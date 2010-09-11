Надежда Петрова вышла в финал US Open в парном разряде

Россиянка Надежда Петрова дошла до финала Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде. В полуфинальном матче посеянные под вторым номером Петрова и американка Лизель Хубер нанесли поражение дуэту Юнь-Ян Чан/Чжэн Цзи (Тайвань/Китай) - 6:3, 6:2.

В решающем матче за трофей они теперь сразятся с Ваней Кинг (США) и Ярославой Шведовой (Казахстан). Петрова впервые сыграет в финале женского парного разряда на турнире Большого Шлема, а вот 34-летняя Хубер уже четырежды завоевывала самые престижные титулы в теннисе.