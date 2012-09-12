Магнитные горы для Малкина

Уже понятно, что лучший хоккеист мира Евгений Малкин на этой неделе перейдёт в «Металлург» (Магнитогорск), поскольку в НХЛ непременно начнётся локаут. Мы поговорили с Малкиным о том, как он выбрал такой поворот в карьере, почему не сидит в «Одноклассниках» и у кого хотел бы взять автограф.

Некоторые спрашивают, почему Малкина называют лучшим хоккеистом мира. Что за титул такой? Есть ведь Овечкин, Ковальчук, Дацюк…

Но Женя Малкин потрясающе вернулся в хоккей после тяжёлой травмы колена – разрыва двух связок. Стал самым ценным игроком НХЛ, причём по версии и хоккеистов, и журналистов. Лучший бомбардир заокеанского чемпионата. Жаль, «Питтсбург» рано вылетел из Кубка Стэнли. Но зато Малкин приехал в сборную России на первенство мира и зажёг так, что стал тоже главным бомбардиром и получил приз лучшего хоккеиста планеты.

И после этого возникают какие-то вопросы?

Я понимаю Ковальчука

– Почему вы выбрали «Магнитку»?

– Это мой родной клуб. У меня даже не было альтернативы. Я хочу играть в Магнитогорске, потому что очень уважаю своих болельщиков. Не хочу создавать вокруг себя негативную ауру. Мне важно, что обо мне говорят и думают люди.

По кодексу НХЛ нам запрещено говорить о других вариантах до тех пор, пока локаут не объявят официально. У меня всё-таки действующий контракт с «Питтсбургом». Но о «Магнитке» я вам сообщаю прямо. Мы сейчас с Сергеем Гончаром тренируемся с молодёжным составом ЦСКА. И слухи меня уже в эту команду засунули! Ребята, я не рассматривал никаких других вариантов, кроме Магнитогорска.

– Правильно вы поступили, Евгений. Вот в 2004 году Илья Ковальчук подписал контракт не с родным «Спартаком», а с «Ак Барсом». Так потом его все Сокольники освистывали!

– Тут совсем другая ситуация. Всё-таки финансовые возможности «Магнитки» нельзя сравнить со «Спартаком». На месте Ковальчука я бы тоже не стал играть в бедной команде. Каждый хочет обеспечивать себя и семью, а у Илюхи трое детей.

Поймите правильно: все хоккеисты – бизнесмены. Призываю болельщиков их не осуждать. Вы сами согласились бы работать за маленькую зарплату? Может, «Спартак» хочет видеть Кови у себя. А кто откажется? Но красно-белые просто не могут позволить себе игроков такого уровня.

Сычёв хорош в хоккее

– Недавно вы с Ковальчуком провели три благотворительных матча, в которых собрали 17,2 миллиона рублей в помощь семьям погибших хоккеистов ярославского «Локомотива».

– Да, такие матчи традиционно проходят в августе. Только раньше играли «Овечкин-тим» с «Ковальчук-тим». Но теперь Санька остался в Америке, и я его просто заменяю. Обычно хоккеисты помогали детям. Но мы не могли не отозваться на беду, которая произошла с «Локомотивом».

– Кого выделите в «Малкин-тим»?

– Футболистов московского «Локомотива» Дмитрия Сычёва и Дмитрия Лоськова. Они хоть и кудесники мяча, но тот же Сычёв здорово катается и владеет клюшкой. Вообще я сделал ставку на молодость – ещё пригласил футболиста Вадима Евсеева, фигуриста Илью Авербуха… И мы свеженькой компанией сумели вырвать ничью в Сокольниках – 14:14.

– Напишете об этом в «Одноклассниках»?

– А я не пользуюсь этой социальной сетью. Да и в «ВКонтакте» меня не найдёте. Только Твиттер (@malkin71_). Заходите в гости! Вот там много пишу и делаю фото.

– Слышал, вы ездили на Олимпиаду в Лондон?

– Меня приглашали, но я не смог вырваться – много тренировок летом. Но смотрел разное по телевизору. Особенно понравилось, как наши волейболисты победили Бразилию в финале. У мужиков есть характер!

И конечно, Елена Исинбаева. Её бронза – на вес золота. Лена, кстати, летала вместе с нами в Магнитогорск на благотворительный матч по хоккею. Все были рады её видеть!

Мой выбор – Месси

– Знаю, вы очень любите футбол.

– Ну не так, чтобы выходить, как Ковальчук, в настоящей команде «Спартак» (дело было на прощальной встрече Егора Титова). Но люблю и играю сам. У хоккеистов есть даже традиция, что мы рубимся в чеканку перед хоккейными матчами.

Если из футболистов выбирать, то мне больше нравится Лионель Месси. Очень работоспособный, универсал. И никогда не будет валяться по траве, выпрашивая карточки у судьи.

– Вы автограф у Месси случайно не брали?

– Да где нам пересекаться? Я автографы в детстве собирал. Ходил на каждый матч «Металлурга». Кумирами были Валерий Карпов, братья Корешковы, Сергей Гомоляко… А ещё следил за НХЛ по газетам. Фанател от «Детройта» и Русской пятёрки. Мечтал пообщаться с Сергеем Фёдоровым и Павлом Буре. И даже представить не мог, что это когда-нибудь сбудется, что я сам однажды заиграю в НХЛ.

Я – простой парень из Магнитогорска. Считаю себя очень счастливым человеком – многие мои мечты сбываются! И если локаут всё-таки случится, обязательно вернусь домой. Туда, где меня все любят.