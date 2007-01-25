Оксана краса, длинная коса

- Оксана, говорят, что в фигурном катании, а тем более в танцах на льду, так не бывает. Как вы сами эти метаморфозы объясните?

– Честное слово, не знаю. Мы много работали и в прошлом сезоне… Может, просто потому, что теперь лидерами в сборной себя почувствовали. Все-таки раньше нас Таня Навка с Ромой Костомаровым прикрывали, а теперь мы с Максом знаем, что за спиной – никого. Психологически это очень много значит. Потом, мы танец произвольный очень удачный сделали, а это в танцах на льду – главный козырь. Потому что при неудачных постановках, даже если катаешься прекрасно, смотрится выступление все равно плохо. Еще очень важно, что нынешняя программа и мне, и Максиму очень нравится, от этого хочется еще больше работать, это вдохновляет.

– А говорили, что вы в текущем сезоне с Костомаровым кататься будете. В фигурном катании о вашем долгом романе все знают…

– Людям всегда поговорить о чем-нибудь подобном хочется. Зачем ради романа менять партнера и хорошую пару разбивать? Кому от этого лучше?

– Максим не ревнует, у вас же тоже не просто дружеские отношения были?

– Тот период уже позади. И мы только хорошие друзья. Кстати, не верьте тому, кто утверждает, что раз партнеры и в жизни не вместе, это работе мешает. А если вместе, то наоборот. По-всякому бывает. Мы понимаем друг друга с полуслова, и, наверное, по-другому уже и нельзя, когда столько лет вместе. Когда-то Макс сам ко мне первый подошел, он только-только приехал из Самары в Одинцово и предложил вместе покататься. Я согласилась сначала просто в шутку. Шутка, как видите, затянулась.

– Вот вы говорите, что танец хороший поставили, в технике прибавили, а другие дуэты, выходит, на месте стояли?

– Нет, конечно. Просто догонять всегда легче, чем лидерство удерживать. Вот американцы Белбин – Агосто, серебряные призеры Олимпиады, от нас такой прыти даже в мыслях не ожидали. А мы вышли и очень уверенно их обыграли на недавнем этапе Гран-при в Пекине.

– Танец у вас действительно красивый. А коса… С такой косой давно никто на льду не появлялся. Чья идея?

– Моя. Длинные волосы я изначально хотела – для жизни, а потом предложила хореографу: давайте я буду с косой кататься. «Половецкие пляски» все-таки, образу соответствует. Он вначале так же, как и вы, отреагировал: «Как это так?» Попробовали, красиво, но коса болтается и Макса по лицу бьет – техника-то и скорость сумасшедшие. Пришлось пришить. Зато видите, всем нравится.

– Кстати, от техники и скорости зрители в ужасе. Захватывает страшно, смотреть интересно, но падать танцоры стали, как одиночники.

– А что делать? Если не будешь ногами работать и элемент на элемент накручивать, ничего и не выиграешь. Макс вот тоже один раз упал, из-за чего мы этап Гран-при в Москве проиграли. Главное, что в отличие от парного и одиночного катания (там прыжки все-таки) у нас падение абсолютно невозможно предугадать. Можно на ровном месте, как Макс.

– Может, это от прессинга? Лидерство давит?

– На нас сейчас ничего не давит. При прессинге можно просто плохо кататься, но не падать. А вот так, плашмя упасть…

– А что обычно парт­неры друг другу говорят, когда такое происходит?

– Ничего. Потому что на эмоциях можно обидеть человека. Если постоянно друг друга в ошибках упрекать – лучше в паре не кататься.

– Что вы в свободное время делаете?

– По магазинам хожу… Но когда сезон в разгаре, стараюсь больше спать.

– Любой спортсмен запоминает все до мельчайших деталей, когда впервые стоит на пьедестале…

– Не могу сказать, что, когда нам золотые медали в Пекине вручали, я что-то особенное почувствовала. Может, когда я буду на высшей ступени пьедестала на Олимпиаде стоять, тогда сердце и екнет. А сейчас наши с Максом победы – только маленькие этапы в жизни.