства в семьи не принималось.

Прокурорами Ульяновской области внесено 56 представлений об устранении нарушений закона, принесено 25 протестов, объявлено 15 предостережений, направлено в суд 69 исковых заявлений в защиту прав несовершеннолетних, возбуждено 6 уголовных дел.

Ситуация находится на особом контроле прокуратуры Ульяновской области.