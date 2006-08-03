Золотые русалки

ДЛЯ самых знаменитых в мире «русалок» это будет главный турнир в нынешнем «купальном сезоне». Накануне отъезда в Венгрию две Анастасии дали интервью нашей газете. «Исторически» сложилось так, что Давыдову в кругу родных и друзей называют Асей, а Ермакову - Настей. Поэтому в беседе с ними и мы не стали отступать от традиции.

Под толщей воды

- ПЕРВАЯ связка в вашей теперешней произвольной программе, которую вы исполняете без дыхания, настолько продолжительна, что и у зрителей буквально захватывает дух. Что чувствует спортсменка, находясь под водой целую минуту?

Настя: От нехватки кислорода начинают неметь руки, ноги, хотя самое страшное даже не это. А то, что вынырнув и набрав в легкие воздуха, соображаешь: ведь сделана только первая связка, почти вся программа еще впереди.

- Любопытно, какое максимальное время вы можете выдержать под водой?

Ася: Если без движения, то немногим больше трех минут. На прошлой Олимпиаде в нашей сборной была девушка, которая запросто могла провести без воздуха пять минут.

- На соревнованиях у вас всегда очень броский макияж. Пользуетесь какой-то специальной косметикой?

Ася: Нет, обычной, но очень качественной - от «Шанель», «Живанши», «Кристиан Диор», для бассейна подходят наиболее яркие тона. Если перед выступлением такую косметику плотно нанести, в течение нескольких минут макияж в воде не смоется.

- А эти разноцветные татуировки в виде бабочек, которые вы, Ася, сделали себе на плече, спине, ногах - со временем не смоются? Они всамделишные?

Ася: Самые что ни на есть - их у меня 17 штук и все разные. Этакие малюсенькие шедеврики, жуть как прикольно!

- Рассказывают, что из-за этого прикола вас на последнем чемпионате мира едва не дисквалифицировали...

Ася: Ну, дисквалифицировали - чересчур сильно сказано. Четкого запрета выступать с татуировками в правилах соревнований нет. Просто организаторы сочли, что это плохо для телевидения - мол, издалека бабочки выглядят как темные пятна. В общем, теперь я на время выступления замазываю свои тату, которые не скрывает купальник, густым тональным кремом.

Все-таки не сестры-близняшки

- А ВЫ, Настя, продвинутость напарницы-подруги не разделяете? Несинхрон получается.

Настя: Но мы же не сестры-близняшки, в конце концов! Скажем, в одежде Ася неформалка, обожает всякие прибамбасы. Ей всегда хочется что-то новое и экстравагантное на себя прикинуть. А для меня мода прежде всего то, что мне самой подходит и нравится. Предпочитаю классический стиль. Зато в музыке наши вкусы совпадают. Особенно в том, что у обеих нет каких-то ярко выраженных пристрастий.

- Вне спорта, по жизни вам приходится какие-то решения синхронно принимать?

Настя: Да. Например, у нас одинаковые квартиры, машины только цветом различаются. Все это мы купили на призовые за афинскую Олимпиаду. Если выиграем предстоящие Игры в Пекине, то призовые помогут нам устроиться в жизни, когда уйдем из спорта.

- Вам по 23 года. Из этих двадцати трех - восемь лет совместных выступлений. Вы всегда вместе?

Настя: Почти что всегда. И гуляем, и учимся, и тренируемся. Раньше, правда, свободное время чаще друг с другом проводили. А сейчас разные молодые люди стали отвлекать. Выбираемся, чтобы в каком-нибудь кафе посидеть, уже пореже.

- Посидеть - в смысле поужинать?

Ася: Мы в течение соревновательного сезона не ужинаем, такая привычка. Но специально на диетах не сидим. Есть можно все, но понемногу, чтобы желудок не растянуть. Иногда позволяем себе чуточку сухого красного вина.