Уральские химики изобрели «жидкую броню»

Российские ученые все чаще стали обращаться к нанотехнологиям – к технологиям, основанным на манипуляции отдельными атомами и молекулами. Ученые из Екатеринбурга изобрели «нанобронежидкость».

– Мы изобрели новое защитное покрытие, которое при ударе превращается в непробиваемую броню, – рассказал «Аргументам неделi» директор венчурного Фонда ВПК Свердлов­ской области Николай Викторов. – «Жидкая броня» состоит из геля и наночастиц порошкового металла. Эффект защиты достигается благодаря специальному пакету из кевлара (волокнистый материал на основе полиамидов. – «АН»), наполненному раствором сверхтвердых наночастиц в неиспаряющейся жидкости. Как только происходит механическое давление высокой энергии на кевларовую оболочку, наночастицы собираются в кластеры – сложные объединения нескольких атомов. Структура раствора жидкости при этом превращается в твердый композит.

Этот фазовый переход происходит менее чем за миллисекунду, что и помогает защитить человека не только от ножевого удара, но и от пули и осколка.

– Очевидна важность проекта в области бронирования вертолетов типа «Черной акулы» или «Аллигатора», – подчеркнул Николай Александрович. – «Жидкую броню» можно использовать в автомобильной промышленности: если ею заполнить, к примеру, бампер машины, он преобретает легкость и прочность и вместе с тем может обезопасить пассажиров при ДТП.

Среди достоинств «жидкой брони» – неимоверная легкость. Обычный вес бронированной машины на 2–3 тонны выше, чем небронированной, а вот автомобиль, обработанный «жидкой броней», увеличивает свой вес незначительно. Бронежилет с начинкой из «жидкой брони» весит 2–3 кг.