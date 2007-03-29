В Томске появился суперкомпьютер «Скиф Сибирия»
№ 13(47) от 29.03.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
Сборку этой ЭВМ осуществила российская компания «Т-Платформы», а корпорация «Майкрософт» разработала программное обеспечение. Компьютер позволяет решать сложнейшие задачи: он может применяться при инженерных расчетах, прогнозировании погоды, а также при моделировании взрывов, ядерных испытаний, разработок запасов газа и нефти.
Ректор Томского госуниверситета Георгий Майер подсчитал, что новая машина по скорости действия на 18% превосходит самый мощный на сегодняшний день компьютерный центр Российской академии наук в Москве.
В США и Японии в последние годы были созданы суперкомпьютеры, способные осуществлять несколько сотен триллионов операций в секунду. Такая машина появилась в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса в Калифорнии. Есть подобный компьютер и у НАСА: он установлен в Исследовательском центре имени Эймса.
Суперкомпьютер «Скиф Сибирия» входит в число 100 мощнейших суперкомпьютеров в мире. На его создание было потрачено 54 млн. рублей. Производительность томской машины - 13 трлн. операций в секунду. Сибирский компьютер является 16-м суперкомпьютером в мире, установленным в учебном заведении.
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