По мотивам Валерия Брумеля

- КОГДА вы ехали в Гетеборг, хотя бы краем сознания позволяли себе думать о том, что перепрыгаете самого Хольма и станете чемпионом?

- Собственно, с Хольмом я уже неоднократно встречался на разного рода коммерческих турнирах. И, между прочим, не раз его перепрыгивал. Так что синдрома страха перед олимпийским чемпионом у меня не было. Но одно дело - коммерция и совсем другое - официальный старт, приезжая на который любой спортсмен испытывает совершенно иные эмоции и концентрируется по максимуму. Если говорить конкретно обо мне, то я себя не истязал навязчивой мыслью победить в Гетеборге во что бы то ни стало. Но настраивался на то, чтобы показать хороший результат.

- Какой результат вы считали хорошим?

- Зимой на соревнованиях в Германии я преодолел планку на высоте личного рекорда 2,35, и именно он стал для меня ориентиром. А оттого что в Гетеборге я пребывал на удивление в отличном расположении духа, то настраиваться на каждую последующую попытку было необыкновенно легко.

- Наверное, особенно тяжело выигрывать, когда весь стадион болеет не за вас, а против?

- Надо этого не замечать. Со своими двумя тренерами - Сергеем Старых и Евгением Загорулько - к подобным ситуациям мы готовимся специально.

- Шведы, чехи подбадривали в секторе друг друга. Каждый из наших держался сам по себе. Это норма для российских прыгунов?

- Норма. Но неприязни тем не менее мы друг к другу не испытываем. Просто кто сильнее, тот и побеждает.

- За счет каких внутренних резервов вы превысили в Швеции личный рекорд, показав 2,36?

- Попытка взять 2,41 и побить национальный рекорд - тоже не была авантюрной. Нужно верить в себя, в свои силы, и только тогда все будет хорошо, не правда ли? А что касается 2,41, то это для меня вполне берущаяся высота. Просто надо было немножко собраться.