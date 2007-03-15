В Россию привезут святую десницу

Десницу святителя доставят с Керкиры в Домодедово специальным авиарейсом. Два дня православная святыня будет находиться в храме Христа Спасителя, а затем до 26 апреля - в Свято-­Даниловом монастыре. Но на этом ее вояж из Греции в Россию не закончится. 26-28 апреля деснице смогут поклониться в Туле, 28-29 - в Калуге, 29 апреля - 2 мая - в Брянске, 2-4 мая - в Орле, 4-7 мая - в Липецке, 3-10 мая - в Воронеже, 10-12 мая - в Тамбове, 12-15 мая - в Рязани. В Керкиры святыня возвратится 15 мая.

Тримифунтский чудотворец родился на острове Кипр в конце III века. Святому приписывают множество чудес. Так, на Первом Вселенском соборе в доказательство единства в Святой Троице он стиснул в ладонях кирпич, из которого вниз пролилась вода, а вверх вспыхнул огонь. Одним из свидетелей чудесной сущности святителя стал Гоголь, приезжавший на Корфу.

Одним из чудес считается, что Святитель, по убеждению верующих, не перестает странствовать. Подтверждение тому - стоптанная обувь, которую ежегодно меняют. Дело в том, что в каждой церкви, посвященной этому святому, целиком или частично хранят его ботинки.

Когда-то в России было много храмов в честь Спиридона Тримифунтского. В Москве об одном из них напоминают своими названиями улица Спиридоновка и Большой Спиридонь­евский переулок.

Верующие считают святого Спиридона чудотворцем-целителем, защитником бездомных и больных. Говорят, что он помогает тем, кто занят торговлей и финансами, а также испытывает трудности с жильем.