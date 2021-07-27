Южноуральские ватерполистки сыграли два матча на Олимпиаде в Токио
27 июля 2021, 12:54 Татьяна Михайлова
Три спортсменки из Златоуста вошли в сборную России по водному поло.
Женская команда страны по водному поло на Олимпийских играх в Токио провела две встречи без поражений. Напомним, в состав сборной входят три спортсменки из Челябинской области: Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина. Девушки представляют златоустовскую команду «Динамо-Уралочка».
В рамках группового этапа российским ватерполисткам удалось обыграть сборную Китая со счетом 18:17. На счету Эльвины Каримовой три мяча, Марии Берсневой — два. Следующая игра с Венгрией окончилась ничьей с результатом 10:10. Один из мячей забила Эльвина Каримова.
Добавим, что впереди у сборной России 2 матча в подгруппе, затем — плей-офф.
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