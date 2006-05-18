Девушка на двадцать миллионов долларов

В канун Первомая произошло событие, которое хотя и мало повлияло на теннисные рейтинги, но вызвало бурную реакцию в мире спортивного бизнеса и менеджмента. Согласно данным телекомпании «Блумберг ТВ» и подтвержденным журналом «Форбс», заработки Марии Шараповой за календарный год превысили рекордный рубеж – 20 млн. долларов.

Как ее задумали



ПРЕЖНИЙ рекорд, принадлежавший с 2002 г. предшественнице Марии на дорогом престоле «главного спортивного секс-символа» Анне Курниковой был превышен сразу на два миллиона «зеленых».

Запущенная в конце прошлого века агентами менеджерской конторы «Эдвэнтидж» «курникомания» явила собой образчик одной из самых успешных рекламных кампаний в мире спорта. Однако чем выше росли заработки секс-дивы, тем больше врагов и недоброжелателей в менеджерской среде у нее появлялось. Был только вопрос времени, когда для «Курни» подыщут сменщицу. Но никто и подумать не мог, что «секс-корона» достанется еще одной россиянке. Причем она будет не только иметь лучшие пропорции и высокий уровень интеллекта, но, вдобавок, еще и выиграет Уимблдон, достигнув первого места в мировой табели о рангах.

В том, что это произошло, не только заслуга самой Марии, ее родителей. Но и всех тех американцев, кто бескорыстно помогал неожиданно свалившейся на их головы девочке из сибирского захолустья. Была и немалая доля везения. Вряд ли Марию удалось бы так быстро раскрутить, если за ее стройными плечами не стояла бы крупнейшая в мире менеджерская контора «Интернешнл Менеджмент Групп» («Ай-Эм-Джи») – заклятый враг курниковской «Эдвэнтидж».

Когда-то босс «Ай-Эм-Джи» Марк Маккормик поклялся сделать все, чтобы зарезать золотую курицу «Курни», приносившую миллионы его конкурентам. Еще в 2000 г. он сформулировал требования к потенциальному секс-символу: светлые волосы, как у Курниковой, сексапильная внешность, как у Камерон Диас, большой спортивный талант, как у Мартины Хингис, и репутация невинной девушки, как у Бритни Спирс времен Миллениума.

Поначалу Маккормик, будучи убежденным антикоммунистом, в упор не замечал самую перспективную ученицу академии Боллитьери – Шарапову – из-за ее происхождения и лоббировал свою любимицу – Эшли Харкльроуд. Но удача и здесь не оставила Марию. Вскоре Маккормик тяжело заболел и умер, а ее единст­венная конкурент­ка – Эшли – безумно влюбилась в… русского эмигранта Алекса Богомолова. В 18 лет она выскочила за него замуж, выбыв из числа потенциальных секс-символов.



И папе досталось



С ТОГО дня жизнь Маши стала походить на существование райской птички в золотой клетке. «Кливлендские кровопийцы» (так в спортивном мире всегда именовали людей из «Ай-Эм-Джи») взяли на себя решение всех ее проблем, оставив за Шараповой право заниматься шопингом. И хотя формально ее менеджером числился Юрий Шарапов, но в реальной жизни он ничего не решал. Единственное, что позволяли новые хозяева отцу теннисистки, так это сидеть на трибуне и осыпать всех соперниц Марии оскорблениями, которые заставляют краснеть даже самого несдержанного портового грузчика. Новой команде менеджеров удалось вылепить из юной красавицы образ «анти-Курниковой» – честолюбивой девушки, для которой в этой жизни не существует ничего, кроме побед. Чтобы поддержать этот имидж, пришлось пойти на экстраординарные меры по сохранению… невинности взрослеющей не по дням, а по часам клиентки, приставив к ней десяток охранников.

Однако даже такие меры не помешали Марии пару лет назад со всей страстью девственницы, сидевшей под домашним арестом, влюбиться в симпатичного испанского теннисиста Хуана-Карлоса Ферреро. В течение целого года она преследовала его и буквально вешалась ему на шею. К счастью, испанец не поддался на призывы несовершеннолетней девицы и сохранил и себя, и Марию, и профессиональный теннис от многих неприятностей. Менеджеры Шараповой извлекли правильные уроки из случившегося и ослабили контроль над своей подопечной. Более того – подыскали ей официального бой-френда в лице самого популярного теннисиста Америки Энди Роддика. Теперь дело осталось за малым – плавно довести двух юных суперзвезд до венца и заработать на их свадьбе и совместной жизни еще несколько десятков миллионов.



Очень дорогие стоны



КОЛЬ уж зашел разговор о менеджерах теннисистки, нельзя не отметить их сноровки. Они научились зарабатывать деньги буквально на всем, даже на таком бросающемся в глаза (и особенно в уши) недостатке Шараповой, как ее стоны во время игры. Они доходят порой до рекордной для женского организма отметки в 120 децибел. Казалось бы, такие истошные вопли, которые сделают честь любой порнодиве, должны были сильно испортить имидж Шараповой. Казалось, они вот-вот превратят ее во всеобщее посмешище, как это произошло с другой знаменитой крикуньей Моникой Селеш. Но даже из этого менеджеры извлекли суперприбыли, поставив на поток продажу рингтонов со стонами их подопечной.

Тем временем Курникова под предлогом довольно сомнительной травмы в последние годы совершенно запустила теннис. Она предпочла гордому званию «секс-символа №1» малопочетную должность официальной любовницы второразрядной поп-звезды Энрике Иглесиаса. Никто не мог представить, что ее свержение с «трона» произойдет так быстро. Однако битвы брутальных блондинок, как на это все рассчитывали, увы, не получилось. Зациклившаяся на своем Энрике, Курникова даже не заметила появления конкурентки: живя в пяти километрах друг от друга и будучи соотечественницами, Мария и Анна так до сих пор толком не познакомились. За короткий срок команде Шараповой удалось набрать рекламных договоров на рекордную для профессионального тенниса сумму в 200 млн долл., и если так дело пойдет, то уже через пару лет ее состояние достигнет 100-миллионной отметки.

Последним бастионом Курниковой, который не устоял перед натиском «сибирской сирены», стал журнал «Спортс Иллюстрейтед» с его знаменитым «номером купальников». Мария не только снялась в нем в очень откровенном бикини (когда-то «Курни» тоже удостоилась такой чести), но и попала на обложку журнала (чего ее предшественнице так и не удалось добиться). Представшая перед камерами Шарапова, которой в апреле исполнилось всего 19 лет, совсем не выглядела смущенной: «Хотя мне поначалу и было неуютно, но я привыкла к этому наряду. Думаю, что мне теперь придется носить бикини столь же часто, как и теннисную форму. Ведь это тоже моя работа».