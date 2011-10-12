«Смоки» едут к москвичам
№ 40(281) от 13.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]
В конце ноября возможность окунуться в атмосферу рок-музыки и бешеной энергетики вновь появится у москвичей.
В рамках европейского тура состоится единственный совместный мега-концерт «Встреча людей» легендарной британской группы 90-х Smokie и экс-солиста группы «Белый Орёл» Александра Ягья. Напомним, свои главные хиты группа «Смоки» сочинила еще в 70–80-е: «What Can I Do», «I`ll Meet You At Midnight» и др. Но от того вся эта классика раннего глэм-рока и романтического рок-н-ролла не стала слушаться хуже. Наоборот, их простые гитарные проигрыши стали культовыми как в рок-индустрии, так и в сердцах поклонников.
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