Прощание славянки

Нынешний итоговый чемпионат среди теннисисток должен был пройти под знаком прощания с маленькой, но очень богатой и щедрой страной – Катаром. Но прощание с ее столицей – гостеприимной Дохой – неожиданно отошло на второй план, после того как в пятницу громом среди ясного неба прозвучала весть о том, что Елена Дементьева решила закончить профессиональную карьеру.

По своей неожиданности решение Дементьевой может смело соперничать со знаменитым объявлением об отставке Жюстин Энен весной 2008 года. Но тогда у бельгийки хотя бы был весомый повод для ухода: «охотники за допингом» из WADA готовили для нее показательную экзекуцию на «Ролан Гаррос». За Дементьевой никто никогда не охотился, и все ее пробы всегда были «чистыми». Вряд ли повлияли на это решение и спортивные результаты Елены.

Хоть она в этом сезоне и не блистала, но все же смогла удержаться в первой десятке и добыла путевку в Доху. Предположение о нервном срыве теннисистки – мол, посмотрела на себя утром в зеркало и решила закончить с многолетней каторгой – тоже не выдерживает критики. Все, кто общался с Еленой в последнее время, единодушны: такой счастливой, как в этом году, Дементьева никогда не была.

Во всем виноват Безумный Макс?

А все потому, что она получила возможность постоянно общаться с многолетним бойфрендом Максимом Афиногеновым после того, как тот променял НХЛ на питерский СКА. Но вполне возможно, что в этом «постоянном общении» и заключается разгадка происшедшего. Присутствовавшие на итоговом чемпионате западные журналисты не преминули отметить бледность русской красавицы. Коллеги же по Туру заметили, что Елена питалась в основном фруктами и пастами. Все это дало повод для слуха о ее беременности. Согласно этой версии, сделанный утром положительный тест так потряс Дементьеву, что она тотчас решила бросить теннис и рожать. Кстати, в частных разговорах Елена Прекрасная неоднократно восторгалась как своей давней подругой Анастасией Мыскиной, родившей уже двоих детей, так и бельгийкой Клийстерс, которая вернулась после родов в первую десятку мирового рейтинга.

С учетом того, что биологические часы девушки (как-никак, а ей уже пошел тридцатый год) не просто тикают, а громко трезвонят, версия об интересном положении олимпийской чемпионки не представляется такой уж невероятной. Если это так, то нам всем остается порадоваться за эту великолепную спортсменку. Если же нет, просто пожелать ей счастья с Максом и будущих малышей. Но как бы ни разворачивались дальнейшие события, ясно только одно – на профессиональный корт Дементьева больше не вернется. Ее время, к сожалению, вышло!

Вера осталась без подарка

Теперь с уходом Елены в российском женском теннисе осталась только одна теннисистка, способная играть на высоком уровне в течение всего сезона, – Вера Звонарева. На этот раз в Дохе – на своем третьем топовом турнире подряд – Вера вновь показала прекрасный теннис, только выиграть снова не смогла. Во время групповой стадии она была на голову выше всех остальных участниц мирового первенства и не проиграла ни одного сета. А погубила ее самая обыкновенная турнирная неопытность.

Вместо того чтобы проиграть в последнем ничего не решающем матче той самой Клийстерс и попасть на менее сильную соперницу в полуфинале, Звонарева отработала по полной программе. А в результате вышла на первую ракетку мира Каролину Возняцки, которая до сих пор простить не может россиянке своего неожиданного поражения в полуфинале Открытого первенства США. Сражаться на равных с обозленной и предельно мотивированной датчанкой у Звонаревой сил хватило только на первый сет. Так что для обеих россиянок последний визит в Доху закончился досрочно.

В следующем году сильнейшие теннисистки планеты соберутся уже в другой мусульманской стране – Турции, в Стамбуле. Но как бы турки ни старались, им явно не удастся превзойти рекорд невероятной щедрости, установленный эмиратом Катаром за все четыре года, что там проводился итоговый чемпионат. По самым скромным подсчетам, на все «подстольные», премиальные и бонусные выплаты только участницам организаторы потратили около 20 млн. долларов. За участие хотя бы в одном чемпионате любая теннисистка могла заработать в среднем около 700 тыс. долларов – больше, чем за победу на самом богатом из турниров Большого Шлема – US Open. И это без учета личных даров, которыми здешний эмир – тонкий знаток женской красоты и обладатель немалого даже по арабским меркам гарема – награждал особо понравившихся ему теннисисток. Так, пару лет назад он подарил Марии Шараповой покрывало из золотого шелка, усыпанное драгоценными камнями. На этот раз Каролина Возняцки удостоилась от него комплекта ванных принадлежностей из чистого золота. А вот россиянок Его Высочество обошел вниманием, хотя мог бы подарить что-нибудь Дементьевой – единственной из теннисисток, участвовавшей во всех четырех турнирах в Дохе!