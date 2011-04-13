//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт Хоккей

Не надо скандалов. Просто Уфа сильнее

№ 14(255) от 14.04.2011 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ («Советский спорт» – специально для «Аргументов неделi») ]

Не надо скандалов. Просто Уфа сильнее

При счете 3:0 в серии можно смело поздравлять «Салават Юлаев» с победой в Кубке Гагарина. Если у подмосковного «Атланта» и был шанс переломить ход финала, то вся энергия ушла в пар – споры с судьями после скандального эпизода во втором матче. В общем, подвигов мало кто ждал: Уфа гораздо сильнее.

Мнение Дворковича

Спорный эпизод случился, когда уфимец Владимир Антипов ехал с шайбой и столкнулся коленом в колено с форвардом «Атланта» Федором Федоровым. В итоге брата Сергея Федорова удалили до конца матча, выписав ему штраф «5+20». А хозяин «Салават» при счете 0:1 дважды разыграл большинство и повел в серии 2:0. Такое обычно не отыгрывается. Особенно в финале, когда бьешься с фаворитом.

На что похоже наказание Федорова? Ты едешь на «Мерседесе», врезаешься в BMW, и дорожные полицейские штрафуют именно «бумер». Чем мне нравится КХЛлига оперативно решает такие вопросы. Наказание Федорову отменили, к третьему матчу его допустили, арбитров от работы отстранили. Счет, правда, остался без изменений. «Атлант» стал жертвой человеческого фактора. Каждый может допустить ошибку.

Но сами понимаете, какая это скандальная история. Тут же начались разговоры, что «Салават Юлаев» купил судей, что «Атлант» банально убили. И ладно, когда об этом говорят простые болельщики. Я был удивлен, что об этом в своем твиттере написал помощник Президента России по экономике Аркадий Дворкович: «Атлант» засуживают… Но это лишь моя точка зрения».

Давайте еще представим, что Дмитрий Медведев напишет: «Судьи убили Мытищи. Но это лишь моя точка зрения». Оцените силу заявления.

Точки над i расставил форвард сборной России Илья Ковальчук, который следит за серией из-за океана: «Салават Юлаев» победит, думаю, в пяти матчах. Пока не видно, что у «Атланта» есть какие-то шансы. Уфа – очень хорошая команда. Я за нее переживаю. Многие говорят, что «Атлант» засуживают. Но это только отговорки»…

Накануне финала главный тренер «Атланта» пан Милош Ржига раздал кучу интервью, был открыт и улыбчив. Его команда вышла в финал и уже прыгнула выше головы. Это успех, на котором нужно строить пиар. Да и к журналистам стоит проявить уважение.

Россия против Чехии

«Салават Юлаев» заперся от прессы, гоняя репортеров взашей в Уфе, когда те пытались попасть на тренировку команды Быкова или даже взять интервью у игроков команды гостей. «Вам нужен «Атлант»? Идите ловить его на улицу, к автобусу», – отвечали в Уфе.

Чем мне не нравится КХЛ – лига закрывает глаза на такие моменты, когда унижают журналистов. Хотя нужно следовать регламенту и выписывать большой штраф руководству «Салавата Юлаева». И при этом кто-то удивляется, что большинство репортеров в финале болеют за чешского, а не за русского тренера?

Ржига во время матчей – это театр одного актера. Милош всплескивает руками, хватается за голову, едва ли не выдирает волосы из седой бороды. В каждом спорном эпизоде он требует удаления у соперника, а уж в моменте с Федоровым гнев по силе превосходил извержение вулкана Этна.

Быков, напротив, все эмоции переваривает в себе, сжигая нервные клетки. Такое поведение чехов он ненавидит еще с 80-х, когда сам был игроком. Хоккеисты сборной ЧССР вели себя точно так же: выпрашивали удаления, били исподтишка.

Игорь Захаркин, помощник Быкова, пару лет назад сказал о Яне Мареке – нынешнем лидере «Атланта», который тогда играл за «Магнитку»: «Марек много говорит. И превращается в диву, не играющую в хоккей, а делающую прогнозы, называющую Радулова полусумасшедшим. Так создается нездоровый ажиотаж. Провокатором же является сам Марек, который дает повод для этих драк. Он делает мерзости исподтишка. Таких в моем пионерском детстве называли ябедами».

Это не просто финал. Не просто шанс для Быкова и Захаркина выиграть свой первый титул на клубном уровне. Это, считайте, противостояние двух систем – Россия против Чехии. И может, тренеры вспоминают последний финал чемпионата мира, когда Ягр в таком же стиле устроил пятиминутное удаление Емелина, и чехи победили 2:1.

