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Моя девушка снимается у Вуди Аллена

№ 40(281) от 13.10.2011 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ – «Советский спорт», специально для «Аргументов неделi» ]

Моя девушка снимается у Вуди Аллена

Один из самых звёздных хоккеистов КХЛ Алексей ЯШИН на днях подписал новый контракт. Можно сказать, его перевели из одной воинской части в другую: из СКА в ЦСКА. 37-летний ветеран рассказывает о том, как переехал в Москву, нужны ли тафгаи нашей лиге, и говорит о своей подруге – известной актрисе Кэрол Альт.

Меня звали в НХЛ

– Алексей, почему вы так долго выбирали команду? Сезон уже в разгаре!

– У меня всякое в карьере бывало. Когда-то быстро подпишешь контракт, а иногда приходится ждать. Тем более я весной получил серьёзную травму ноги, надо было восстановиться. Наверное, многие команды не хотели испытывать судьбу, приглашая меня в состав. Но ЦСКА рискнул…

– Когда возник вариант с ЦСКА?

– В начале сентября. Армейский клуб проявил очень большой интерес. Меня видят не только в роли форварда, но и ветерана, который делится опытом с ребятами. У нас много талантливой молодежи. Мне нравится её задор.

– Правда, что вы могли вернуться в НХЛ?

– Да, велись активные переговоры с «Айлендерс». У меня близкие отношения с хозяином команды, с генеральным менеджером. Но никто не знает, что будет с клубом. Говорят, он может переехать в другой город. Ситуация с деньгами неважная, нового стадиона пока нет. Из-за этой неопределённости руководство «Айлендерс» решило меня не приглашать. Вообще, как я знаю, у НХЛ большие финансовые проблемы.

У Набокова всё в порядке

– До недавнего времени вы жили у себя дома в Нью-Йорке. Пересекались с Евгением Набоковым? Он отошёл от кошмарного прошлого сезона?

– Как раз мы тренировались вместе с Женькой. Вместе проводили время. Я увидел, что Набоков пашет на льду. И уверенно смотрит в будущее. Мы много разговаривали. Набоков говорит, что прошлое уже не изменишь. Теперь надо показать свой уровень в «Айлендерс». Я знаю, что он – очень сильный вратарь.

– Что у Набокова случилось в СКА? Почему он решил разорвать контракт?

– Всегда трудно, когда тренер к тебе относится с недоверием. Нюансов не знаю. Но если б всё было хорошо, Набоков не принял бы такое решение.

– А у вас в контракте есть пункт, по которому вы можете во время пауз в чемпионате КХЛ уезжать за океан?

– Такого пункта нет. Да он и не нужен. Я с удовольствием проведу время в Москве, чтобы набраться сил и лучше подготовиться к матчам. Кому надо, тот сам ко мне прилетит.

– Имеете в виду свою подругу, голливудскую звезду Кэрол Альт?

– Да, конечно.

– Вы ещё не женились? Уже лет 13 вместе.

– Не думали об этом. Хотя у нас и вправду долгие отношения.

– Альт всё ещё занимается автогонками?

– Раньше занималась. У неё много друзей в «Формуле-1», начиная с хозяина гонок. Однажды Кэрол меня познакомила с Аленом Простом, когда он приезжал в Монреаль. Как раз его команда потерпела крушение на моих глазах.

Сейчас Кэрол является лицом фирмы, которая занимается уникальной косметикой, не имеющей химических добавок. Всё натуральное, не проходящее термическую обработку. Не могу заниматься рекламой, но сам пользуюсь этой продукцией и очень доволен.

– А в сериалах она не снимается?

– Как раз летом Кэрол ездила в Рим на съёмки нового фильма Вуди Аллена. Называется «Декамерон», там Альт играла вместе с Алеком Болдуином. Это следующий фильм Вуди Аллена после «Полночи в Париже».

Нужны честные драки

– Где вы поселились в Москве?

– Пока живу в гостинице «Аэростар». Рядом номер тафгая Дарси Веро, ещё одного новичка ЦСКА.

– Как вы считаете, нужны ли тафгаи КХЛ?

– Я давно связан с североамериканским хоккеем и привык, что в каждой команде есть игроки такого плана. Полно болельщиков, которые приходят на стадион, чтобы посмотреть на драки. Особенно много потасовок бывает в дерби «Рейнджерс» – «Айлендерс».

Я считаю, что боец должен драться с бойцом. Об этом же мне говорили все тафгаи, с которыми я пересекался за карьеру. С простыми игроками драться никто не будет. Это неинтересно. Отношения нужно выяснять с профессионалами. Ну вот подерёшься с обычным игроком – тафгай получит 5 минут штрафа, а парень заработает травму и останется без хоккея на месяц.

– А сами никогда не дрались?

– Ничего серьёзного. Меня уважают игроки других команд. Да и не лезут внаглую, если знают, что в нашей команде есть крутой тафгай. Потом придётся иметь дело с ним.

Недавно я разговаривал с известным бойцом Таем Доми, когда мы встретились в Торонто на похоронах Игоря Королёва, тренера разбившегося «Локомотива». Доми сказал, что раньше многие спорные моменты на льду контролировались не лигой, а бойцами. Если ты играешь грязно против звезд, то получишь по полной программе.

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