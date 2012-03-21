Призрак Быкова и ещё восемь министров сезона

Сезон катится к закату, поэтому «АН» решили заняться «раздачей слонов». Мы называем девять героев года, без которых наш хоккей стал бы гораздо скучнее.

Джаггер Михайлович

«Мистер Оригинал». Приз вручается белорусскому форварду «Торонто» Михаилу Грабовскому, который решил назвать своего сына… Джаггером. Да-да, в честь знаменитого певца. Когда у Михаила спросили о его выборе, он воскликнул: «А знаете, как я люблю Rolling Stones?!» Прекрасная логика. Если любите ретро, дайте своему ребёнку имя Антонов или Ротару. Но мы верим, что Джаггер Михайлович Грабовский вырастет в отличного хоккеиста и ещё станет капитаном сборной Белоруссии.

«Мистер Тут-И-Там». Конечно же Никита Филатов! Экс-капитан российской молодёжки в межсезонье был обменян из «Колумбуса» в «Оттаву» (НХЛ), потом его отправили в «Бингемптон» (АХЛ), затем Филатов вернулся в Россию (КХЛ). А когда его ЦСКА вылетел из Кубка Гагарина, то форварда направили в «Красную Армию» (МХЛ). Во всех этих лигах, кроме НХЛ, он забивал голы. Но желаем Никите провести следующий сезон в каком-нибудь одном месте.

«Мистер Динамит». Это Александр Радулов. Человек, с которым нельзя расслабляться. То форвард «Салавата Юлаева» пишет в твиттере: «Тренер достал, обмена прошу». То вытаскивает сборную России на этапе Евротура. То бьёт клюшкой финского коуча, который попал под горячую руку на лавке. Последний финт Радулова – завершив сезон в КХЛ, он махнул в заокеанский «Нэшвилл», чтобы побороться за Кубок Стэнли. А ещё Саша в мае имеет шанс сыграть за сборную России. Уникальная траектория!

Второе дыхание Ови

«Мистер Парашютист». Игрок, который на спаде, – конечно, это Овечкин. В этом сезоне американцы начали его называть не Александр Великий, а Александр Хороший. Мол, капитан «Вашингтона» показывает статистику, достойную силового форварда второго звена. Но никак не суперзвезды с контрактом в 10 млн. долл. в год. Хотя есть надежда, что Овечкин в этом сезоне приедет в сборную России, и Зинэтула Билялетдинов поможет форварду обрести второе дыхание. Всё-таки беды «Вашингтона» в первую очередь связаны с ужасной работой тренера Дэйла Хантера.

«Мистер Альпинист». Игрок, который на подъёме, – разумеется, Малкин. Мы помним, как Женя год назад порвал две связки колена. Раньше после таких травм просто не возвращались в хоккей. Но Малкин пахал как проклятый, вернулся в «Питтсбург», тащит команду на своих плечах. Сейчас Женя идёт первым среди бомбардиров НХЛ. Многие называют его лучшим хоккеистом мира.

«Мистер Кулак». Награду распилим на две части и отдадим тафгаям «Витязя» – Джереми Яблонски и Джону Мирасти. Яблонски – вообще уникальный фрукт: провёл только восемь матчей в чеховском клубе, но успел проделать путь от новичка до капитана команды! Игроки КХЛ оказались не готовы к пришествию крепких канадцев с бычьими шеями и пудовыми кулаками. Ну не наш это хоккей! Так что, Джереми и Джон, забирайте свои призы, летите в отпуск в Канаду… И лучше не возвращайтесь!

Болтуны и молчуны

«Мистер Цицерон». Главным оратором нашего хоккея признаём Илью Брызгалова, каждое интервью которого – это жемчужина на дне моря. Вратарь «Филадельфии» с лёгкостью может рассуждать об устройстве Вселенной, о белых собаках породы хаски, о Быкове и Захаркине, смысле жизни, древних философах, книгах «Война и мир» и «Хождение по мукам», политике, семейном счастье и ещё 999 999 вещах. Правда, Брызгалова так захлестнуло ораторство, что он немного потерял ворота в «Филадельфии». И только когда отказался от пространных интервью, смог вернуть свою игру. Договоримся так, Илья, – выигрывай Кубок Стэнли, а потом поговорим!

«Мистер Нем-Как-Рыба». Тренер сборной России по вратарям Владимир Мышкин. Легендарный голкипер запретил своим подопечным давать интервью во время этапов Евротура. И судя по всему, вратари не будут общаться с прессой и во время чемпионата мира. В отличие от случая Брызгалова, эта мера в сборной не работает. Молчащие Барулин, Бирюков и остальные проводили как потрясающие, так и неудачные матчи. Тут как раз молчание – не золото.

«Мистер Целлофан». Был такой персонаж в мюзикле «Чикаго»: вроде бы он есть, а его никто не замечает. Награда достаётся Вячеславу Быкову – самому обсуждаемому тренеру мира, который в этом сезоне нигде не работал. Куда только не сватали слухи Вячеслава Аркадьевича! И в Минск, и в Астану, и в ЦСКА, и в «Салават Юлаев»… Тренера дважды чемпионов мира замечали на базаре среди бабушек в Уфе, на празднике хоккея на Ленинградском проспекте в Москве, купающимся в Японском море во Владивостоке… Всё это похоже на массовое помешательство. Чтобы народ не волновался, пусть Быков с Захаркиным поскорее возвращаются в КХЛ. Без них скучно!