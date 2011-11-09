Где Ваши шрамы, Назаров?

Во время матча «Динамо» (Минск) – «Витязь» (Чехов) главный тренер гостей Андрей Назаров решил подраться с болельщиками. Натурально так, взял в руки клюшку и полез через заградительное стекло, чтобы кому-то врезать хорошенько. «АН» разбираются в скандальной истории, которая облетела всю страну.

Не взлетим, так поплаваем

Если бы Минск просто победил «Витязь» со счётом 3:2, сюжет об этом не показали бы в прайм-тайм по Первому. Да и Андрей Малахов, наверное, скоро ворвётся в наши квартиры с торопливой речью: «Так почему же Андрей Назаров начал бить ни в чём не повинных женщин и детей? Давайте, давайте же выясним!»

То есть Континентальная хоккейная лига (КХЛ) получила большой пиар. Но нужно ли ей это?

Не все знают, что такое «Витязь». Объясняем – это клуб из подмосковного городка Чехов, имеющий мало общего с литературным классиком. Там делается ставка на брутальный хоккей и драки. А в составе четыре канадских тафгая (Яблонски, Мирасти, Бреннан, Тарнаски), которые прославились больше в боях без правил, чем на ледовом поприще.

Кумиры «Витязя» – боксёры Александр Поветкин и Денис Лебедев, которые тренируются в Чехове. Хозяева клуба – местные бизнесмены, которые не скрывают, что одна драка за матч у них вызывает больше восторга, чем 3–4 заброшенные шайбы. Да и не может «Витязь» тягаться с клубами-олигархами вроде СКА или «Салавата Юлаева». Бюджет маленький. Только за счёт драк и можно себя показать. Как пела Земфира, «не взлетим, так поплаваем».

Но при этом «Витязь» одержал 5 побед подряд. А в Минске много играл в меньшинстве и пропустил решающий гол на последней минуте матча. Назаров посчитал, что его команду цинично убили судьи. И на последних секундах выпустил на лёд тафгая Бреннана.

Бутылки с трибун

Дальше случилось то, что не красит «Витязь». Сначала хоккеист Сазонов, а потом и Бреннан начали избивать игроков «Динамо», которые вообще не сопротивлялись. Причём били даже лежачих. Есть неписаный кодекс в хоккее, что тафгаи должны драться с тафгаями. Или хотя бы с теми, кто может дать им отпор. Минск в этот вечер вышел играть в хоккей. Счёт по штрафным минутам говорит об этом: 2–182 в пользу Чехова.

Конечно, «Витязь» спровоцировал болельщиков, и те начали швырять на лёд пластиковые бутылки. А какой ещё реакции вы ждали? Почему-то

остальные команды КХЛ в Минске мусором не забрасывали.

Одна из бутылок прилетела в голову Андрею Назарову. Тут вообще интересный момент. На видео не зафиксировано, что на Назарова с трибуны свалился инородный предмет. После матча главный тренер «Витязя» не явился на пресс-конференцию. Сказали, что у него рассечение. На следующий день я видел Андрея Викторовича на базе в Новогорске – он ещё тренирует вторую сборную России и в эти дни по иронии судьбы едет с ней на турнир в Белоруссию. Так вот, никакого рассечения на Назарове не обнаружено.

– Где ваши шрамы? – спросил я.

– На душе, – ответил Назаров.

…Но главный тренер «Витязя» взбесился, схватил попавшуюся под руки клюшку и полез через ограждение воспитывать минскую публику. Сейчас смотрю фотографии – за стеклом дети, женщины. Смотрят на это круглыми глазами.

Священная корова

В итоге Андрей Назаров получил два матча дисквалификации от КХЛ. Хотя ему светило 5–7 игр.

– Как взрослый человек, я обязан держать эмоции при себе, – раскаивался Назаров, когда мы с ним говорили в Новогорске. – Впредь буду более сдержанным.

– Как же вы снова поедете к белорусам?

– Меня по-доброму проводили из Минска. Сказали, что никаких провокаций не будет. Мы едем в Гомель со сборной России, чтобы показать красивый хоккей.

Ну а Минск… Я хочу побыстрее забыть об этой истории. Понимаю, что ещё дня три-четыре ко мне будут приставать с этой темой. Но куда деваться?

– Зачем вы выпустили Бреннана на лёд за 17 секунд до конца матча?

– Это игра. Слово «зачем» неуместно. Аналогичный вопрос я могу задать любому тренеру. Бреннан является таким же хоккеистом, как и остальные.

…За океаном, в НХЛ, случалось нечто подобное. Помнится, как в 1979 году игроки «Бостона» забрались в коньках на трибуну и начали бить фанатов кулаками. Но это было ещё в прошлом веке. Несколько лет назад огромный толстяк свалился в штрафной бокс к тафгаю Таю Доми, за что получил от него на орехи. В том сезоне Рик Рипьен (ныне покойный) схватил за грудки назойливого болельщика. А тренер «Эдмонтона» Крэйг Мактавиш однажды вырвал язык плюшевому талисману «Калгари», который ему докучал.

Но в Северной Америке помнят, что болельщик – это священная корова, которая обеспечивает кассовые сборы и интерес к хоккею. Трогать его нельзя ни при каких обстоятельствах. Карают за это очень жёстко. Два матча для Назарова – это он отделался лёгким испугом. Всё могло быть гораздо хуже.