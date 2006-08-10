Самый заинтересованный зритель – капитан команды

НАСТРОЕНИЕ у многих спартаковцев было бодрое, хотя и чувствовалась некоторая напряженность. Игра в Тирасполе показала, что «Шерифу» палец в рот не клади. Но то, что через сутки случилось в Лужниках, конечно же никто не ожидал. Принимая мяч с правого фланга от Быстрова, Титов столкнулся с защитником и получил удар головой в челюсть. В результате - перелом скуловой кости и длительное, по мнению врачей, не меньше месяца лечение. Так что во встречах со «Слованом», в которых будет решаться гамлетовский вопрос «быть или не быть» в Лиге чемпионов, капитан «Спартака» окажется в роли самого заинтересованного зрителя. А в июле Егор вместе с вратарем «Зенита» Малафеевым, по версии «Советского спорта», был признан лучшим игроком месяца.

- Высокая оценка журналистов моей игры приятна, конечно, но если быть откровенным, особого значения я этому не придаю.

­

- Хорошо. А не удивило бы вас, если бы лауреатом июля признали другого футболиста?

- Нет, разумеется. Сколько людей, столько и мнений. С другой стороны, выбор журналистов меня не удивил. Я постепенно набираю форму и, надеюсь, осенью, когда наступят решающие матчи, достигну ее пика.

- Согласитесь, что, несмотря на место в группе лидеров, «Спартак» не показывает стабильную игру. Почему?

- Но не везет с реализацией. Из последних матчей после перерыва в чемпионате, наверное, только в Перми наше превосходство подтвердилось убедительным выигрышем. С первых минут я чувствовал такую уверенность в победе, что даже пенальти, назначенный в наши ворота, ее не подорвал. И мы легко выиграли.

А вот предыдущую встречу в Лужниках с «Сатурном» при очевидном территориальном превосходстве у чужих ворот сыграли слабо. И в итоге потеряли два важных очка.

- Упустили вы победу и в Тирасполе, где тоже диктовали условия до последней минуты.

- Мы ее упустили после ошибки вратаря Ковалевски на исходе мачта. Но будем объективны. Несмотря на забитый в Тирасполе мяч, что в ответной встрече может сыграть решающую роль (через сутки после нашей беседы это и подтвердилось - прим. Г.Л.), в целом мы сыграли плохонько. По классу мы выше и должны были одержать крупную победу. Но игра подобна мозаичному панно - выпадет одно стеклышко, и сразу же портится общий вид. Возможно, сказалась самоуспокоенность одних, усталость других. Все-таки за месяц мы сыграли, наверное, матчей 8-9. Но я понял, что если не обыгрываем клуб среднего уровня, то в Лиге чемпионов с более сильными именитыми соперниками нам придется нелегко.

- Будем надеяться, что в групповой турнир вы все-таки прорветесь. Другой вопрос, не опасаетесь ли повторения позора четырехлетней давности, когда вы с общим крупным счетом проиграли все шесть матчей.

- Лично я и мысли такой не допускаю. Нельзя сравнивать «Спартак» нынешний и тот, что был в 2002 году. Легионеры конечно же нас усилили.