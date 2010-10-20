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Как продинамить Кубок Кремля

№ 41(231) от 21.10.2010 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Как продинамить Кубок Кремля
Серена в Москву не приехала: ее лишили сладенького...

В последние две недели на всех переходах в метро и на ведущих телеканалах страны транслировался рекламный ролик, который призывал москвичей и гостей столицы прийти в «Олимпийский» с 16 по 24 октября. Чтобы увидеть теннисных суперзвезд Марию Шарапову, Серену Уильямс, Светлану Кузнецову и Елену Дементьеву на одном из сильнейших теннисных турниров в мире – Кубке Кремля.

Происходи  дело на Западе, какой-нибудь из болельщиков или группа фанатов давно бы уже подали в суд на авторов и распространителей рекламы за обман и сообщение заведомо неверной информации. Наверняка бы выиграли дело! Ведь все вышеназванные знаменитости проигнорировали турнир, который в силу разных причин давно уже перестал быть одним из лучших в мире, превратившись в вечную головную боль для его организаторов и столичных властей.

Не будет меда, не будет Серены

Хотите верьте, хотите – нет, но именно Кубок Кремля стал первой жертвой смены власти в московской мэрии. Как только до Америки дошла весть о том, что Лужков «вышел из доверия», вторая ракетка мира Серена Уильямс забрала свои документы из российского консульства. А все потому, что самая известная из сестер Уильямс собиралась прилететь в Москву не столько ради участия в Кубке, сколько для того, чтобы снова встретиться со столичным мэром и получить от него очередную литровую банку собственноручно собранного на пасеке меда. Если помните, была у бывшего мэра такая милая привычка: приглашать самых именитых участниц турнира и одаривать своим любимым «экологически чистым» продуктом.

Правда, «сувенирный» мед – теперь об этом уже можно говорить – оставлял странное впечатление своим фекальным цветом и таким запахом, словно делали его не отборные пчелки, а, пардон, жуки-навозники. Не все теннисные звезды были в восторге от столь необычного подарка. Одна из теннисисток, например, однажды оставила подаренную ей банку в своем номере, сопроводив запиской для горничной: «Это не отрава, это мед вашего мэра!»

Но в отличие от своих слишком привередливых коллег по Женскому Туру Серена стала ярой фанаткой лужковского меда, когда обнаружила бактерицидные свойства, помогающие быстрому заживлению ран и побоев. Ими теннисистку регулярно награждал ее безумно ревнивый бойфренд – рэппер Комон. Необходимость в «чудо-меде» возросла еще больше после того, как этим летом во время очередной ночной оргии она порезала себе ахилл. Тут-то американка вспомнила о своем друге Юрии и решила прилететь в Москву, чтобы получить на халяву то, что она считала чудодейственным бальзамом. Боюсь, что теперь, после смещения Лужкова, москвичи больше никогда не смогут наслаждаться могучими формами американской знаменитости!

Шара в депрессии, Дема в любви, а Кузя неизвестно где

На решение другой заморской знаменитости с приставкой «Супер» – Марии Шараповой – никак не могла повлиять отставка Лужкова. Бывшему первому номеру мирового рейтинга сейчас не до тенниса и поездок на свою историческую родину. После того как она была разбита в 1/4 финала Открытого первенства США новоиспеченной первой ракеткой мира Каролиной Возняцки, у Шары начались проблемы. Многочисленные спонсоры, устав от ее постоянных травм, неудач и высокомерия, стали перебегать в лагерь очаровательной датчанки.

Дошло до того, что после очередного раннего вылета Марии ее главный спонсор отказался прислать за ней частный самолет. И бывшей теннисной королеве пришлось возвращаться в Штаты вместе с простолюдинами на обычном регулярном рейсе. Неудивительно, что после такого слишком тесного общения с окружающим миром Мария погрузилась в глубокую депрессию.

У самой стабильной российской теннисистки последнего десятилетия Елены Дементьевой нет никаких проблем со здоровьем. Тем не менее она, как и две вышеназванные особы, пропускает нынешний Кубок. Правда, в отличие от Серены и Шары, поступок Елены вполне объясним. Она хочет как можно больше времени проводить со своим бойфрендом Максимом Афиногеновым. Ведь как раньше складывались их отношения: Безумный Макс десять месяцев в году играл в НХЛ, а Дема 11 месяцев играла по всему миру. При таком насыщенном графике число свиданий двух знаменитостей можно было сосчитать на пальцах обеих рук. Теперь, когда Макс обосновался в питерском «СКА», Елена получила возможность регулярно встречаться с ним. И когда перед ней встала дилемма: сыграть в уже ничего значащем турнире или провести целую неделю с любимым в городе на Неве, она выбрала второй вариант. И кто осмелится ее осуждать?

А вот почему отказалась от выступления в «Олимпийском» Светлана Кузнецова, точно не знает никто. Согласно официальной версии, во всем виновата внезапно вспыхнувшая ангина. Правда, точно так же Кузя объясняла свой отказ от участия еще в нескольких турнирах в этом году. Вот и получается, что либо Светлана подцепила неведомый науке вид многомесячной ангины, либо она наелась теннисом до отвала и ни о каком Кремлевском Кубке больше слышать не хочет.

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