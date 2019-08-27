Шарапова оправдалась за проигрыш Серене Уильямс

Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение в матче против американки Серены Уильямс со счётом 1:6. Россиянка рассказала, что же стало причиной такой неудачи.

Шарапова заявила, что незадолго до матча у неё вновь заболело плечо. «Четыре месяца назад я перенесла процедуру на плече. Так что оказаться на US Open в вечернем матче, который вызывает огромный интерес, — это замечательно», - считает 32-летняя теннисистка.

Россиянка заявила, что многие её уже «списали со счетов», однако она сама продолжает верить в собственные силы. Шарапова уверена, что после поражения её карьера не закончится, передаёт Lenta.Ru.