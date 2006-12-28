//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Говорят, что...

Новогодние истории

№ 34(34) от 28.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Евгения УЛЬЧЕНКО ]

Новогодние истории
Фото Г. УСОЕВА

Людмила Гурченко:

- К новому году у меня отношение особое. Частенько за «пять минут» я, как в знаменитой песенке, и впрямь успевала очень много. И бывало так, что попробуй-ка не успеть. Однажды я собиралась на официальный прием по случаю Нового года и за несколько часов до выхода из дома заметила, что на моем костюме огромное пятно. Непонятно откуда, но зато на самом видном месте. Что делать? А я вообще многое умею сама – скроить, пошить, перешить... Смотрю на часы – времени в обрез! Меньше чем за полдня я соорудила себе шикарный наряд из куска серебряной парчи и остатков шифона и шелка. Получилось нечто феерическое. Но на живую нитку. Так и поехала. Близко ни к кому не подходила и к себе никого не подпускала – не дай бог, заденут. Но выглядела очень эффектно.

Роман Карцев:

 

- Новый год я обычно встречаю скромно и, в основном, дома. С женой, дочкой, сыном, двумя внуками и несколькими друзьями. Было их человек тридцать в свое время. Сейчас уже гораздо меньше, к сожалению. Многие уехали, кого-то не стало. А года 3–4 назад мне предложили поехать на теплоходе по Дунаю и отпраздновать Новый год в Вене. Я обожаю круизы и, как идиот, согласился. И, конечно, накололся. Мне тогда очень хотелось увидеть знаменитый Венский оперный театр. Увидел и расстроился. Наш одесский лучше. В общем, угробил Новый год. Пошли мы с компанией на площадь ночью. А там толпа ав­стрийцев, все в коже. Все девочки – в коже и мальчики – в коже. И пили они шампанское под вальсы Штрауса. Даже мордобоя какого­-никакого самого мальского не было. Так что, как говорит Миша Жванецкий, «потратил время зря в этом греческом зале».

Виктория Токарева:

- Мне не нравится, когда в новогоднюю ночь сначала много пьют, потом где попало спят чуть-чуть, а потом снова пьют... Скучно, неинтересно.

Я люблю гулять по зимнему лесу с дочкой, внуками и гостями. Готовить – совершенно не моя стихия, но до последнего времени я всегда жарила к праздничному столу гуся или утку. Для меня самое вкусное мясо в мире – гусь. Это настоящее счастье, и пусть кто-нибудь со мной поспорит. Но однажды я так сильно пережарила птицу, что она местами сверху почернела. Хорошо, что до Нового года оставалось несколько часов, чтобы исправить положение. Втроем: с дочерью, ее подругой и женой Петра Тодоровского – мы вырезали гусиную грудку и бедра, залили их медом и потушили вместе с краснокочанной капустой. Капуста получилась такая лилово-­сиреневая. Это я понимаю! Сейчас я не хочу есть и говорю об этом спокойно, но когда на голодный желудок начинаешь вспоминать того рождественского гуся...

Борис Грачевский:

- Пару лет назад мы с женой и друзьями встречали Новый год на нашей даче. В два часа ночи в доме неожиданно погас свет. Мы решили не сдаваться: зажгли свечи, стали танцевать. Но дом без электричества стал потихоньку превращаться в огромный холодильник. К утру дача промерзла насквозь. Я стал уговаривать жену остаться, но вспомнил, что мы привезли с собой наших собак – Бони и Шейлу. Разыскал их на покрывшейся льдом веранде и понял, что выбора нет – надо срочно ретироваться. С тех пор я встречаю Новый год только в своей московской квартире.

Аркадий Укупник:

- В начале семидесятых я был студентом и жил в общежитии. Кажется, это был 1971-­й год. Мы с друзьями договорились встретиться в девять часов вечера у метро «Бауманская», чтобы оттуда поехать на новогодний праздник. Серьезных отношений с девушками у меня тогда еще не было, да и девушки, честно говоря, тоже. Помню, что друзья, кажется, собирались меня как раз с кем-то познакомить. Общежитие было недалеко от метро, но по дороге я решил скатиться с небольшой снежной горки. Она оказалась покрытой льдом, я поскользнулся, упал... и порвал штаны. Вернее, они на мне лопнули. Пришлось идти переодеваться; за это время друзья, не дождавшись меня, уехали. Я купил бутылку шампанского, вернулся с ней в общежитие и выпил ее там один в «красном уголке»... Это был самый странный Новый год в моей жизни. Но с горок я до сих пор кататься люблю.

