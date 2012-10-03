Реанимация «старушки»

Неожиданная победа Нади Петровой на супертурнире в Токио стала едва ли не единственной радостной вестью для теннисных болельщиков за последние месяцы на фоне краха мужской сборной в Кубке Дэвиса и постоянных неудач Шараповой.

Она родилась ещё во времена застоя – в один месяц с принцем Уильямом. И пришла в Тур почти одновременно с Анной Курниковой и Еленой Дементьевой. Но эти долгие годы Петровой суждено было пребывать в тени подруг, и это несмотря на могучую комплекцию – рост более 180 см и вес за 70 кг! Стать амазонки Надежда получила от родителей-спортсменов. Отца – не самого известного метателя молота – и матери, завоевавшей бронзу в беге на 400 м ещё в олимпийском Монреале. Родители долгие годы работали за рубежом, переезжая с дочкой из одной страны в другую, благодаря чему её биография украсилась столь экзотическими подробностями, как «впервые взяла ракетку в Каире» или «первый детский турнир выиграла в Амстердаме». Любопытно, что наше теннисное «всё» – Шамиль Тарпищев – долгое время в упор не замечал любительницу силового тенниса Петрову и к её услугам на Кубке Федерации прибегал лишь в самых редких случаях, когда в женскую сборную больше некого было ставить!

К тому же репутация у «русской Линдсей Дэвенпорт» была, скажем так, весьма своеобразной. В своё время Петрова стала основоположницей новой моды в Женском Туре, первой закрутив роман с тренером – Гленом Шаапом. Связь получалась с мазохистским душком – голландец постоянно мучил свою ученицу и прилюдно оскорблял её. С тех пор у Петровой появилась странная привычка – влюбляться в нового наставника, а потом со скандалом расходиться.Так с последней своей «жертвой» – словаком Платеником – она поступила довольно круто: выкинула его вещи из гостиницы прямо на улицу со словами: «Достал уже меня! Пошёл вон!»

Как это ни странно, но без постоянного присутствия кричащего на неё мужчины дела у Нади (а с лета прошлого года она известила весь мир, чтобы отныне её называли только так) пошли в гору. В лице Марии Кириленко она нашла идеальную партнёршу для пары. И последовавшие успехи на парных соревнованиях наконец-то вселили в неё уверенность в собственных силах. Осознав, что карьера уже клонится к закату, Надя стала играть в удовольствие, явно решив напоследок громко хлопнуть дверью. И, судя по успеху в Японии, хлопок оказался довольно громким. Однако «старушка» не собирается успокаиваться и уже пообещала на прощание выиграть турнир Большого Шлема, естественно, в паре с Кириленко!