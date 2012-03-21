Алиса Клейбанова победила болезнь и выиграла первый матч на турнире в Майами

Российская теннисистка Алиса Клейбанова выиграла первый матч на турнире в Майами. Клейбанова, у которой в прошлом году обнаружили рак, возобновила выступления после 10-месячного перерыва.

В первом круге крупного турнира Sony Ericsson Open 22-летняя Алиса Клейбанова обыграла шведскую теннисистку Йоханну Ларссон со счетом 2-6 6-3 6-2.

"Очень рада, что удалось вернуться в теннис, да еще и победить. Для меня снова ощутить эмоции от пребывания на корте - это настоящее счастье. Это именно то, чего мне так не хватало. Сейчас для меня победа в первом круге сродни выигрышу всего турнира", - поделилась после матча теннисистка, занимающая сейчас в рейтинге 248-е место.

По словам девушки, в начале прошлого года она часто простужалась, чувствовала недомогание. Такое состояние, с которым никак не могли справиться медики, заставило спортсменку пройти полное медицинское обследование. Диагноз оказался шокирующим для теннисистки и ее родных - врачи обнаружили у нее лимфому. За этот период Алиса Клейбанова прошла несколько курсов лечения в клинике в Риме. К счастью, в конце февраля врачи объявили, что девушка здорова.

Во втором круге турнира Sony Ericsson Oрen Алиса Клейбанова сыграет со своей соотечественницей Марией Кириленко, которая пропускала первый раунд.﻿