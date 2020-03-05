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Ульяновские школьники позанимались гимнастикой с чемпионкой Европы

, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Ульяновские школьники позанимались гимнастикой с чемпионкой Европы

В Крестовогородищенской школе прошёл мастер-класс по художественной гимнастике от чемпионки Европы Елизаветы Александровой. Под руководством титулованной спортсменки школьники попробовали исполнить базовые элементы, поработать с гимнастическими лентами, булавами и мячами.

Чемпионка привезла с собой личный спортивный инвентарь, с которым побеждала на крупных международных стартах. Елизавета отметила: «Я вижу их горящие глаза, мне интересно смотреть, как они повторяют за мной упражнения. Может быть, кто-то из этих детей захочет выбрать художественную гимнастику как свою судьбу, свою карьеру».

Встреча состоялась благодаря поддержке Государственного музея спорта и комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации ЗОЖ. В рамках сотрудничества к ульяновцам уже приезжали чемпион мира по боксу Григорий Дрозд и скалолаз Антон Калюжнов.

Директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева считает, что ученикам деревенских и сельских школ надо давать возможность общаться с большими чемпионами. Это поможет им в развитии карьеры по любому направлению и замотивирует выбрать себе спортивное хобби.

КК

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