«Галактикос» из Питера

«Атлант» мог создать интригу в финале, если бы совершил чудо. У «Салавата Юлаева» гораздо мощнее ресурс. Это сборная России в миниатюре. Команду можно в полном составе выставлять на чемпионат мира, и она дошла бы до плей-офф, а может, и взяла бы медали.

Контракт у Быкова и Захаркина заканчивается. По слухам, после финала их ждут в СКА – вечном неудачнике Кубка Гагарина, в клубе с неограниченными возможностями под эгидой «Газпрома». В Питере тоже хотят строить команду, которая будет базовой для сборной России, – особенно перед сочинской Олимпиадой.

Уже сейчас СКА перенасыщен хоккейными селебрити. «Бюджет клуба – 70 миллионов долларов. При этом команда в четвертьфинале проигрывает «Атланту». Деньги решают не все! Это напоминает мадридский «Реал» в футболе. Там похожая политика: купить всех подряд и посмотреть, что будет», – сказал мне в интервью президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Что будет, если в СКА придет Быков? Достигнет ли бюджет 100 млн. долларов? Узнаем в «следующей серии». А пока досмотрим финал.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//Политика

В МИД Украины сообщили о подготовке нового обмена заключенными с РФ

В МИД Украины сообщили о подготовке нового обмена заключенными с РФ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Москва и Киев ведут обсуждение очередного обмена заключенными. Переговоры ведут лично президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский.

//Экономика

Экономист оценил расчёт "Нафтогазом" нового тарифа: "вряд ли это устроит Россию"

Экономист оценил расчёт "Нафтогазом" нового тарифа: "вряд ли это устроит Россию"

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал сообщение о расчёте "Нафтогазом" тарифов на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины с 2020 - 2024 года.

//Политика

В МИД Украины рассказали, оказывал ли Трамп давление на Зеленского

В МИД Украины рассказали, оказывал ли Трамп давление на Зеленского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал информацию о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оказывал давление на украинского лидера Владимира Зеленского.

//В мире

СМИ: Трамп считает "бессмысленной" политику США на Украине

СМИ: Трамп считает "бессмысленной" политику США на Украине

Бывший высокопоставленный сотрудник администрации президента Соединенных Штатов Америки рассказал журналистам, что глава страны Дональд Трамп считает "бессмысленными" действия Вашингтона на Украине.

//В мире

Иран намерен провести военно-морские учения с РФ и Китаем

Иран намерен провести военно-морские учения с РФ и Китаем

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Интервью

Участник резонансного заплыва «За чистый Байкал» Заур Закраилов о спорте и коварстве холодной воды

Участник резонансного заплыва «За чистый Байкал» Заур Закраилов о спорте и коварстве холодной воды

Один из пловцов-экстремалов, участников марафона, Заур Закраилов дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». В ходе беседы он поведал о том, как удалось преодолеть десятки километров безжалостно холодной воды, являясь непрофессиональным спортсменом, а также о своем непростом, но интересном жизненном пути.

//Общество

Откуда на Руси пьянство пошло?

Откуда на Руси пьянство пошло?

Вопреки бытующему мнению, что русские, мол, еще в Древней Руси были горазды выпить хмельного, чтобы расслабиться и отдохнуть, все было несколько иначе. Да, наш брат испокон веков пил медовуху, пиво и брагу. Варили напитки для себя, часто семьями поэтому и назывались они мирской бражкой или мирским пивом. В X веке из Византии пришло вино.

//Интервью

Развод: трагедия или освобождение?

Развод: трагедия или освобождение?

Когда мы вступаем в брак, то думаем, что это навсегда: и в горе, и в радости, до последнего вздоха. Так мечтают многие пары. Но в реальности, порой, получается иначе. Куда уходит любовь? Почему двое становятся врагами? Можно ли «догнать» те чувства, которые были? О любви и о разводе «Аргументы Недели» побеседовали с главой латвийского центра психологии «Аркадия», соавтора книг «Беседы о любви» Галиной Панц-Зайцевой.

//В мире

Латвийцы в шоке от «сексуального» перформанса в Академии художеств

Латвийцы в шоке от «сексуального» перформанса в Академии художеств

Латвийская академия художеств отметила столетие. В честь данного праздника был проведен не совсем обычный перформанс, который ввел латышскую публику в «ступор».

