«Смоки» едут к москвичам

В конце ноября возможность окунуться в атмосферу рок-музыки и бешеной энергетики вновь появится у москвичей.

В рамках европейского тура состоится единственный совместный мега-концерт «Встреча людей» легендарной британской группы 90-х Smokie и экс-солиста группы «Белый Орёл» Александра Ягья. Напомним, свои главные хиты группа «Смоки» сочинила еще в 70–80-е: «What Can I Do», «I`ll Meet You At Midnight» и др. Но от того вся эта классика раннего глэм-рока и романтического рок-н-ролла не стала слушаться хуже. Наоборот, их простые гитарные проигрыши стали культовыми как в рок-индустрии, так и в сердцах поклонников.