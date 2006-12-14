Военным повысят оклады и пенсии
№ 32(32) от 14.12.2006 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
В верхах наконец-то осознали, что нынешняя структура денежного довольствия российских военнослужащих не отвечает современным требованиям. Так, на днях спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил:
- Сегодня эта структура такова, что объективно девальвирует значение воинского звания, воинской должности. К примеру, оклад по воинскому званию лейтенант - 868 рублей. Это лишь на 500 рублей меньше оклада по воинскому званию полковник. Люди, знающие о военной службе непонаслышке, прекрасно понимают, насколько подобная «вилка» не соответствует действительному соотношению объема должностных обязанностей и ответственности этих командиров.
Он предложил поменять структуру денежного довольствия военнослужащих. Речь идет о сокращении числа ежемесячных надбавок и включении этих сумм в оклады по воинской должности и воинскому званию. Если это предложение примет правительство, то соответственно вырастут и пенсии находящихся в запасе и отставке военнослужащих.
В беседе с корреспондентом «Аргу-ментов неделi» Сергей Миронов подчеркнул, что прямое отношение к структуре денежного довольствия имеет и проблема пайковых выплат. «Напомню, что Президент России назвал ситуацию, сложившуюся сейчас вокруг этих выплат, несправедливой и поручил Минфину решить этот вопрос. Очевидно, что такое решение должно быть согласовано с Минобороны и другими силовыми ведомствами. Но самое главное - оно должно быть справедливым», - отметил глава Совета Федерации РФ.
Его поддержал статс-секретарь - заместитель министра обороны России генерал армии Николай Панков. Он привел такую статистику: из 355 тысяч обращений в органы военного управления около 80 процентов связаны с социальными проблемами и жилищным обеспечением военнослужащих и ветеранов военной службы. Касаясь пайковых выплат, заместитель министра сообщил, что прорабатывается вопрос о введении с 1 декабря 2007 года в оклад по воинскому званию денежной компенсации взамен продовольственного пайка.
- Данное решение поддерживается Минобороны, так как впоследствии будет производиться индексация этих выплат не только для военнослужащих, но и для военных пенсионеров, - отметил генерал армии.
Как известно, с 1 января 2007 года денежное содержание военнослужащих увеличится на 10 процентов. Одновременно с увеличением окладов денежного содержания военнослужащих будет осуществлен пересмотр пенсий военным пенсионерам.
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