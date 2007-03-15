//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Говорят, что...

В Россию привезут святую десницу

№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Евгения УЛЬЧЕНКО ]

В Россию привезут святую десницу

 

 Десницу святителя доставят с Керкиры в Домодедово специальным авиарейсом. Два дня православная святыня будет находиться в храме Христа Спасителя, а затем до 26 апреля - в Свято-­Даниловом монастыре. Но на этом ее вояж из Греции в Россию не закончится. 26-28 апреля деснице смогут поклониться в Туле, 28-29 - в Калуге, 29 апреля - 2 мая - в Брянске, 2-4 мая - в Орле, 4-7 мая - в Липецке, 3-10 мая - в Воронеже, 10-12 мая - в Тамбове, 12-15 мая - в Рязани. В Керкиры святыня возвратится 15 мая.

 Тримифунтский чудотворец родился на острове Кипр в конце III века. Святому приписывают множество чудес. Так, на Первом Вселенском соборе в доказательство единства в Святой Троице он стиснул в ладонях кирпич, из которого вниз пролилась вода, а вверх вспыхнул огонь. Одним из свидетелей чудесной сущности святителя стал Гоголь, приезжавший на Корфу.

 Одним из чудес считается, что Святитель, по убеждению верующих, не перестает странствовать. Подтверждение тому - стоптанная обувь, которую ежегодно меняют. Дело в том, что в каждой церкви, посвященной этому святому, целиком или частично хранят его ботинки.

 Когда-то в России было много храмов в честь Спиридона Тримифунтского. В Москве об одном из них напоминают своими названиями улица Спиридоновка и Большой Спиридонь­евский переулок.

 Верующие считают святого Спиридона чудотворцем-целителем, защитником бездомных и больных. Говорят, что он помогает тем, кто занят торговлей и финансами, а также испытывает трудности с жильем.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//О чем пишут коллеги

Проклятое золото Ксеньевки

Проклятое золото Ксеньевки

Виктора Донова зарубили топором близ поселка Ксеньевка Могочинского района Забайкалья. Убийство произошло недалеко от железной дороги, и тело заметил машинист проезжавшего поезда.

//Мнение

И грустно, и смешно. Бурные аплодисменты «Газпрому»

И грустно, и смешно. Бурные аплодисменты «Газпрому»

«Только где-то кончается Родина, если Родина есть у тебя», - пела популярная в советские годы группа «Воскресенье». Почему-то вдруг эти слова вспомнились, когда РБК опубликовала прекрасную новость, что фирма г-на Ротенберга возвращает «взад» и «Газпром бурение» - крупнейшего исполнителя буровых работ для «Газпрома», но и знаменитый «Стройгазмонтаж».

//В мире

Первый президент Украины рассказал об ультиматуме США Киеву по ядерному оружию

Первый президент Украины рассказал об ультиматуме США Киеву по ядерному оружию

Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал об ультиматуме по ядерному оружию, который после распада СССР предъявили Киеву США. Бывший глава государства процитирован в заметке, опубликованной СМИ.

//новости партнеров

//В мире

Политолог объяснил, почему Трамп заинтересовался приобретением Гренландии

Политолог объяснил, почему Трамп заинтересовался приобретением Гренландии

Доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев утром в среду, 21 августа, объяснил, почему президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заинтересовался покупкой Гренландии.

//Общество

"Быдло и алкашня готовы землю целовать". Иркутская чиновница назвала свою запись о визите Путина в зону затопления провокацией

"Быдло и алкашня готовы землю целовать". Иркутская чиновница назвала свою запись о визите Путина в зону затопления провокацией

Иркутская чиновница не пожалела красочных эпитетов, описывая встречу Путина с пострадавшими от паводка людьми. Пресс-секретарь губернатора Ирина Алашкевич жителей называет не иначе как «быдлом и бичевней»

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Эксперт придумал способ вернуть Донецк и Луганск в состав Украины без войны

Эксперт придумал способ вернуть Донецк и Луганск в состав Украины без войны

Украинский журналист Владимир Скачко рассказал, как можно вернуть Донецк и Луганск под юрисдикцию Киева без боевых действий. Соответствующее заявление эксперт сделал, выступая в телевизионном эфире.

//Непознанное

Предсказание Нострадамуса о наступлении «золотого века» в России выложили в СМИ

Предсказание Нострадамуса о наступлении «золотого века» в России выложили в СМИ

Французский астролог Нострадамус предсказал наступление «золотого века» в России к 2025-2030 годам. Об этом говорится в публикации, появившейся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Культура

Коллеги Назаровой объяснили, кто будет новым опекуном внучки актрисы

Коллеги Назаровой объяснили, кто будет новым опекуном внучки актрисы

Стало известно, кто станет опекуном несовершеннолетней внучки актрисы Александры Назаровой, которая скончалась во вторник, 20 августа. Отмечается, что сын знаменитости погиб несколько лет назад, а мать исчезла.

