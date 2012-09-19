Вся Америка будет смотреть КХЛ!

Национальная хоккейная лига «накрылась медным тазом» – локаут. То есть забастовка работодателей. Кому война, а кому мать родна. Теперь все российские звёзды НХЛ рванули к нам в КХЛ, чтобы форму не растерять и свою зарплату сохранить.

Солдат профсоюза

Чтобы рассказать о сути локаута, нужно написать 335 томов, и даже Лев Толстой вздрогнул бы от такого увесистого произведения. Вкратце суть конфликта в том, что НХЛ захотела отобрать ещё больше денег у хоккеистов. Раньше лига получала 43%, а игроки – 57% от общего дохода НХЛ. А теперь хозяева команд и их вожак – комиссар лиги Гари Бэттман – решили перевернуть пропорцию: нам – 57%, вам – 43%.

Может, мелочь – 14%. А в абсолютных цифрах – два миллиарда долларов.Есть за что бороться. Александр Овечкин вот побрился наголо и объявил себя солдатом профсоюза. «Не сойти с этого места, – говорит, – если игроки отдадут жадному Бэттману и его камарилье хотя бы цент!»

Крайними, как всегда, оказались болельщики. Теперь в Северной Америке волком воют, когда в Твиттере появляются сообщения вроде «как сказал Овечкин, он готов провести целый сезон в России». Ну а нам – радость. Теперь гадаем, в какой команде КХЛ окажется Александр Великий.

Битва с Канадой

Раньше всех сориентировался «Металлург». Локаут объявили в воскресенье в восемь утра по Москве, а уже в девять на сайте уральского клуба появилось сообщение: «Малкин и Гончар – в «Магнитке»!».

Между прочим, Евгений Малкин – лучший хоккеист мира. Сергей Гончар – его боевой товарищ по «Питтсбургу», с которым они вместе выиграли Кубок Стэнли. Третьим в эту компанию влился форвард «Торонто» Николай Кулёмин. А больше трёх собираться нельзя – новый закон КХЛ запрещает.

Илья Ковальчук отправился в СКА, хотя его активно зазывали в «Спартак». Но если москвичи смогли наскрести на Кови лишь 500 тыс. долларов, то в Санкт-Петербурге ему отвалили 5 миллионов. Почувствуйте всю мощь «Газпрома»!

Когда подписывался номер, ещё не было ясно, сумел ли ЦСКА потрясти Галактику, собрав у себя невероятное звено: Александр Сёмин – Павел Дацюк – Александр Овечкин. Если да, то снимаем шляпу перед армейцами и их хозяином – Роснефтью.

Понятно, что КХЛ – не резиновая и все энхаэловцы в неё не влезут. Тем более если они – канадцы. Поэтому профсоюз игроков НХЛ предложил шикарный вариант – провести новую Суперсерию, назвав её «40 лет спустя». Сборная Канады и сборная России. Не молодёжь или ветераны – а матёрые игроки в самом соку. Четыре матча у нас, четыре – у них. Спонсоры и телекомпании с ума сойдут от радости. Болельщики получат нужную отдушину. Матчи, которые потом будут сравнивать с полётом в космос.

Да, такого до локаута никто не ждал. У нас даже календарь свёрстан под матчи КХЛ и окна Евротура. Но президент ФХР Владислав Третьяк хитро улыбается: «Всё возможно!»

Да и какой ещё Евротур, когда может быть такое чудо?!

Лучшая лига мира

Конечно, НХЛ и профсоюз игроков рано или поздно распилят свои гигантские 3,2 млрд. долларов (именно в такую сумму оценивается совокупный доход НХЛ).

А если нет? Бывает же такое, что богач от жадности летит в пропасть, но не выпускает из рук горшочек с золотом. Пошёл же ко дну «Титаник», хотя был нафарширован по последнему слову техники.

На пятый год своего существования КХЛ получила уникальный статус, став сильнейшей хоккейной лигой мира. А в случае самоликвидации НХЛ этот титул останется у нас на века. Уже сейчас на официальном сайте nhl.com начали появляться отчёты о матчах российской лиги. Американцы же копят на билеты, чтобы сходить 19 и 20 января 2013 года в «Барклай Центр» – новенький стадион в Бруклине, где в двух официальных встречах КХЛ сыграют СКА и московское «Динамо». Читай – обладатель Кубка Гагарина против Ильи Ковальчука и компании.

И это только начало.

Уже сейчас КХЛ показывают во многих странах Европы. А теперь нашу лигу смогут транслировать на Северную Америку. Особенно если в Россию приедет кумир канадской молодёжи Сидни Кросби, человек с бешеной популярностью по обе стороны океана.

И может, тогда сбудется мечта многих фанатов хоккея. Наконец-то ледовая, исконно наша игра по популярности в России обгонит футбол, в который мы играть толком не умеем, зато обожаем до потери пульса.

Локаут в НХЛ может привести к такому подъёму переворотом, что вам даже не снилось. В хоккей начнут вкладывать не просто большие, а сумасшедшие деньги. И возможно, клубы КХЛ выйдут на нулевую точку по самоокупаемости. А то сейчас вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин заявляет, что «прибыльный хоккейный клуб – это такой же миф, как образованный неандерталец».

Но в хоккее наступила пора чудес. Время, когда сказка становится былью.