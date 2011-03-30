Япония может уйти на дно - у ее берегов образовался гигантский провал

Ученые сообщили, что на японских островах уменьшилась высота над уровнем моря. Это грозит Японии полным затоплением. А впереди еще несколько землетрясений.

На дне океана у берегов Японии образовался гигантский провал - 380 километров длиной и 190 шириной, - посчитали геологи. Вероятно, в столице Токио скоро возникнут подземные толчки. Как сообщает 7d.org.ua, под Токио сходятся сразу несколько линий разломов. Из-за сильнейшего землетрясения примерно на 9 метров произошло смещение одной из тектонических плит. Это и привело к образованию гигантского провала.