//Спорт

«Майор» Гришин: «Бахыт» не был авторитетом, но теперь перешел в разряд «Легенды»

«Майор» Гришин: «Бахыт» не был авторитетом, но теперь перешел в разряд «Легенды»

14 августа от травм, полученных в автокатастрофе, умер болельщик «Спартака» Алексей «Бахыт». О погибшем еженедельнику «Аргументы недели» рассказал президент фан-клуба «Спартак» Владимир Гришин («Майор»).

//Новости партнеров

//Политика

Надо обсуждать возможность возвращения России в G8 на профессиональном уровне, считает Захарова

Надо обсуждать возможность возвращения России в G8 на профессиональном уровне, считает Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила сообщение о возможном возвращении России в "большую восьмёрку". По её словам, для начала надо обсуждать данную тему с профессиональной стороны, а не публичной.

//В мире

Юлии Тимошенко отказали в должности премьера?

Юлии Тимошенко отказали в должности премьера?

Депутат партии Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал назначение нового премьер-министра. Об этом сообщили украинские СМИ.

//Новости СМИ2

//В мире

СМИ сообщили, какую сумму администрация Трампа хотела предложить за Гренландию

СМИ сообщили, какую сумму администрация Трампа хотела предложить за Гренландию

В средствах массовой информации днем в среду, 21 августа, появились данные о том, какую сумму администрация президента США Дональда Трампа планировала предложить датским властям за Гренландию.

//Здоровье

Пять признаков скорого инфаркта миокарда обозначили специалисты в сфере медицины

Пять признаков скорого инфаркта миокарда обозначили специалисты в сфере медицины

Специалисты в области здравоохранения перечислили пять признаков скорого инфаркта миокарда. Об этом рассказывается в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Здоровье

Ученые назвали опасность "аскорбинок"

Ученые назвали опасность "аскорбинок"

Частое употребление таблеток аскорбиновой кислоты в пищу может повлиять на работу организма. Шведские ученые установили это в ходе опытов.

//В мире

Порошенко отдыхает в Норвегии вместе с семьёй

Порошенко отдыхает в Норвегии вместе с семьёй

Бывший президент Украины Пётр Порошенко покинул страну и улетел на отдых в город Олесунн в Норвегию вместе со своей семьёй. Отмечается, что политик находится в городе с 18 августа.

//Общество

Задержанные в Керченском проливе украинские моряки останутся под арестом в СИЗО

Задержанные в Керченском проливе украинские моряки останутся под арестом в СИЗО

Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, останутся под стражей. Такое решение вынес сегодня Мосгорсуд. Заседание проходило в закрытом режиме, о чём просили прокурор и следователь

//В мире

Лавров: Россия всегда будет солидарна с Венесуэлой

Лавров: Россия всегда будет солидарна с Венесуэлой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках встречи с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес сделал важное заявление. По его словам, Москва всегда будет солидарна с Каракасом.

//Новости партнеров

//Здоровье

Ученые назвали дерево, которое лечит суставы

Ученые назвали дерево, которое лечит суставы

Воспаление суставов можно вылечить при помощи экстрактов из листьев одного из деревьев. Результаты исследований медиков опубликованы в BMC Complementary and Alternative Medicine.

//Происшествия

СМИ: на допросе саратовский отравитель конфет объяснил причину поступка

СМИ: на допросе саратовский отравитель конфет объяснил причину поступка

В СМИ появилось видео допроса подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом в саратовском супермаркете. Опубликованы кадры, на которых задержанный мужчина объясняет причину своего поступка.

//В мире

Экс-премьер Украины предрек смерть попавших в Раду партий Порошенко и Тимошенко

Экс-премьер Украины предрек смерть попавших в Раду партий Порошенко и Тимошенко

Пробившиеся в Верховную Раду партию Петра Порошенко «Европейская солидарность» и «Батькивщину» Юлии Тимошенко ждет политическая смерть. Такой прогноз озвучил Юрий Ехануров, бывший глава правительства Украины.

//В мире

СМИ: в результате взрыва газового баллона на севере Германии пострадали двое россиян

СМИ: в результате взрыва газового баллона на севере Германии пострадали двое россиян

На севере Германия произошел взрыв газового баллона. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося пострадали четыре человека, в частности, двое граждан РФ.

//Общество

"Если куришь - значит, не зря тебя насиловал отец", дело против сестер Хачатурян могут прекратить

"Если куришь - значит, не зря тебя насиловал отец", дело против сестер Хачатурян могут прекратить

Дело в отношении сестер Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца, может быть прекращено. Следствием установлены факты морального и сексуального надругательства над девушками со стороны их отца

//Шоу-бизнес

Экс-супруга Башарова показала первый снимок новорожденного сына

Экс-супруга Башарова показала первый снимок новорожденного сына

Актриса и бывшая супруга актёра Марата Башарова Екатерина Архарова поделилась первой фотографией новорожденного сына. Отмечается, что 15 августа знаменитость объявила о готовности к родам и отправилась в клинику.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Запястье министра науки и образования России стало самым популярным мемом в Сети
2

Агония несокрушимого бастиона «сирийской революции»
3

Стали известны подробности поисков девочки, пропавшей под Нижним Новгородом
4

Предсказан ответ России на возможные поставки Израилем военных технологий Украине
5

Украинские СМИ взорвала ирония ведущего телеканала "Россия-1"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры