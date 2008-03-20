С японцем под одеялом

Оболочка молекулы



– КАКАЯ из медалей мирового первенст­ва далась вам самым высоким напряжением сил?

– Считается, что золото в индивидуальной гонке традиционно приносит титул «королевы биатлона». Но чуть тяжелее далась мне «бронза» в масс-старте. И это несмотря на то, что я прекрасно была готова к чемпионату и функционально, можно сказать, звенела. В масс-старте ты действительно можешь на фоне всех остальных показать себя в очной борьбе, буквально ощущая дыхание соперниц. В индивидуальной гонке, стартуя каждые 30 секунд одна за другой, мы не видим, кто как бежит. Здесь ты соревнуешься только сама с собой. В масс-старте же постоянно наблюдешь за своими соперницами. Эта изюминка масс-старта всем нам подкидывает ну очень большую дозу адреналинчика.

– Серьезной вне стрельбища и лыжни вы когда-нибудь бываете?

– Конечно. В банке. А зачем мне быть серьезной?

– Когда вы постоянно шутите на людях, вы, может, таким образом защищаетесь и что-то хотите скрыть?

– Оболочка есть у всего, даже у молекулы.

– Вас можно загнать в тупик?

– Если я скажу чем, вот тогда уж точно многие захотят меня в него периодически загонять. Пожалуй, выбор обуви – вот что меня регулярно загоняет в тупик. Я серьезно. Трудно найти баланс между красотой и удобством. Но я нашла «свои» фирмы – «Карло Пазолини» и «Экко». Да, они не самые крутые, но крутость – для меня не самоцель.

– Вы действительно, как указали в одной из анкет, любите японскую прозу?

– Мне не стыдно признаться, что после одной из напряженных гонок я свое собственное имя с тремя ошибками написала. Однако японской прозой и вправду увлекаюсь. Книгу философа Харуки Мураками я брала с собой и в Швецию. Она была мне там вместо подушки.

– В Эстерсунде вы делили номер с Альбиной Ахатовой. А почему не с кем-то из ровесниц?

– Просто все девчонки уже давно разделились на пары и привыкли к своим соседкам. Я же, впрочем, как и Альбина, во время этапов Кубка и на сборах всегда жила одна. В Эстерсунде не было вариантов жить по-другому, вот мы и объединились. И отлично себя обе чувствовали. Теперь я понимаю, что это совместное проживание нас обеих в каком-то смысле даже обогатило и принесло свои плоды. Альбина закончила чемпионат с двумя медалями, а я – с тремя. Так что, можно сказать, между нами произошел энергетический обмен. Она меня настраивала на серьезный лад, а я ее – на оптимистический.



Черный лимузин



– ВЫ учитесь?

– Нет. Но собираюсь. Пока выбираю, куда мне все-таки поступить. Сейчас очень популярны экономические и юридические вузы, однако мои мысли вертятся в другом направлении. Я очень хорошо рисую и черчу, да и с воображением, фантазией все в порядке. Так что, не исключено, что буду учиться, например, на архитектора.

– Биатлон для вас – это работа, которая приносит деньги?

– Здесь сочетание полезного с приятным: занимаюсь любимым делом и заодно деньги получаю. Например, брату недавно на день рождения подарила ноутбук. Денег хватило. Конечно, хочется классную машину – черную с белым салоном. А что? Уж если покупать вещи, они должны быть солидными. Не о «Запорожце» же мне мечтать!

– Вы вряд ли обделены мужским вниманием…

– Естественно, нет. Но распространяться на эту тему не буду.

– По окончании сезона кто вас ждет дома, в Чайковском?

– Мама, папа, бабушка, дедушка, тети, дяди, братья – старший и младший. Но квартира, где мы сейчас живем с мамой и младшим братом, который моложе меня на 12 лет, у нас пока однокомнатная. Естественно, хочу свою. Мне в Эстерсунд позвонили и сказали, что мой квартирный вопрос уже решен. Причем не в родном городе, а в Подмосковье. Мама моя в свое время была легкоатлеткой, а сейчас она – работник социальной сферы, занимается детьми-инвалидами. Это очень тяжело. Я ей говорю: мам, может, бросишь работу и дома посидишь? Я тебе деньги давать буду. Отказалась. Папа – водитель-дальнобойщик, у него другая семья, но мы все равно общаемся.