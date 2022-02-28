Депутат ЗСО Челябинской области пожелал всем мира в мыслях и действиях

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28 февраля 2022, 15:10 Алексей Антонов Источник: Южноуральская панорама

Фото: аккаунт Александра Решетникова в VK

Он напомнил о главной цели спецоперации на Украине.

Отметил депутат Законодательного Собрания Челябинской области Александр Решетников, сейчас все переживают и следят за ситуацией на Украине. "Все мы хотим скорейшего завершения операции. Наш президент принял такое решение, потому что любая территория – это прежде всего люди, которые должны жить в безопасности", – цитирует парламентария "Южноуральская панорама".

"Желаю всем мира и в мыслях, и в действиях", – подытожил депутат Законодательного Собрания Челябинской области Александр Решетников.

Его коллега, Вадим Ромасенко, призвал южноуральцев сдержанно следить за новостями, так как в интернете публикуется много противоречивой информации. Депутат напомнил, что решение было принято президентом во имя безопасности всех стран в регионе, сообщает "Вечерний Челябинск". Вместе с тем он выразил надежду, что Россия и Украина в скором времени придут к взаимопониманию.

"Работая со сложными ситуациями и с различными перипетиями, я очень чётко вижу разницу между тем, что зачастую доносится в СМИ, в социальных сетях, и тем, что происходит на самом деле, – поделилась мнением уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. – И это заставляет меня ещё более критично рассматривать и анализировать всё, что происходит в различных ситуациях, и не делать выводов, пока я сама во всём не разберусь и пока нет конкретных фактов". Омбудсмен подчеркнула: как гражданин страны она поддерживает решение президента Владимира Путина. Евгения Майорова добавила, что хочет, чтобы в Донбассе наконец наступил мир и люди смогли вернуться к обычной жизни.

Мнения известных южноуральцев совпадают с мнением большинства жителей страны. Как отмечает издание "Челябинск Сегодня" с отсылкой на ВЦИОМ, Владимиру Путину доверяют 67,2% россиян.

Своим видением ситуации поделился и специалист отдела Европы Министерства иностранных дел Республики Камерун Жан Франсуа Николя Бибум, пишет "Московский комсомолец – Челябинск". Он посещал Челябинскую область прошлой осенью: как независимый эксперт работал наблюдателем на выборах депутатов Государственной Думы. Дипломат разместил на своей страничке в социальных сетях карикатуру, на которой изображен американский солдат с орденами и медалями за участие в военных спецоперациях, проведенных с 1991 по 2018 годы против Ирака, Ливии, Сирии, Югославии и других государств.

Скриншот со страницы Жана Франсуа Николя Бибум