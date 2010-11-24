Время фаворитов прошло

Елена ДЕМЕНТЬЕВА из поколения первопроходцев – тех, кому пришлось доказывать состоятельность российского женского тенниса, и тех, кто стал символом его расцвета. Когда она начинала свою профессиональную карьеру, зарубежные комментаторы только учились выговаривать славянские имена. Сегодня ее имя знают любители тенниса во всем мире. Олимпийская чемпионка Пекина, обладательница 16 титулов WTA, финалистка двух турниров Большого шлема объявила о своем уходе. В интервью «Аргументам неделi» она рассказала о том, как россиянки пробивались на мировую арену, о нынешнем положении дел в российском теннисе и о своей жизни после большого спорта.

Русские пришли

– Когда вы начинали, российские теннисистки были экзотикой. С какими трудностями пришлось столкнуться?

– Отношение, честно сказать, было не самое лучшее. Нас не знали, нас не ждали и в принципе нас не хотели. Я помню, как после первых больших побед мне задавали вопросы из серии «Как вообще получилось обыграть Линдсей Девенпорт – первую ракетку мира?». Но постепенно своими результатами мы заслужили уважение. Сейчас российских теннисисток любят и ждут на любом турнире.

– В женском теннисе сейчас настоящее нашествие россиянок – достаточно посмотреть сетку любого турнира. Почему же при таком количестве не появляются неоспоримые звезды уровня сестер Уильямс?

– На сегодняшний день конкуренция в теннисе настолько велика, что невозможно быть неоспоримым фаворитом на протяжении всего сезона. Слишком вырос уровень игры, слишком много действительно сильных спортсменок. Времена, когда доминировала Мартина Хингис и те же сестры Уильямс, прошли. Сейчас каждую неделю – новый победитель, и даже первый номер рейтинга меняется несколько раз за сезон, что удивительно в принципе.

– Елена, вы единственная из наших топовых игроков, кто никогда не тренировался за границей. Из каких соображений – экономических или патриотических?

– По разным причинам. Сначала не было возможности уехать тренироваться за границу, а когда появились – мне не хотелось. Я поняла, что здесь моя семья, здесь близкие мне люди, которым действительно небезразличны мои результаты. Мне очень повезло с моим клубом ЦСКА, где меня любили, помогали и поддерживали. Я не видела смысла что-то менять.

– Федерация тенниса Великобритании вложила в Энди Мюррея около миллиона фунтов. На полном обеспечении находился и швейцарец Роджер Федерер. А в России существует практика поддержки перспективных спортсменов?

– Когда я начинала, такой практики не было, и все расходы по моей подготовке лежали на плечах родителей. Недавно фонд Ельцина ввел стипендии для ведущих юниоров. Это дает им возможность выбирать турниры, на которые они хотели бы поехать. Конечно, эти деньги несопоставимы с суммами, которые вкладывают в теннисистов за рубежом. Но дело ведь не только в этом. В любых условиях при желании и трудолюбии человек может добиться результата.

Кризис на корте

– После Олимпиады в Пекине, где на пьедестале были три россиянки, Шамиль Тарпищев сказал, что в российском теннисе начинается кризис. нет финансирования, нет возможности подготовки к следующим олимпийским играм.

– Шамиль Анвярович знает ситуацию изнутри, и у меня нет оснований ему не верить. Во многом результаты, которые мы имеем, можно назвать чудом, а не следствием системы подготовки. И чтобы исправить ситуацию, одного энтузиазма Шамиля Анвяровича недостаточно. Должна быть поддержка тенниса на правительственном уровне.

– Марат Сафин, завершивший карьеру год назад, сейчас всячески способствует развитию и популяризации тенниса. Вы не менее популярная фигура, чем Марат. Будете дальнейшую жизнь связывать с теннисом?

– Конкретных планов у меня пока нет. Но надеюсь, что останусь в спорте. Все-таки теннису я посвятила всю свою жизнь.

– Вы говорили о том, что собираетесь создать семью. Своего ребенка отдадите в теннис?

– Раньше всегда говорила, что нет – ни за что, никогда. Особенно если появится девочка. Но сейчас мое мнение стало меняться. Почему бы и нет? Я бы хотела, чтобы мои дети играли в теннис, хотя бы для собственного удовольствия.