Новак Джокович: мечты сбываются

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31 января 2023, 18:09

В конце января 2023 года теннисист Новак Джокович в юбилейный 10-й раз победил на «Australian Open» и получил 22-й трофей на турнирах «Большого шлема». Получив ещё один приз, он побьёт рекорд легенды тенниса Рафаэля Надаля. Но даже без этого многие рекорды сегодня уже принадлежат Джоковичу, что не оставляет сомнений в его величии.



А для Новака прежде всего ценна любовь его родины, Сербии. Там он популярен наравне с Теслой, которого обожает сам теннисист.



Журналист и автор книги о Джоковиче Саша Озмо, рассказывает, что в Сербии Джоковича любят даже те, кто не погружён в спорт. Ведь он не просто спортсмен, он воплощение идеи о том, что любая мечта осуществима. Рождённый в бедной семье, да и ещё и под натовскими бомбёжками, он не просто пробился в «спорт для богатых», но ещё и вписал имя в его историю.



Но любят Джоковича и за абсолютную простоту. Его можно встретить на прогулке по улицам Белграда, в магазинах и парках, и он всегда легко общается с фанатами. Единственный скандал, в который он угодил, был связан с коронавирусной вакцинацией, и даже здесь его многие поддержали.



А жители столицы убеждены, что улица Новака Джоковича у них появится очень скоро.