Михаил Державин:

- Я еще помню елки своего детства. Взрослые устраивали их нам чуть ли не каждый день в разных квартирах в течение всех зимних каникул. В моем подъезде на пятом этаже жил Митя Дорлиак, друг детства. Его тетя, знаменитая певица Нина Дорлиак, была замужем за великим пианистом Святославом Рихтером. Тогда он был совсем молод, но уже необыкновенно популярен. Так вот, Рихтер любил играть с нами. Он садился за рояль, исполнял какой-то музыкальный кусочек и спрашивал: «Кто это?» И мы должны были узнать в этой музыке наших знакомых или родственников.
 
Позднее мне самому приходилось организовывать новогодние утренники. Совершенно замечательные елки мы с Ширвиндтом устраивали на даче у Буденного! Дети заранее знали, кто будет играть Деда Мороза, и следили за нами, карауля момент переодевания. Однажды Шура решил устроить сюрприз, загримировав Нину Семеновну, мою жену. Наклеил ей красный нос, налепил бороду, вывел через черный ход на крыльцо, где уже стояла запряженная тройка. И вот кульминация: Семен Михайлович заиграл на баяне и торжественно объявил: «Встречайте Деда Мороза!» Прожектор осветил въезжающие в ворота дачи сани и... вдруг повисла тишина. Дети в недоумении смотрели на нас с Шурой: если эти дяди здесь, кто же в санях? Словом, фокус удался...
 
Но самое интересное, что у этой истории был трагический финал. Когда утренник закончился и дети разошлись по домам, началась страшная пьянка. В итоге Шурку, едва живого, в четыре часа ночи отбуксировали домой на выделенной маршалом правительственной машине. Жена встретила его классическим вопросом: «Где был?» – и услышала честный ответ, произнесенный сильно заплетающимся языком: «На елке у Буденных». Он говорил и параллельно раздевался, стремясь поскорее добраться до кровати. Снял пиджак, рубаху, штаны, опустил взгляд вниз и – о, ужас! – увидел на белых семейных трусах большое красное пятно, оставленное губной помадой. Ровно по центру! Реакция супруги была предсказуема: «Это ты называешь елкой у Буденных?!» Самое ужасное, что Шура не мог вразумительно объяснить происхождение пятна. Путем невероятного напряжения воли вспомнил, что помадой разрисовывал нос Нинке, гримируя ее под Деда Мороза. Потом сходил кой-куда и забыл смыть краску с рук...
 
Утром Таточка позвонила моей жене и аккуратно поинтересовалась, как, что и чем красил ей Шурик...
 
Юрий Яковлев:
 
- На Ипполита из «Иронии судьбы...» я мало похож, и курьезов, как с героями рязановской комедии, у меня в жизни не было. Хотя характер у меня веселый, и больше всего я ценю в людях чувство юмора. Поэтому что-то все-таки иногда случалось. Невеста от меня в новогоднюю ночь не уходила, зато однажды 31 декабря я застрял в лифте. Его тогда, правда, как ни странно, довольно быстро починили, и это стало забавным воспоминанием. А вообще я человек домашний и Новый год предпочитаю встречать в кругу семьи. Раньше это был и второй семейный круг – вахтанговский...

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.

//Мнение

Михаил Котюков примерил эполеты графа Бенкендорфа

Михаил Котюков примерил эполеты графа Бенкендорфа

Министра науки и высшего образования Михайло Котюков в очередной раз продемонстрировал свою глубокую образованность и знание российской истории. Он, как в свое время шеф жандармов генерал от кавалерии Александр Бенкендорф, потребовал от подчиненных сообщать ему о каждом контакте российских ученых с иностранцами.

//В мире

Раскрыт предполагаемый замысел Украины по втягиванию России в войну в Донбассе

Раскрыт предполагаемый замысел Украины по втягиванию России в войну в Донбассе

Активизация ВСУ в районе Мариуполя может свидетельствовать о том, что Киев намерен втянуть в военный конфликт в Донбассе Россию. Такое мнение озвучил Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток».

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//live

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Самолет «Аэрбас321» авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский - Симферополь, столкнулся в воздухе с птицами и совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. О летчиках и технике размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.

//В мире

СБУ поймала замминистра своего Донбасса на мошенничестве

СБУ поймала замминистра своего Донбасса на мошенничестве

Украинского заместителя министра по вопросам Донбасса задержали в момент получения взятки в полмиллиона долларов. Теперь чиновнику вменяют статью мошенничество. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

В латвийской украинской общине, видимо, начался раскол, причем с подачи посла Украины Александра Мищенко. Дипломат решил бороться с «путинской пропагандой». Начал с того, что распределил латвийских украинцев на «правильных» и «неправильных». Что это значит? Объясняет латвийский политик Андрей Мамыкин.

//Непознанное

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которые могут разбогатеть осенью 2019 года

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которые могут разбогатеть осенью 2019 года

Люди, рожденные под знаками Овна, Близнецов и Льва, могут разбогатеть осенью текущего года. Об этом рассказывается в астрологическом прогнозе, который опубликовали в отечественной блогосфере.

//В мире

Музей мадам Тюссо: от Путина до королевы Британии

Музей мадам Тюссо: от Путина до королевы Британии

Несомненно, самый известный музей восковых фигур – музей мадам Тюссо в Лондоне. И одна из главных достопримечательностей города. Говорят, что с момента его основания в музеи побывало более 500 млн человек. А в год его посещают почти 2,5 мил гостей.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Происшествия

Число пострадавших при аварийной посадке А321 возросло

Число пострадавших при аварийной посадке А321 возросло

По последним данным, число пострадавших при аварийной посадке самолета "Уральских авиалиний" увеличилось. В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что 19 из обратившихся помощью - дети.

//Спорт

«Спартак» одерживает победу над «Туном» 5:3 и проходит в плей-офф ЛЕ

«Спартак» одерживает победу над «Туном» 5:3 и проходит в плей-офф ЛЕ

Сегодня, 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда ЛЕ «Спартак» — «Тун» Главный встречи Боян Панджич из Швеции. Больше шансов на триумф в данном противостоянии, конечно же, имеет российский клуб.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"

Обладательница миллионов мужских сердец певица Вера Брежнева рассказала о взаимоотношениях с супругом. По словам секс-символа, у нее было немало комплексов, но именно муж помог ей справиться с ними.

//Непознанное

В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом

В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом

Уникальное открытие на самом южном материке земного шара. Под снегом и льдом обнаружился неожиданный объект, похожий на египетскую пирамиду.

//Политика

Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных судов

Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных судов

Соглашение о взаимных визитах военных кораблей подписали в Москве министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес. Документ заключили на встрече в Москве, передает РБК.

//В мире

В деле Скрипалей появился полицейский

В деле Скрипалей появился полицейский

Скотленд-Ярд назвал нового фигуранта в деле об отравлении в Солсбери. Британские следователи утверждают, что нашли четвертого пострадавшего. Им оказался полицейский.

//Криминал

В Москве арестован подозреваемый в госизмене

В Москве арестован подозреваемый в госизмене

Лефортовский суд города Москвы арестовал гражданина РФ Сергея Лыхмуса, который подозревается в совершении государственной измены. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе суда.

//Происшествия

Лётчик-испытатель Магомед Толбоев оценил действия пилотов А-321

Лётчик-испытатель Магомед Толбоев оценил действия пилотов А-321

Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев впервые за последнее время похвалил действия пилотов гражданской авиации, которые совершили аварийную посадку самолёта А-321 прямо на кукурузное поле в Подмосковье.

//Новости партнеров

//Общество

Бой за полторы тысячи. Семья погибшего в Сирии героя вынуждена выбивать законные прибавки в суде

Бой за полторы тысячи. Семья погибшего в Сирии героя вынуждена выбивать законные прибавки в суде

Сейчас все наперебой говорят о героях-летчиках, посадивших лайнер в Подмосковье. Но есть и другие герои, кто погиб, выполняя воинский долг, а теперь их родные бьются, чтобы получить несчастные 1,5 тысячи

//В мире

Тринадцать штатов Америки подают в суд против администрации Трампа

Тринадцать штатов Америки подают в суд против администрации Трампа

Представители 13 американских штатов во главе с генпрокурором Вашингтона Робертом Фергюссоном обратились с иском к министерству внутренней безопасности США. Об этом сообщает The Hill.

//Политика

Украина будет пожизненно обеспечивать Порошенко

Украина будет пожизненно обеспечивать Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства останется на обеспечении страны. Ему положен оклад, дача с горничными, охраной и транспортом и медицинское обслуживание.

//Происшествия

В центре Москвы автомобиль выехал на автобусную остановку

В центре Москвы автомобиль выехал на автобусную остановку

Автомобиль выехал на автобусную остановку у дома номер 2 на Старой площади в Москве. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили журналистам в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

//Общество

В Севастополе мужчина умер в горе мусора, который 15 лет собирал на помойках, и тащил к себе домой

В Севастополе мужчина умер в горе мусора, который 15 лет собирал на помойках, и тащил к себе домой

В Севастополе в собственной квартире умер мужчина, который на протяжении 15 лет собирал на ближайших помойках мусор и нес отходы в свое жилище.

//Шоу-бизнес

Виторган рассказал, чем Нинидзе превосходит Собчак

Виторган рассказал, чем Нинидзе превосходит Собчак

Со времени развода Максима Виторгана и Ксении Собчак прошло не так много времени, но жизнь не стоит на месте. Ксению все чаще видят с Константином Богомоловым, а Максиму приписывают роман с Нино Нинидзе.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!
2

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер
3

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова
4

Виторган рассказал, чем Нинидзе превосходит Собчак
5

Три «провала» военно-промышленного комплекса России назвали в иностранных СМИ

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры