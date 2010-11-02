//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт Теннис

Прощание славянки

№ 43(233) от 03.11.2010 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Прощание славянки

Нынешний итоговый чемпионат среди теннисисток должен был пройти под знаком прощания с маленькой, но очень богатой и щедрой страной – Катаром. Но прощание с ее столицей – гостеприимной Дохой – неожиданно отошло на второй план, после того как в пятницу громом среди ясного неба прозвучала весть о том, что Елена Дементьева решила закончить профессиональную карьеру.

По своей неожиданности решение Дементьевой может смело соперничать со знаменитым объявлением об отставке Жюстин Энен весной 2008 года. Но тогда у бельгийки хотя бы был весомый повод для ухода: «охотники за допингом» из WADA готовили для нее показательную экзекуцию на «Ролан Гаррос». За Дементьевой никто никогда не охотился, и все ее пробы всегда были «чистыми». Вряд ли повлияли на это решение и спортивные результаты Елены.

Хоть она в этом сезоне и не блистала, но все же смогла удержаться в первой десятке и добыла путевку в Доху. Предположение о нервном срыве теннисистки – мол, посмотрела на себя утром в зеркало и решила закончить с многолетней каторгой – тоже не выдерживает критики. Все, кто общался с Еленой в последнее время, единодушны: такой счастливой, как в этом году, Дементьева никогда не была.

Во всем виноват Безумный Макс?

А все потому, что она получила возможность постоянно общаться с многолетним бойфрендом Максимом Афиногеновым после того, как тот променял НХЛ на питерский СКА. Но вполне возможно, что в этом «постоянном общении» и заключается разгадка происшедшего. Присутствовавшие на итоговом чемпионате западные журналисты не преминули отметить бледность русской красавицы. Коллеги же по Туру заметили, что Елена питалась в основном фруктами и пастами. Все это дало повод для слуха о ее беременности. Согласно этой версии, сделанный утром положительный тест так потряс Дементьеву, что она тотчас решила бросить теннис и рожать. Кстати, в частных разговорах Елена Прекрасная неоднократно восторгалась как своей давней подругой Анастасией Мыскиной, родившей уже двоих детей, так и бельгийкой Клийстерс, которая вернулась после родов в первую десятку мирового рейтинга.

С учетом того, что биологические часы девушки (как-никак, а ей уже пошел тридцатый год) не просто тикают, а громко трезвонят, версия об интересном положении олимпийской чемпионки не представляется такой уж невероятной. Если это так, то нам всем остается порадоваться за эту великолепную спортсменку. Если же нет, просто пожелать ей счастья с Максом и будущих малышей. Но как бы ни разворачивались дальнейшие события, ясно только одно – на профессиональный корт Дементьева больше не вернется. Ее время, к сожалению, вышло!

Вера осталась без подарка

Теперь с уходом Елены в российском женском теннисе осталась только одна теннисистка, способная играть на высоком уровне в течение всего сезона, – Вера Звонарева. На этот раз в Дохе – на своем третьем топовом турнире подряд – Вера вновь показала прекрасный теннис, только выиграть снова не смогла. Во время групповой стадии она была на голову выше всех остальных участниц мирового первенства и не проиграла ни одного сета. А погубила ее самая обыкновенная турнирная неопытность.

Вместо того чтобы проиграть в последнем ничего не решающем матче той самой Клийстерс и попасть на менее сильную соперницу в полуфинале, Звонарева отработала по полной программе. А в результате вышла на первую ракетку мира Каролину Возняцки, которая до сих пор простить не может россиянке своего неожиданного поражения в полуфинале Открытого первенства США. Сражаться на равных с обозленной и предельно мотивированной датчанкой у Звонаревой сил хватило только на первый сет. Так что для обеих россиянок последний визит в Доху закончился досрочно.

В следующем году сильнейшие теннисистки планеты соберутся уже в другой мусульманской стране – Турции, в Стамбуле. Но как бы турки ни старались, им явно не удастся превзойти рекорд невероятной щедрости, установленный эмиратом Катаром за все четыре года, что там проводился итоговый чемпионат. По самым скромным подсчетам, на все «подстольные», премиальные и бонусные выплаты только участницам организаторы потратили около 20 млн. долларов. За участие хотя бы в одном чемпионате любая теннисистка могла заработать в среднем около 700 тыс. долларов – больше, чем за победу на самом богатом из турниров Большого Шлема – US Open. И это без учета личных даров, которыми здешний эмир – тонкий знаток женской красоты и обладатель немалого даже по арабским меркам гарема – награждал особо понравившихся ему теннисисток. Так, пару лет назад он подарил Марии Шараповой покрывало из золотого шелка, усыпанное драгоценными камнями. На этот раз Каролина Возняцки удостоилась от него комплекта ванных принадлежностей из чистого золота. А вот россиянок Его Высочество обошел вниманием, хотя мог бы подарить что-нибудь Дементьевой – единственной из теннисисток, участвовавшей во всех четырех турнирах в Дохе!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//Политика

Пушков объяснил, почему посол США в России захотел уйти в отставку

Пушков объяснил, почему посол США в России захотел уйти в отставку

Российский сенатор Алексей Пушков попытался объяснить то, о чём не стали рассказывать власти США. Он предположил, почему посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман решил покинуть должность.

//В мире

Украина приготовилась к наступлению на Донбасс

Украина приготовилась к наступлению на Донбасс

Украинская армия стянула крупные силы к югу Донецкой народной республики. Экстренное заявление распространили армейцы ДНР. Украинские войска неожиданно получили приказ о приведении сил в высшую степень боевой готовности. По тревоге подняты резервы ВСУ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Участники рекордного заплыва «За чистый Байкал» впервые в жизни надели гидрокостюмы

Участники рекордного заплыва «За чистый Байкал» впервые в жизни надели гидрокостюмы

Участники заплыва на пресс-конференции в Иркутске рассказали журналистам, как и зачем переплывали Байкал. Они не профессиональные пловцы. Но стали первыми, кто сумел преодолеть 45-километровую дистанцию в холодной воде Байкала.

//В мире

В Киргизии спецназ штурмовал резиденцию экс-президента Атамбаева

В Киргизии спецназ штурмовал резиденцию экс-президента Атамбаева

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали все дороги к дому экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаев, который находится в селе Беш-Кунгей под Бишкеком. Резиденцию взяли штурмом.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Интервью

Политик Андрей Мамыкин: Приземлились в аэропорту Алеппо только с третьей попытки

Политик Андрей Мамыкин: Приземлились в аэропорту Алеппо только с третьей попытки

Алеппо – древнейший город мира, и самый крупный по численности населения город в Сирии. Его исторические достопримечательности были занесены в списки ЮНЕСКО. Это все было. Сегодня красивейшего города больше нет...

//Общество

«Слепой» платит дважды. Бытовая коррупция в магазинах

«Слепой» платит дважды. Бытовая коррупция в магазинах

Все ходят в продуктовые магазины и процедура выбора и покупки у нас доведена до автоматизма. Подошел к полке, окинул взглядом интересующий продукт, сравнил цены, взял нужный товар, положил в корзину и как говориться «забыл».

//Непознанное

Уфологи: к Земле направляется флот НЛО

Уфологи: к Земле направляется флот НЛО

Уфологи, изучившие опубликованные NASA фотографии, сделанные Солнечной и Гелиосферной обсерваторией, пришли к выводу, что по направлению к Земле движется инопланетный флот пришельцев.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Политика

20 лет Путина у власти

20 лет Путина у власти

5 августа случился мало кем замеченный юбилей – 20 лет нахождения Владимира Путина у власти. Именно 5 августа 1999 г. президент Борис Ельцин встретился с секретарём СБ и директором ФСБ Путиным и сообщил ему о том, что хочет назначить его премьер-министром, а затем и своим преемником.

//Новости СМИ2

//Политика

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко на родине сгущаются тучи. Он уже сбежал в Турцию, где встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом и просил его предоставить политическое убежище. Порошенко связывают с Турцией давние отношения 

//Политика

Трамп толкает Германию к России

Трамп толкает Германию к России

Несмотря на разногласия между Москвой и Берлином, последние события позволяют надеяться на потепление отношений между нашими странами. Дело в том, что США повторяют ту же ошибку, что и в случае с Китаем, – по-хамски пытаются ограничить приток немецких товаров на свой рынок.

//Общество

Памяти Вилли Токарева

Памяти Вилли Токарева

Ушёл из жизни прекрасный артист, весёлый и добрый человек Вилли Токарев. В разгар перестройки он приехал в СССР и отработал 80 концертов на самых больших концертных площадках страны. Организовал гастроли его первый продюсер Леонард ЛЕВ. В память о Токареве  "АН" связались Леонардом.

//Общество

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

Недалеко от Якутска, на железнодорожной станции Нижний Бестях, на днях было открыто пассажирское железнодорожное сообщение до БАМа и далее по всей стране. В Якутии это стало национальным праздником. Этого события ждали.

//Экономика

Мэром будет китаец

Мэром будет китаец

Российские власти, похоже, сами не знают, что делать с пресловутой китайской угрозой. Похоже, как у многих, тут в головах глобальное раздвоение. Вроде хочется бурно дружить с набравшим впечатляющую мощь восточным соседом. С другой стороны, как бы эта дружба не обернулась тем ещё боком.

//Общество

Имя России

Имя России

Владимир Путин, назвав патриотизм единственно возможной национальной идеей, задал сложнейшие задачи бойцам идеологического фронта. Ведь чтобы гордиться целой страной, нужно постоянно держать в кадре плеяду выдающихся соотечественников, чьи достижения в мире общепризнанны.

//Новости партнеров

//Общество

Эпитафия договору РСМД

Эпитафия договору РСМД

2 августа 2019 года после тяжёлой болезни прекратил существование советско-американский Договор 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На могилке покойного, который, несмотря на свой сложный характер, приносил в своё время немало пользы, стоит написать эпитафию.

//Культура

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Привет, дорогие читатели газеты «АН»! Я, Сергей Шолохов, рад сообщить вам, что 27-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» в разгаре, и необычная для начала августа холодная осенняя погода на границе с Финляндией стала прекрасным порталом для кинематографического камина.

//Город М

Кому нужны московские протесты?

Кому нужны московские протесты?

Случившаяся в столице серия массовых акций протеста, вызванная локальными проблемами избирательной кампании в Мосгордуму, внезапно получила федеральную «повестку» и всероссийское осмысление. Политики анализируют произошедшее, выдвигая версии

//Общество

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Мы, жители отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Трубная площадь, дом 2, являющиеся собственниками отдельных нежилых помещений в указанном здании, просим Вас помочь нам провести мероприятия по определению вида фактического использования в отношении указанного здания в порядке

//Общество

Умом Байкала не понять

Умом Байкала не понять

40 шаманов собрались на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары, охватившие пол-Сибири и северо-восток великого озера. Но пока весь мир в шоке смотрел видео апокалипсиса на Байкале (средь бела дня – полная тьма, озаряемая жутким огненным заревом), к озеру подкралась вторая волна паводков. Из-за схода селей в Байкал могут попасть 6, 5 млн тонн токсичных отходов

//Общество

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

5 августа в 5:30 утра в посёлке Листвянка Иркутской области основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской Республики Заур Закраилов начали марафонский заплыв «За чистый Байкал».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Оглашен прогноз о присоединении к ДНР других регионов Украины и их вхождении в РФ
2

Предсказание Вольфа Мессинга об отсрочке Россией Третьей мировой появилось в СМИ
3

Уфологи: к Земле направляется флот НЛО
4

Свою роскошную квартиру Вербер сравнивала с Питером и Сохо
5

Пушков объяснил, почему посол США в России захотел уйти в отставку

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры