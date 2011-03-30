Погодный спутник сфотографировал НЛО размером с Бельгию (ФОТО)

Европейский погодный спутник зафиксировал огромный круг, размером с Бельгию. Неопознанный летающий объект исчез через несколько секунд. Но снимок все-же удалось сделать.

НЛО имеет форму кольца. Он моментально исчез, что дало повод думать о сбое в оборудовании. Однако эксперты отметили, что подобное кольцо в атмосфере - не первый случай, сообщает 7d.org.ua. Ученые в растерянности и не знают, что это за объект и почему он так быстро появляется и исчезает.







