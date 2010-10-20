Чилийские шахтеры опасались каннибализма

Спасенные чилийские шахтеры дали первые интервью. Как пишет английская газета The Guardian, «первые рассказы о жизни шахтеров, запутанная картина перепалок, разногласий и даже рукоприкладства наводят на мысль о том, что официальная версия спасения сильно смягчена».

23-летний горняк Ричард Вильяроэль рассказал, что хуже всего было в первые 17 дней – до того, как сверху пробурили шурф. Шахтеры ожидали долгой и мучительной голодной смерти. Некоторые лежали и отказывались вставать. «Мы пытались выяснить, какие у нас есть возможности. А потом пришлось разбираться с едой», – сказал начальник смены Луис Урсуа. Запасы продуктов были скудные, суточный паек составлял пол-ложки рыбных консервов на человека. На первом же собрании еду договорились делить поровну. Урсуа пытался вселить в товарищей стоицизм. Каждый день он говорил: «Мужайтесь. Найдут нас – значит, найдут, а не найдут – значит, судьба такая».

Буры были очень далеко, и чилийцы ни на что не надеялись. Мужество пришло само собой. Шахтеры разделились на несколько бригад – механики содержали в порядке машины, другие распределяли продукты. Когда горняки поверили, что их спасут, то поклялись на крови не разглашать все, что происходило в подземельях. Видимо, один из секретов – первоначальная разоб­щенность группы. По слухам, в забое возникли три группировки, происходили ссоры за жизненное пространство, и доходило до драк.

На вопрос, боялись ли шахтеры каннибализма, они отвечают не сразу. По словам Вильяроэля: «Вначале об этом никто не говорил. Но когда нас нашли, когда худшее осталось позади, об этом начали шутить».