Военным повысят оклады и пенсии

В верхах наконец-то осознали, что нынешняя структура денежного довольствия россий­ских военнослужащих не отвечает современным требованиям. Так, на днях спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил:

- Сегодня эта структура такова, что объективно девальвирует значение воин­ского звания, воинской должности. К примеру, оклад по воинскому званию лейтенант - 868 рублей. Это лишь на 500 рублей меньше оклада по воинскому званию полковник. Люди, знающие о военной службе непонаслышке, прекрасно понимают, насколько подобная «вилка» не соответствует действительному соотношению объема должностных обязанностей и ответственности этих командиров.

Он предложил поменять структуру денежного довольствия военнослужащих. Речь идет о сокращении числа ежемесячных надбавок и включении этих сумм в оклады по воинской должности и воинскому званию. Если это предложение примет правительство, то соответственно вырастут и пенсии находящихся в запасе и отставке военнослужащих.

В беседе с корреспондентом «Аргу-ментов неделi» Сергей Миронов подчеркнул, что прямое отношение к структуре денежного довольствия имеет и проблема пайковых выплат. «Напомню, что Президент России назвал ситуацию, сложившуюся сейчас вокруг этих выплат, несправедливой и поручил Минфину решить этот вопрос. Очевидно, что такое решение должно быть согласовано с Минобороны и другими силовыми ведомствами. Но самое главное - оно должно быть справедливым», - отметил глава Совета Федерации РФ.

Его поддержал статс-секретарь - заместитель министра обороны России генерал армии Николай Панков. Он привел такую статистику: из 355 тысяч обращений в органы военного управления около 80 процентов связаны с социальными проблемами и жилищным обеспечением военнослужащих и ветеранов военной службы. Касаясь пайковых вып­лат, заместитель министра сообщил, что прорабатывается вопрос о введении с 1 декабря 2007 года в оклад по воинскому званию денежной компенсации взамен продовольственного пайка.

- Данное решение поддерживается Минобороны, так как впоследствии будет производиться индексация этих выплат не только для военнослужащих, но и для военных пенсионеров, - отметил генерал армии.

Как известно, с 1 января 2007 года денежное содержание военнослужащих увеличится на 10 процентов. Одновременно с увеличением окладов денежного содержания военнослужащих будет осуществлен пересмотр пенсий военным пенсионерам.