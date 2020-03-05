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«Черный тигр» Расул Мирзаев возвращается в клетку 6 марта

, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

«Черный тигр» Расул Мирзаев возвращается в клетку 6 марта

6 марта 33-летний Расул Мирзаев проведет бой с 30-летним Арманом Оспановым из Казахстана на турнире АСА 105. В последнем бою в сентябре 2019 года «Черный тигр» сенсационно потерпел поражение нокаутом от соотечественника Шамиля Шахбулатова. 

Для Мирзаева это был первый бой в новой весовой категории. Поединок с Оспановым пройдет в более привычном для россиянина полулёгком весе – до 66 кг. 

«После поражения сделал выводы: надо пахать просто и все, – сказал Расул Мирзаев. –  Но не все при этом зависит только от того – тренируешься ты или нет. У каждого человека бывает трудный период в жизни. Нервная система расшатана, а у меня тем более  жизнь нескучная. Из-за этого все произошло. И, наверное, наверху лучше знают, как все должно происходить и для чего. 

В поединке с Оспановым нет цели доказать кому-то что-то. Мы оба спортсмены, и в этой игре мы всего лишь пешки. Мы демонстрируем свою «красоту» для публики. Это уже спортивный интерес, другой борьбы не может быть. У нас с ним братские отношения. В спорте должно быть уважение. Кому дано, тот побеждает. Арман очень перспективный боец, трехкратный чемпион мира. Будет зрелищный и красивый бой. Он взрывной, я взрывной. Два взрыва – это бомба».

Бой Мирзаев-Оспанов пройдет на турнире АСА 105 в Алма-Аты 6 марта. 

КК

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