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Урок французского

№ 9(9) от 06.06.2006 [«Аргументы Недели », Игорь КОНДРАТЬЕВ ]

Урок французского
«Старый» Зидан шутя обыграл «старого» Роналдо и молодого Рональдиньо, фото PHOTAS

- ПОНАЧАЛУ вы обращали на себя внимание только сбором горчичников. Один, другой, третий...

- Давил моральный груз. Нелегко осознавать, что этот чемпионат мира для меня - как бы прощальные гастроли.

- Совсем уж невразумительный эпизод произошел в Лейпциге, когда вы, будучи замененным в матче с Кореей, от ярости так сильно пнули по двери раздевалки, что оставили вмятину на жестяной обивке.

- Что ж, и такое было. Не буду отнекиваться. Как мне потом передали, сначала администрация стадиона хотела составить акт о возмещении материального ущерба. Но потом ее осенило: какой, к черту, акт, если это - историческая реликвия! А то бы мне счет пришел кругленький... (смеется).

- Не потому ли вы взорвались именно в игре с Испанией, голом и результативной передачей обеспечив Франции победу, что испанские игроки перед игрой обещали «помочь вам поскорее уйти на пенсию»?

- Ладно бы только это. Знали бы вы, сколько обидного мне пришлось выслушать. «Пусть он сыграет против нас свой последний матч», - это было самое безобидное. Их тренер Арагонес говорил: «У Франции осталось немного зубов», намекая, очевидно, на меня. Прежде чем такое болтнуть, ему следовало бы подойти ко мне и попросить открыть рот. Он бы увидел полный комплект зубов (смеется). А из фанат­ского сектора испанцев, когда я оказывался по ходу игры рядом с ним, неслось скандирование: «Прощай, Зидан!» Скажите, ну разве можно было не завестись после всего этого?!

- ...Обидные реплики раздавались и из собственного лагеря. Чемпионат мира счастливо избегал проявлений расизма, пока накануне вашего матча с Испанией не «постарался» одиозный Жан-Мари Ле Пен. Глава крайне правой националистической партии Франции сел на своего любимого конька и заявил, что «народ-де не чувствует, что эта команда представляет страну, в ней слишком много негров, и тренер призвал в нее непропорциональное число черномазых». Вас этот пассаж напрямую не коснулся, но косвенно, учитывая алжирское происхождение, все-таки тоже задел.

- Мне кажется странным, что этот господин, являясь кандидатом на пост президента, не имеет минимальных представлений об истории страны. В лучшем случае, ему не подсказали, что существуют не только белые, но и черные французы. Не представляю, к примеру, как американец может удивляться тому, что в его команде играют негры. А у нас такое возможно! Наверное, стоило бы пригласить мсье Ле Пена на наш следующий матч с Бразилией - чтобы он отпраздновал победу вместе с игроками. Тогда бы он понял, что мы все - французы.

- Лично на вас Ле Пен «наехал» в связи с тем, что вы не поете «Марсельезу» во время ее исполнения перед матчами.

- Терпеть не могу что-то делать напоказ. Петь гимн на публику и быть патриотом - далеко не одно и то же.

- Даже после того как вы уверенно разделались с неслабой Испанией, в вас все равно еще не поверили. Мнение большинства было таково, что уж Бразилия-то вас остановит...

- Не остановила, как видите. Бразильцев заранее записали в чемпионы. Много месяцев им пели дифирамбы. И они сами уверовали, что они чемпионы, забыв, что для начала надо бы доказать это на практике. Не получилось. И поделом. В другой раз будет наука. Думаю, ни у кого не осталось сомнений в нашей победе. Она была абсолютно закономерной. Да и как иначе, если они за все 90 минут не создали ни одного голевого момента! Да и до наших ворот мяч добили всего однажды. Это что - «чемпионы»?! Мыльный пузырь...

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