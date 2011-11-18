Все начинается с детского спорта

В спортивном комплексе городской детско-юношеской школы олимпийского резерва «Комета» прошел уже 12-й по счету международный детский турнир по настольному теннису памяти президента Санкт-Петербургской федерации настольного тенниса Николая Никитина. Традиционно эти популярные соревнования собирают талантливых мальчишек и девчонок из России, стран Балтии и СНГ.

Символично, что открывал мемориал Николая Никитина председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Юрий Авдеев, назначенный на столь ответственный пост губернатором города Георгием Полтавченко на прошлой неделе. Новый руководитель ведомства начал знакомство с отраслью именно с детского спорта. «Именно детские соревнования являются своеобразной стартовой площадкой для подготовки перспективных спортсменов, — подчеркнул Юрий Васильевич. – Здесь зачастую выявляются “звездочки”, которые впоследствии будут защищать честь нашего города и страны на международной арене. Сегодня эти ребята играют в Северной столице, а завтра — выступят на чемпионатах Европы и мира и Олимпийских играх. Что же касается “Кометы”, то это – специализированный центр настольного тенниса и бадминтона европейского уровня, где созданы прекрасные условия для развития этих видов спорта».

Заметим, что детский спорт — сложный и динамично развивающийся механизм. Помимо детских спортшкол идет его развитие и в общеобразовательных школах, и в подростковых центрах. Как говорится, на местах, в шаговой доступности. Так, в 2010–2011 годах школьные спортивные клубы созданы в 116 школах города. А с будущего учебного года будет работать программа по обучению школьников плаванию.

Нельзя не назвать и точечную победу нынешней осени. В Колпино распахнул свои ворота реконструированный картодром «Ижорец». К 20-летнему юбилею трассу и здание капитально отремонтировали. Юных спортсменов ждут обновленные учебные классы, удобные раздевалки, уютные холлы, просторный светлый гараж, современный медицинский центр (исключительно для здоровья!). На треке — новенький, с иголочки, асфальт. Строители торопились к юбилею и, в основном, успели. Гладкая, ровная колпинская дорожка уже готова принять все классы картинга пока на учебно-тренировочный сбор. Для проведения полноценных соревнований надо кое-что доделать: добавить в некоторых местах бордюры, разметить гоночное полотно, оснастить трассу современной системой хронометража, восстановить гостевую трибуну.

Глава администрации Колпинского района Дмитрий Кобицкий, приветствуя гонщиков, приехавших на открытие трассы, обещает не останавливаться в деле возрождения картинга и приглашает всех петербуржцев, и жителей соседних регионов Северо-Запада России почаще заглядывать на обновленный «Ижорец». В 2012 году запланированы большая серия соревнований, расширение детской картинг-школы, создание мощной конкурентоспособной гоночной команды высшего спортивного мастерства.

Что ж, остается надеяться, что новые «звездочки» засверкают на небосклоне петербургского спорта. С малых лет закладывается многое, в том числе и любовь к спорту.