Когда романтика не нужна

Анастасия МЫСКИНА – известная теннисистка, первая среди россиянок выигравшая турнир «Большого шлема» в одиночном разряде – французский «Ролан Гаррос». В 2007 г. она решила закончить спортивную карьеру и некоторое время вела передачу о футболе на канале НТВ. Затем был телеканал «Домашний» и программа «Скажи, что не так?!» А сейчас Настя Мыскина работает комментатором на «НТВ Плюс Теннис» и ведёт на всё том же «Домашнем» программу «Семейный размер».

- Настя, почему вы решили попробовать себя в качестве телеведущей именно в программе «Наш футбол»? Хорошо разбирались в этом виде спорта? Были ярой болельщицей?

– Что вы, вообще не смотрела футбол и никогда не любила его. Помню, на одном из первых эфиров назвала вратаря московского «Динамо» Антона Шунина Петей. Слава богу, у нас был не прямой эфир. И старшие товарищи меня поправили… А начиналось всё так. В новую передачу о футболе на роль ведущей искали известную девушку. А я на тот момент как раз заканчивала с теннисом из-за травмы плеча. Начальство предложило попробовать, и я согласилась, хотя не знала даже названий команд в премьер-лиге. После той оплошности с Шуниным мне стало очень стыдно, и я под чутким руководством Василия Уткина всерьёз занялась изучением футбольных дел. Штудировала спортивные издания от корки до корки, сидела в Интернете, разговаривала с футболистами, тренерами. Особенно подружилась с Леонидом Слуцким, нынешним наставником ЦСКА. Забавно, что я вела «Наш футбол», будучи беременной. На работе никто об этом не знал, и, когда наш редактор Наташа стала кричать мне: «Настя, подтяни живот!», все думали, что я поправилась. Но на пятом месяце живот уже не скроешь…Слава богу, футбольный сезон подходил к концу. А когда он закончился, закончилась и передача. А 29 апреля 2008 года я родила сына Женьку.

– Когда победили на «Ролан Гарросе», что вам больше всего запомнилось?

– За пять минут до выхода на корт было такое сильное эмоциональное напряжение – я не знала, что делать. В раздевалке, только я и соперница в дальнем углу. И я… заплакала. Плакала, пока не пришёл главный судья и не сказал: «Всё, Настя, пора». Выплеснув все лишние эмоции, я спокойно встала и пошла на заполненный до отказа 15-тысячный стадион.

– Это правда, что спортсмены – очень суеверные люди?

– Большинство спортсменов да, суеверны. У меня, например, было такое неизменное правило во время того или иного турнира. На протяжении всего соревнования я делала изо дня в день одно и то же. Если начинала бегать с утра, то бегала каждое утро. Ходила есть в один и тот же ресторан, старалась заниматься на одном и том же корте, садиться на ту же сторону от судейской вышки, на которой сидела раньше. Когда соблюдаешь такие жесткие правила, как ни странно, проще и легче играть.

Ещё у меня хорошо развита интуиция. Например, я очень чувствую своих детей, особенно старшего сына. Если на душе вдруг становится неспокойно, значит, что-то с Женькой случилось. Однажды была в Останкино на съёмках, и мне вдруг стало тревожно. Мне никто не звонил, не писал. И сама я в это время никогда обычно не звонила, а тут меня будто током ударило. Я набрала номер, и мне домашние сообщили, что Женька упал – ему было тогда три годика. Я услышала его плач, бросила всё и быстро поехала домой…

– Вы со своим мужем бизнесменом Сергеем Мамедовым познакомились при каких-то романтических обстоятельствах?

– С Сергеем мы познакомились достаточно обычно. Встретились в компании друзей. Он тогда теннисом не интересовался, но обо мне слышал. В тот момент по всей Москве висели мои портреты с рекламой. Такой постер висел и прямо напротив его офиса. Так что Сергею пришлось довольно часто на меня смотреть. И тут нас друзья реально познакомили, мы стали общаться, созваниваться. А потом Сергей поехал со мной на турнир «Ролан Гаррос». И я узнала, увидела, как он относится к своей прошлой жизни и к жизни нынешней, как с достоинством несёт ответственность за многих людей, которые его окружают. И мне это очень понравилось, мы стали строить какие-то планы и жить вместе.

В нашей стране среди мужчин царят такие вседозволенность и распущенность, что они как раз и предпочитают брать женщин «романтикой». Потому что ничего другого дать им не могут, и не только в смысле материальном. Получают от женщин что хотят и идут по жизни дальше, не замечая никого и ничего… Поэтому, когда я вижу перед собой просто нормального адекватного человека, который может, во-первых, нести ответственность за свои слова и поступки, а во-вторых, в состоянии реально со мной уживаться, понимает, что я не буду сидеть дома и готовить ему борщи с утра до вечера, это уже вызывает у меня огромное уважение. И романтика здесь не нужна.