Время Сафина

Ровно год прошел с того дня, когда Марат Сафин объявил о своем уходе из спорта. Тогда в декабре 2009-го это решение самого популярного теннисиста России мало кто воспринял всерьез. «Без всеобщего обожания Марат долго не выдержит», – говорили одни. «Кроме тенниса, Сафин ничего не умеет, поэтому быстро сломается», – утверждали другие. Но, как показали последующие события, и те и другие ошибались...

Сказал, как отрезал

Обычно в профессиональном теннисе игроки держатся до последнего и уходят, когда им далеко за тридцать. Более ранний уход возможен только по причине не поддающейся лечению травмы или проблем с психикой. Вдруг игрок осознает, что ему до чертиков надоели все эти матчи. Случай с Сафиным как раз из этой категории. В последний сезон Марату пришлось пережить немало стрессов: аварию, безвыигрышную серию, побег в Гималаи, наконец, побои, полученные на одной из тусовок от сына Федора Бондарчука. Все, кто общался с Сафиным в те дни, единодушно отмечали, что теннисист был подавлен и постоянно твердил о страшной усталости.

Но мало кто ждал, что Марат Мубинович решится бросить работу, благодаря которой даже в самом разобранном состоянии умудрялся зарабатывать до миллиона долларов в год. Не секрет, что осенью 2009 года руководство теннисной федерации во главе с Тарпищевым отчаянно пыталось переубедить Марата уходить. На последнем этапе к уговорам даже подключились боссы Мужского Тура, для которых уход едва ли не главного секс-символа мужского тенниса грозил большими финансовыми потерями. Но Сафин не поддался на все эти просьбы и своего решения так и не переменил. И с 1 декабря прошлого года перестал быть профессиональным теннисистом.

Конец гарема «сафинеток»

Уход Марата был встречен с огромной радостью в России лишь одной категорией граждан – светских бездельников и тусовщиц из ночных клубов. Последние вполне резонно предполагали, что если уж Марат умудрился одновременно стать первой ракеткой и обзавестись целым взводом любовниц, получивших в мировой прессе название «гарем сафинеток», то теперь, освободившись от теннисных вериг, он окунется с головой в пучину удовольствий и разврата.

По слухам, в конце прошлого года около двадцати самых эффектных блондинок (все знают, что после мучительного разрыва с небезызвестной Дашей Жуковой Марат стал встречаться только со светловолосыми девушками) специально собрались в одном из элитных теннисных клубов столицы. Они хотели скоординировать свои действия по охоте за столь дорогой во всех смыслах «дичью». Во избежание грядущих скандалов и неизбежных драк с выдиранием волос и царапанием лиц девицы провели жеребьевку и оговорили продолжительность «охоты» – не больше одной недели для претендентки.

Однако высокие договорившиеся стороны ждал большой облом: первые месяцы после выхода на пенсию Сафин вообще перестал посещать злачные места. Когда же там появился снова, то был уже в сопровождении одной из четырех солисток постоянно мимикрирующей группы «Блестящие» – Насти Осиповой. Той самой Настей, с которой он прожил два года, раз десять с большим шумом расставался и которой несметное количество раз изменял, как, впрочем, и она ему. И вот к ужасу светских охотниц Марат стал повсюду «светиться» с этой блондинкой, представляя ее как свою невесту.

Решив привести в порядок свою жизнь, Марат планировал не ограничиваться только Настей. Тут-то и выяснилось, что все эти годы Сафин скрывал большую тайну. Пять лет назад от бурного, но скоротечного романа с казанской бизнес-леди по имени Валерия у него родилась дочь, которую мать назвала Ева. Теннисист, как это часто бывает со знаменитостями, не признал ребенка на стороне. Мол, не мой – и точка! Валерия, будучи дамой весьма состоятельной, решила не омрачать жизнь теннисного секс-символа судебными дрязгами и стала воспитывать дочку одна. Пять лет Сафин никак не проявлял себя, но после ухода из тенниса в нем вдруг проснулись отцовские чувства вместе с совестью. Он признал дочь – правда, в отличие от, к примеру, актера Михаила Пореченкова, сделал это неофициально: просто вдруг начал посылать дочери ежемесячные чеки.

Преемник Тарпищева?

В прошлом месяце Марат Мубинович Сафин был назначен Тарпищевым вице-президентом Федерации тенниса России, ответственным за новые проекты и проведение международных турниров. Сам президент Федерации, растерявший за последние годы почти все свое влияние в Кремле и среди государственного бизнеса, не скрывает, что намерен использовать Марата с его огромной популярностью и связями в качестве главного лоббиста российского тенниса на самом верху. И задача теперь поставлена одна – раскрутить сильных мира сего на 40 млн. долларов. Именно столько денег, по подсчетам ФТР, нужно для спасения российского тенниса от краха. Тарпищев так и не смог их выбить. Теперь наступает время Сафина!