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Оксану Чусовитину без объяснения причин лишили права быть знаменосцем делегации Узбекистана на Играх-2020

, 13:00 Источник: uz.sputniknews.ru

Оксану Чусовитину без объяснения причин лишили права быть знаменосцем делегации Узбекистана на Играх-2020
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Оксана Чусовитина могла войти в историю Узбекистана как первая женщина, которая стала знаменосцем делегации страны на летних Олимпийских играх. Легендарная гимнастка и боксёр Бобо-Усмон Батуров должны были возглавить колонну узбекских спортсменов на параде стран-участников во время церемонии открытия Игр в Токио-2020. Однако в последний момент НОК Узбекистана изменил решение, и теперь делегацию страны к главной арене Игр проведут боксер Баходир Жалолов и тхэквондистка Нигора Турсункулова.

«Очень неприятная ситуация. Не могу понять, почему это произошло. Это для меня шок. Это унижение по полной программе», — заявил пресс-секретарь гимнастки Юрий Белолипецкий.

Известно, что Оксана Чусовитина прилетела в Японию, и решение о смене знаменосцев стало для нее полной неожиданностью.

«Мотивацию убили. Так делать нельзя. Можно просто объяснить, мы все люди, все поймем», — отметила спортсменка.

Оксана Чусовитина — чемпионка Олимпийских игр Барселона-1992, трехкратная чемпионка мира, победительница Азиатских игр. Вошла в книгу Рекордов Гиннеса в качестве единственной гимнастки в мире, которая 7 раз подряд приняла участие на летних Олимпийских играх. Ранее гимнастка заявляла, что Олимпиада в Токио станет для нее последней.

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