В Россию привезут святую десницу
№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Евгения УЛЬЧЕНКО ]
Десницу святителя доставят с Керкиры в Домодедово специальным авиарейсом. Два дня православная святыня будет находиться в храме Христа Спасителя, а затем до 26 апреля - в Свято-Даниловом монастыре. Но на этом ее вояж из Греции в Россию не закончится. 26-28 апреля деснице смогут поклониться в Туле, 28-29 - в Калуге, 29 апреля - 2 мая - в Брянске, 2-4 мая - в Орле, 4-7 мая - в Липецке, 3-10 мая - в Воронеже, 10-12 мая - в Тамбове, 12-15 мая - в Рязани. В Керкиры святыня возвратится 15 мая.
Тримифунтский чудотворец родился на острове Кипр в конце III века. Святому приписывают множество чудес. Так, на Первом Вселенском соборе в доказательство единства в Святой Троице он стиснул в ладонях кирпич, из которого вниз пролилась вода, а вверх вспыхнул огонь. Одним из свидетелей чудесной сущности святителя стал Гоголь, приезжавший на Корфу.
Одним из чудес считается, что Святитель, по убеждению верующих, не перестает странствовать. Подтверждение тому - стоптанная обувь, которую ежегодно меняют. Дело в том, что в каждой церкви, посвященной этому святому, целиком или частично хранят его ботинки.
Когда-то в России было много храмов в честь Спиридона Тримифунтского. В Москве об одном из них напоминают своими названиями улица Спиридоновка и Большой Спиридоньевский переулок.
Верующие считают святого Спиридона чудотворцем-целителем, защитником бездомных и больных. Говорят, что он помогает тем, кто занят торговлей и финансами, а также испытывает трудности с жильем.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес