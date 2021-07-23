Оксану Чусовитину без объяснения причин лишили права быть знаменосцем делегации Узбекистана на Играх-2020

Аргументы Недели → Спорт → Олимпиада 13+

23 июля 2021, 13:00 Источник: uz.sputniknews.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Оксана Чусовитина могла войти в историю Узбекистана как первая женщина, которая стала знаменосцем делегации страны на летних Олимпийских играх. Легендарная гимнастка и боксёр Бобо-Усмон Батуров должны были возглавить колонну узбекских спортсменов на параде стран-участников во время церемонии открытия Игр в Токио-2020. Однако в последний момент НОК Узбекистана изменил решение, и теперь делегацию страны к главной арене Игр проведут боксер Баходир Жалолов и тхэквондистка Нигора Турсункулова.



«Очень неприятная ситуация. Не могу понять, почему это произошло. Это для меня шок. Это унижение по полной программе», — заявил пресс-секретарь гимнастки Юрий Белолипецкий.



Известно, что Оксана Чусовитина прилетела в Японию, и решение о смене знаменосцев стало для нее полной неожиданностью.



«Мотивацию убили. Так делать нельзя. Можно просто объяснить, мы все люди, все поймем», — отметила спортсменка.



Оксана Чусовитина — чемпионка Олимпийских игр Барселона-1992, трехкратная чемпионка мира, победительница Азиатских игр. Вошла в книгу Рекордов Гиннеса в качестве единственной гимнастки в мире, которая 7 раз подряд приняла участие на летних Олимпийских играх. Ранее гимнастка заявляла, что Олимпиада в Токио станет для нее последней.





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