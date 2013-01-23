Звезда по имени Тарасенко

За океаном наконец-то стартовал сезон НХЛ, в котором участвуют сразу 37 наших игроков. Самый видный из них – Евгений Малкин. Самый неожиданный – новичок Владимир Тарасенко, начавший с первых же матчей набирать кучу очков.

…И тут приехал Вова

Не так плоха КХЛ, если из неё приезжает простой паренёк Владимир Тарасенко и в первом же матче за «Сент-Луис» делает дубль. А во втором – вообще набирает три очка!

Ну ладно, Тарасенко не так прост. Сын известного форварда Андрея Тарасенко, игравшего за «Локомотив», «Ладу», «Сибирь»… Капитан молодёжной сборной, которая сенсационно завоевала золото в Буффало. Помните финал с Канадой, когда они вели 3:0, но мы победили 5:3? Тогда Володя получил травму ребра, но вернулся на лёд, забил один из голов.

Тарасенко подписал контракт с «Сент-Луисом», но случился локаут. Тогда он вернулся в СКА, где играл в одной тройке с Ильёй Ковальчуком. Лучшее звено КХЛ! И неизвестно, кто больше вносил вклад в игру – Володя или Кови.

Почему Тарасенко так зажигает в НХЛ? Во-первых, он в идеальной форме – а те канадцы и американцы, что сидели на печи во время локаута, ещё не вышли на пик.

Во-вторых, «Сент-Луис» – команда боевая и сплочённая. Не рыхлый аутсайдер. В-третьих, главный тренер «Блюз» Кен Хичкок даёт немного игрового времени Тарасенко (13–14 минут на льду; для сравнения – Овечкин или Ковальчук имеют по 25). Но Владимир уже привык играть мало в СКА, где ему не особо доверяли. Поэтому из каждого шанса выжимает максимум.

103 млн. долларов для Малкина

Евгений Малкин снова доказывает, что он – лучший хоккеист мира. Два матча за «Питтсбург» – четыре передачи! И если у Овечкина новый тренер в «Вашингтоне», а «Нью-Джерси» с Ковальчуком только перестраивается после ухода Паризе, то команда Малкина на самом ходу. Недаром ведь букмекеры считают, что именно «Питтсбург» завоюет Кубок Стэнли!

Малкин в полном порядке, хотя сам признаётся, что ему сложно перестраиваться после КХЛ: «Там больше времени на то, чтобы принять решение с шайбой, а в Америке всё нужно делать быстро. Поэтому важна хорошая реакция». Через несколько матчей Джино подтянет этот момент, и его вообще не остановить!

Очень жаль, что такой форвард уехал из КХЛ. Его родная «Магнитка» спит и видит, как вернуть Малкина. Никаких денег не пожалеет! У команды сильный хозяин: Магнитогорский металлургический комбинат. Но и «Питтсбург» предлагает Жене рекордный контракт – 103 млн. долл. за восемь лет. Поэтому за лучшего хоккеиста мира развернётся серьёзная финансовая битва.

Кузя, не уезжай!

В лиге появляются российские новички: Наиль Якупов в «Эдмонтоне», Михаил Григоренко в «Буффало». Ветеран Алексей Ковалёв смог получить контракт от «Флориды», а его сверстник Евгений Набоков прекрасно играет за «Айлендерс».

Многие болельщики в России счастливы, что НХЛ снова с нами. Хотя, казалось, ведь главные звёзды уехали в Америку. Но теперь у нас в два раза больше хоккея – не только КХЛ, а ещё НХЛ. И круто, что русские парни так здорово проявляют себя в сильнейшей лиге мира.

Мы понимали, что трудовые разногласия между хозяевами клубов НХЛ и хоккеистами не могут идти вечно. Радоваться надо, что Овечкин и Малкин, Ковальчук и Дацюк провели почти весь чемпионат в России, ярко выступили на Кубке Первого канала. Кови и Дацюк вообще на Матч звёзд КХЛ съездили, а Якупова не выдернул с молодёжного чемпионата мира никакой «Эдмонтон».

…Тот же Евгений Кузнецов с лёгкой завистью и тоской смотрит на то, как раскрывается в НХЛ его товарищ по молодёжке Тарасенко. Ведь и Кузю звал «Вашингтон», но Женя продлил контракт с «Трактором» на два года.

И здесь КХЛ нужно подумать, как задержать таких звёздочек, как Кузнецов, в России.Понятно, не наручниками их к батарее приковывать. Как поднять нашу лигу на уровень НХЛ? Уменьшить площадки, ввести трансляции чёткого качества, более профессионально относиться к работе? Ведь если КХЛ и дальше останется «второй хоккейной лигой», то такие, как Тарасенко, и дальше будут уезжать в Америку – где новичку платят меньше, но там играют лучшие хоккеисты мира.