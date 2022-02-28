Южноуральский эксперт по молодежной политике Илья Филонин: Россию вынудили

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт → Олимпиада

28 февраля 2022, 16:27 Алексей Антонов Источник: МК-Челябинск

Скрин фото со страницы Ильи Филонина / Instagram

Общественник поддержал решение о спецоперации.

На протяжении 8 лет Россия пыталась поддержать жителей Донбасса, чтобы их жизнь вернулась в нормальное русло. Однако все усилия разбивались о непонимание Киева. Так считает руководитель комитета по работе с молодежью Челябинского регионального общественного движения "Развитие региона" Илья Филонин. Он высказался в поддержку решения о спецоперации в социальных сетях.

"Уверен, что нынешние киевские правители не оставили нашей стране другого выбора и мы совершенно справедливо официально признали народные республики Донбасса, а затем, по решению президента РФ, начали специальную военную операцию для того, чтобы не допустить уничтожения нечужих нам соседей и добиться демилитаризации и денацификации Украины", - цитирует Илью Филонина "МК-Челябинск".

Напомним, что такого же мнения придерживаются и депутаты регионального Законодательного Собрания. Об этом сайт "Аргументы недели – Челябинск" писал ранее.