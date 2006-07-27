Вера Глаголева сняла «Чертово колесо»

ПОПУЛЯРНАЯ российская актриса вновь попробовала себя в роли режиссера, сняв полнометражный художественный фильм «Чертово колесо». Это третий по счету фильм Веры Глаголевой. Первую картину - «Сломанный свет» - она сняла в 1990 г., вторая лента «Заказ» вышла в 2004 г., и вот скоро мы, зрители, увидим ее новую киноработу.

О чем картина? О любви и верности, предательстве и измене. В «Чертовом колесе» заняты известные российские актеры - Алена Бабенко, Илья Шикунов, Евгений Крылов, Алена Хованская. Самой маленькой актрисе этого фильма - всего 12 лет. И зовут ее Анастасия Шубская (это дочь Глаголевой и ее мужа, бизнесмена Кирилла Шубского).

Свою собственную жизнь с кино Вера Глаголева связала неожиданным образом: появившись в 1974 г. совершенно случайно на киностудии «Мосфильм», она тут же получила предложение сыграть роль девочки Симы в картине «На краю света». Ленту снимал молодой, но уже известный режиссер Родион Нахапетов. Глаголевой было 18 лет. Нахапетову - 30. Через некоторое время он сделал юной актрисе предложение руки и сердца. Они поженились и прожили вместе 16 лет. Но в 1990 г. брак распался: Нахапетов уехал в США. Вера Глаголева позже еще раз вышла замуж: за «русского Онасиса» - судостроителя Шубского. От первого брака у Глаголевой две дочери - Анна и Мария. Анна Нахапетова - известная прима-балерина Большого театра. Дочь Мария живет в США и занимается компьютерным дизайном.

Что любопытно, актерское образование Вера Глаголева так и не получила. Она собиралась профессионально заниматься спортом: Глаголева - мастер спорта по стрельбе из лука, выступала за юниорскую сборную страны. Но ее случайное появление на «Мосфильме» перечеркнуло спортивную карьеру.

Осенью 2005 г. один из российских таблоидов сообщил о том, что в семейной жизни актрисы и бизнесмена не все гладко. Более того, Кириллу Шубскому приписали роман с чемпионкой мира по спортивной гимнастике. Для Веры Глаголевой это стало сильным потрясением. Но она нашла в себе силы не разрушать семью, а спокойно объяснить «желтой» прессе, что она и Кирилл - единое целое. А вся история любви с гимнасткой - выдумка чистой воды...

Новый фильм «Чертово колесо» - о любовном треугольнике. Но сценарий к картине был написан до того, как в открытой печати появились разного рода слухи.

В конце июня с.г. заслуженной артистке России Вере Глаголевой на 14-м международном «Фестивале фестивалей» в Санкт-Петербурге был вручен почетный приз «За талант и народное признание» (именно за кинорежиссуру). А в день своего рождения Вера Глаголева получила личную поздравительную телеграмму от Президента РФ В. Путина.