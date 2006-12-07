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Самый бедовый русский на мировом ринге

№ 31(31) от 07.12.2006 [«Аргументы Недели », Сергей ТУРУНОВ ]

Самый бедовый русский на мировом ринге
Олег готов к бою

 

- Олег, этот поединок наверняка станет для вас особенным и будет выделяться среди всех проведенных 38 боев - первая защита титула, первый раз в Москве в ранге чемпиона. Что вы ждете от этого поединка?

- Для меня Москва почти родной город, я родился в Казахстане, но в Москве проживал с шести лет. У меня много родственников в Москве, и свою молодость я провел здесь. Выступал за сборную СССР, тренировался в московском клубе ЦСКА. И для меня большая честь «привезти» этот поединок в Москву. Надеюсь, что доставлю болельщикам радость. Со своей стороны, постараюсь показать красивый бой, чтобы любители бокса остались довольны в глубине души и испытали национальную гордость.

- При принятии решения о проведении здесь первой защиты титула вы наверняка вспоминали и рейтинговый поединок в подмосковном Чехове три года назад с британцем Джулиусом Фрэнсисом, который продлился всего два раунда...

- Больше всего запомнилось тогда то, что я выиграл (смеется). Хороший прием, теплая поддержка. Это придало мне сил, и бой закончился раньше, чем ожидали.

- Вы и сейчас выйдете на ринг в казачьей папахе и бурке?

- Не знаю, в чем я выйду, но я выйду!

- Можете сказать, в каком раунде завершите бой с Охелло?

- Я привык воздерживаться от громких заявлений перед боем, как это практикуется в США. Всегда веду себя осторожно и сам стараюсь не воспринимать, что говорят соперники, - никого не слушаю, не вникаю. Единственным исключением было заявление перед титульным боем с Хасимом Рахманом о том, что мы застелем матами пространство вокруг ринга, чтобы на этот раз ему было мягче падать. Но это была не моя инициатива, а моего промоутера, Дэнниса Раппапорта. Он решил ответить, потому что Рахман очень нагло себя вел и говорил очень много недопустимых вещей. Просто достал тогда!

- Тогда спрошу попроще - за счет чего можно выиграть у малоизвестного широкой публике Охелло?

- Все в нашем штабе думают, что Охелло - не подарок, потому я очень серьезно к нему отнесся и тщательно готовился в течение двух месяцев. Мы его хорошо изучили и подходим к встрече во всеоружии. У нас есть не один план на этот бой, мы готовимся к различным вариантам развития событий. У нас есть план «А», план «Б» и т.д.

- Под каким флагом выйдете на ринг?

- Вопрос с российским гражданством пока решается. Во время моего предыдущего визита мы написали заявление на имя Президента РФ Владимира Путина. Остается только ждать.

Сейчас я приехал с американским паспортом, который получил два года назад. Когда я еще только приехал в США из СССР, у меня был советский паспорт, а через некоторое время не осталось никакого. Надо было решать проблему, с российским у меня тогда не получилось, обзавелся американским. Но для меня очень важно стать гражданином России, потому что это земля моих предков, только здесь я чувствую себя по-настоящему дома. От американского гражданства тоже отказываться не хотел бы: жизнь моих детей уже прочно связана с этой страной, а младшая дочь Виктория и вовсе родилась в США. Рассчитываю на двойное гражданство.

- В США сильно озабочены засильем выходцев из стран бывшего СССР в супертяжелом весе?

- Да, американцы просто не могут понять, что происходит: все чемпионские пояса у боксеров из стран экс-СССР. В Союзе всегда была сильная система и физическая подготовка, наиболее профессиональные тренеры. На пресс-конференции перед боем с Рахманом я сравнил его с Карэджем Шабалалой, с которым дрался в Москве в 1999 году. На что Рахман отвечает: «Что, я похож на Шабалалу? Да кто такой этот Маскаев? Я никогда не проиграю белому!» На что я сказал - я не белый, я русский.

 

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