Ульяновские школьники позанимались гимнастикой с чемпионкой Европы

//Спорт в России 13+

5 марта 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Крестовогородищенской школе прошёл мастер-класс по художественной гимнастике от чемпионки Европы Елизаветы Александровой. Под руководством титулованной спортсменки школьники попробовали исполнить базовые элементы, поработать с гимнастическими лентами, булавами и мячами.

Чемпионка привезла с собой личный спортивный инвентарь, с которым побеждала на крупных международных стартах. Елизавета отметила: «Я вижу их горящие глаза, мне интересно смотреть, как они повторяют за мной упражнения. Может быть, кто-то из этих детей захочет выбрать художественную гимнастику как свою судьбу, свою карьеру».

Встреча состоялась благодаря поддержке Государственного музея спорта и комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации ЗОЖ. В рамках сотрудничества к ульяновцам уже приезжали чемпион мира по боксу Григорий Дрозд и скалолаз Антон Калюжнов.

Директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева считает, что ученикам деревенских и сельских школ надо давать возможность общаться с большими чемпионами. Это поможет им в развитии карьеры по любому направлению и замотивирует выбрать себе спортивное хобби.