//Новости партнеров

//Криминал

В Санкт-Петербурге на кладбище развесили фотографии политиков

В Санкт-Петербурге на кладбище развесили фотографии политиков

В Северной столице полиция задержала двух человек, которые подозреваются в размещении фотографий политиков, звезд шоу-бизнеса и журналистов на надгробиях Смоленского лютеранского кладбища.

//Армия

В Сети опубликовали запись уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму

В Сети опубликовали запись уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму

Местный житель снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму. На кадрах видно, что пилот маневрировал в горах, а после стремительно набрал высоту.

//Новости СМИ2

//Спорт

«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0

«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0

Сегодня, 21 сентября «Зенит» дома на стадионе «Санкт-Петербург» принял «Рубин» в матче 10-го тура российской Премьер-лиги. Главный арбитр поединка Сергей Карасёв (г. Москва.) «Зенит» делит первое место с «Ростовом» и «Краснодаром».

//Политика

Видео: Зеленский посмеялся над шутками про усы Лукашенко

Видео: Зеленский посмеялся над шутками про усы Лукашенко

Президента украинского государства Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES до слез рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала "Студия Квартал 95".

//Хайтек

В России стартовали продажи iPhone 11

В России стартовали продажи iPhone 11

Накануне, 20 сентября, в России появились новые модели смартфонов Apple. Обычно событие вызывает ажиотаж, а покупатели образуют толпы перед магазинами, однако на этот раз все прошло тихо.

//В мире

Телеведущий Савик Шустер собирается подать в суд на Игоря Коломойского

Телеведущий Савик Шустер собирается подать в суд на Игоря Коломойского

Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, иск связан с защитой чести и достоинства: между ними произошла перепалка в эфире украинского телеканала.

//Шоу-бизнес

Как Пугачева раскритиковала "бессовестную" Собчак

Как Пугачева раскритиковала "бессовестную" Собчак

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева отчитала Ксению Собчак за насмешку над королем поп-музыки Филипом Киркоровым. О ссоре двух звезд рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

//Происшествия

В Турции перевернулся автобус с туристами из РФ

В Турции перевернулся автобус с туристами из РФ

Пятнадцать российских туристов пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщили журналистам в генконсульстве России.

//Новости партнеров

//Политика

АН узнал, кто стоит за акцией по запрету продажи земли россиянам на Украине

АН узнал, кто стоит за акцией по запрету продажи земли россиянам на Украине

Следы ведут в Германию. Но саму скандальную политическую акцию начал украинский холдинг. Корреспондент АН выяснил, кто стоит за очередной акцией по разжиганию ненависти к россиянам на Украине.

//Спорт

В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

Абхазская теннисистка Эрика Кварчия прибыла авиарейсом Самара-Москва во Внуково вечером 18 сентября. В настоящее время ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщило МВД Абхазии в Facebook.

//Общество

Instagram продолжит тестировать механизмы цензуры

Instagram продолжит тестировать механизмы цензуры

Instagram продолжит испытывать механизмы цензуры. На этот раз ресурс хочет «защитить» подростков от рекламы пластической хирургии и продуктов для похудения, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

//Шоу-бизнес

"Чудес не бывает", поклонников Анастасии Заворотнюк призвали готовиться к худшему

"Чудес не бывает", поклонников Анастасии Заворотнюк призвали готовиться к худшему

Продюсер и режиссер Андрей Загорский призвал поклонников и родственников находящейся в критическом состоянии Анастасии Заворотнюк готовиться к худшему и не питать иллюзий по поводу её чудесного исцеления

//В мире

В Греции арестован подозреваемый в угоне самолета в 1985 году

В Греции арестован подозреваемый в угоне самолета в 1985 году

Правоохранительные органы Греции арестовали авиапирата, находившегося в розыске за захват самолета в 1985 году. Об этом сегодня сообщило управление полиции Южной части Эгейского моря.

//Шоу-бизнес

"Геи кончились", рэпер Гуф станет очередным призом для дам на шоу "Холостяк"

"Геи кончились", рэпер Гуф станет очередным призом для дам на шоу "Холостяк"

Красная роза, черный фрак, вот так банально представили нового холостяка на ТНТ. Хотя, для рэпера Гуфа, чья личная жизнь давно превратилась в череду неудачных романов, даже приличный костюм – это серьезно

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

СМИ: похудевшего на 100 кг Александра Семчева почти перестали приглашать на съемки в кино
2

Латвийцы в шоке от «сексуального» перформанса в Академии художеств
3

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
4

Меган Маркл осудили за платье из тюля на свадьбе известного бизнесмена
5

Жители города Президентского внимания получат компенсацию за паводок

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры