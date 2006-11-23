Из-за Ленина священника лишили сана

В этом же году в январе монумент в честь Ильича был воздвигнут в г. Арсеньеве Приморского края. Обошлось без помпезных речей и выводов.

В сентябре памятник Ленину был установлен в селе Ламское Липецкой области. Его поставили на том самом месте, где когда-то стоял гипсовый, неизвестно кем свергнутый вождь. Теперь нашли более прочный памятник - бронзовый, который ждал своего часа на территории чугунолитейного завода в городе Чаплыгин.

В ноябре сразу два памятника украсили улицы нашей страны. В городе Городищи Волгоградской области двухметрового Ильича водрузили на центральной площади (он без малого двадцать лет мирно пролежал в сарае).

К ноябрьским праздникам приурочено восстановление исторической справедливости в Царском Селе Ленин- градской области. Два года назад неизвестными вандалами здесь был свергнут памятник вождю, установленный на площади Ленина.

Между тем противостояние церкви и Ленина порой принимает абсурдные формы. Известен случай, когда в той же Липецкой области священник села Конь-Колодезь соизволил лично свергнуть памятник Ленину. Монумент провинился тем, что мозолил глаза настоятелю, так как стоял напротив строящейся церкви. Любопытно, что местные коммунисты написали жалобу в Епархиальное управление, и священника лишили сана и отстранили от служения.

В России в настоящее время сохранилось примерно 1800 памятников Ленину и 20 000 его бюстов. По всей видимости, лидером является Липецкая область. Здесь сохранилось 110 памятников.