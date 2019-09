Ну какой из меня русский Бекхэм?

Мы знали, что Александр РАДУЛОВ хорошо играет в хоккей. Но на Кубке «Карьялы» быстроногий форвард был «наше всё» для сборной России. Четыре гола в трёх матчах, передача, забитый буллит, приз лучшему бомбардиру турнира. Раньше Ковальчук считался палочкой-выручалочкой для главного тренера Быкова. В сборной Билялетдинова, похоже, эта роль достанется Радулову.

Всё идёт от обороны

– Вы уже поняли, чем сборная Билла отличается от сборной Быкова?

– Не скажу, что стало больше скорости и энергии. Раньше у нас тоже была скоростная сборная. Мы прибавили в тактическом плане. Изменился рисунок игры. При новом тренере мы строго действуем в обороне. И это правильно. Всё идёт от этого.

– «Салават Юлаев» в прошлом сезоне, при Быкове, стал чемпионом страны. Но сейчас команду лихорадит. Вы можете уступать «Нефтехимику» (0:3), а потом героически вырвать победу (4:3). Как выйти из кризиса?

– Работать надо. Говорю, защита на первом месте. Нужно терпеть, сжав зубы. Пусть победы получаются вымученными – 1:0 или 2:1. Но красивая игра ещё придёт. Вы правильный пример привели: «Салават» пропустил три шайбы, игроки схватились за голову. В итоге мы спаслись, но в такие ситуации лучше не попадать.

– У вас был конфликт с прежним главным тренером клуба Сергеем Михалёвым?

– Это всё пресса раскрутила. Вот одна история. Я отпросился у руководства «Салавата», чтобы меня отпустили в Москву – Ковальчук и Овечкин проводили благотворительный матч в помощь детям. А Михалёва не предупредили. Он говорит: «Ничего не знаю». Я в итоге улетел, потому что обещал людям. Потом Михалёв меня вызвал в тренерскую, мы объяснились. Поняли друг друга. Такое бывает в жизни. Не стоит раздувать из этого большую историю.

Сейчас командой руководит Венер Сафин, который работал помощником при Быкове и Михалёве. Хороший человек и специалист. Очень просто выписать из-за рубежа иностранца. Но я считаю, надо больше доверять своим тренерам. Так ведь во всём мире делают.

Нюша похожа, я – нет

– Радулов сейчас настолько популярен, что на него сняли пародию в передаче «Большая разница». По мотивам вашего клипа с певицей Нюшей.

– Да, прикольная пародия получилась. Правда, я не очень был похож. Но вот Нюша удалась. Главное, чтобы людям нравилось. Мне приятно, на самом деле. Не каждого будут изображать на Первом канале.

– Вокруг вас много звёздных девушек – Нюша, Лера Кудрявцева, Анна Седакова…

– Я со всеми знаком, мы общаемся в Твиттере и вживую. Но раскрывать свою личную жизнь не хочу. У меня есть планы создать семью, завести детей. Я же нормальный человек. А когда это будет – не знаю. Возраст не поджимает. Мне пока 25 лет. Когда созрею для этого, встречу правильного человека в жизни – сразу сделаю такой шаг.

– Можете представить себя в роли русского Бекхэма? Большой спортсмен. Жена из шоу-бизнеса… Вот Александр Фролов встречается с певицей Юлией Началовой.

– Мне без разницы, где работает девушка. Главное, чтобы была хорошим человеком. А есть известность или нет – это дело десятое. Я не смотрю, звезда ли это, что о ней пишут в газетах и что говорят. Обо мне вот тоже в жёлтой прессе иногда судачат. Ну не заткнёшь ты всем рот, правильно? Так всегда было и будет.

Вышел я с какой-то девушкой в свет. Может, в кино мы сходили или на вечер. А люди сразу начинают строить домыслы, приписывать мне романы. Ерунда какая-то выходит.

Слушаю всё – от рока до Леонтьева

– Расскажите о своих пристрастиях. Я помню, как два года назад вы сказали в интервью, что слушаете группу Nickelback. Многие болельщики прочитали и подсели на эту музыку.

– Ага, помню. Так сказал, потому что у меня спросили, с какой музыкой ассоциируется хоккей. А это канадские ребята, из Галифакса. Играют тяжёленькое и заводное. Близкое к року.

Но могу и рэп послушать. Из русских музыкантов люблю Басту, «Город 312»… Да многое что нравится! Некоторые песни Валерия Леонтьева, например. О дельтаплане или «Девять хризантем». Ещё Пугачёву уважаю. Люблю хит «Позови меня с собой». И со словами о том, что лучше иметь сто друзей, чем сто рублей.

– Любимый актёр?

– Нравится Аль Пачино. Одно время я даже ходил в футболке с его постером к фильму «Лицо со шрамом». А в последнее время меня зацепил фильм с Расселом Кроу. Называется «Три дня на побег», а в оригинале – The Next Three Days. Там о том, что у мужика было всё нормально в жизни, пока его жену не арестовали по подозрению в убийстве. Она села в тюрьму, а Кроу начал воспитывать сына один, и думал, как её освободить. Потом начал разрабатывать план побега.

– Теперь все подсядут на этот фильм. А сериалы любите?

– Пару лет назад смотрел «Доктора Хауса», «Побег из тюрьмы». Смотреть сериалы люблю больше, чем читать книги.

– Какие любите машины?

– Range Rover, Bentley, Mercedes.

– В каком месте хотели бы жить?

– Где семью строить? Её же нет пока. И не знаю, где проведу следующий сезон. По контракту могу уехать в НХЛ – в «Нэшвилл». Я ещё не принял решение. Сейчас мои родители живут в Санкт-Петербурге. А так, очень люблю море и солнце. Мне нравится Италия, например.