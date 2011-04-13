Не надо скандалов. Просто Уфа сильнее

При счете 3:0 в серии можно смело поздравлять «Салават Юлаев» с победой в Кубке Гагарина. Если у подмосковного «Атланта» и был шанс переломить ход финала, то вся энергия ушла в пар – споры с судьями после скандального эпизода во втором матче. В общем, подвигов мало кто ждал: Уфа гораздо сильнее.

Мнение Дворковича

Спорный эпизод случился, когда уфимец Владимир Антипов ехал с шайбой и столкнулся коленом в колено с форвардом «Атланта» Федором Федоровым. В итоге брата Сергея Федорова удалили до конца матча, выписав ему штраф «5+20». А хозяин «Салават» при счете 0:1 дважды разыграл большинство и повел в серии 2:0. Такое обычно не отыгрывается. Особенно в финале, когда бьешься с фаворитом.

На что похоже наказание Федорова? Ты едешь на «Мерседесе», врезаешься в BMW, и дорожные полицейские штрафуют именно «бумер». Чем мне нравится КХЛ – лига оперативно решает такие вопросы. Наказание Федорову отменили, к третьему матчу его допустили, арбитров от работы отстранили. Счет, правда, остался без изменений. «Атлант» стал жертвой человеческого фактора. Каждый может допустить ошибку.

Но сами понимаете, какая это скандальная история. Тут же начались разговоры, что «Салават Юлаев» купил судей, что «Атлант» банально убили. И ладно, когда об этом говорят простые болельщики. Я был удивлен, что об этом в своем твиттере написал помощник Президента России по экономике Аркадий Дворкович: «Атлант» засуживают… Но это лишь моя точка зрения».

Давайте еще представим, что Дмитрий Медведев напишет: «Судьи убили Мытищи. Но это лишь моя точка зрения». Оцените силу заявления.

Точки над i расставил форвард сборной России Илья Ковальчук, который следит за серией из-за океана: «Салават Юлаев» победит, думаю, в пяти матчах. Пока не видно, что у «Атланта» есть какие-то шансы. Уфа – очень хорошая команда. Я за нее переживаю. Многие говорят, что «Атлант» засуживают. Но это только отговорки»…

Накануне финала главный тренер «Атланта» пан Милош Ржига раздал кучу интервью, был открыт и улыбчив. Его команда вышла в финал и уже прыгнула выше головы. Это успех, на котором нужно строить пиар. Да и к журналистам стоит проявить уважение.

Россия против Чехии

«Салават Юлаев» заперся от прессы, гоняя репортеров взашей в Уфе, когда те пытались попасть на тренировку команды Быкова или даже взять интервью у игроков команды гостей. «Вам нужен «Атлант»? Идите ловить его на улицу, к автобусу», – отвечали в Уфе.

Чем мне не нравится КХЛ – лига закрывает глаза на такие моменты, когда унижают журналистов. Хотя нужно следовать регламенту и выписывать большой штраф руководству «Салавата Юлаева». И при этом кто-то удивляется, что большинство репортеров в финале болеют за чешского, а не за русского тренера?

Ржига во время матчей – это театр одного актера. Милош всплескивает руками, хватается за голову, едва ли не выдирает волосы из седой бороды. В каждом спорном эпизоде он требует удаления у соперника, а уж в моменте с Федоровым гнев по силе превосходил извержение вулкана Этна.

Быков, напротив, все эмоции переваривает в себе, сжигая нервные клетки. Такое поведение чехов он ненавидит еще с 80-х, когда сам был игроком. Хоккеисты сборной ЧССР вели себя точно так же: выпрашивали удаления, били исподтишка.

Игорь Захаркин, помощник Быкова, пару лет назад сказал о Яне Мареке – нынешнем лидере «Атланта», который тогда играл за «Магнитку»: «Марек много говорит. И превращается в диву, не играющую в хоккей, а делающую прогнозы, называющую Радулова полусумасшедшим. Так создается нездоровый ажиотаж. Провокатором же является сам Марек, который дает повод для этих драк. Он делает мерзости исподтишка. Таких в моем пионерском детстве называли ябедами».

Это не просто финал. Не просто шанс для Быкова и Захаркина выиграть свой первый титул на клубном уровне. Это, считайте, противостояние двух систем – Россия против Чехии. И может, тренеры вспоминают последний финал чемпионата мира, когда Ягр в таком же стиле устроил пятиминутное удаление Емелина, и чехи победили 2:1.

«Галактикос» из Питера

«Атлант» мог создать интригу в финале, если бы совершил чудо. У «Салавата Юлаева» гораздо мощнее ресурс. Это сборная России в миниатюре. Команду можно в полном составе выставлять на чемпионат мира, и она дошла бы до плей-офф, а может, и взяла бы медали.

Контракт у Быкова и Захаркина заканчивается. По слухам, после финала их ждут в СКА – вечном неудачнике Кубка Гагарина, в клубе с неограниченными возможностями под эгидой «Газпрома». В Питере тоже хотят строить команду, которая будет базовой для сборной России, – особенно перед сочинской Олимпиадой.

Уже сейчас СКА перенасыщен хоккейными селебрити. «Бюджет клуба – 70 миллионов долларов. При этом команда в четвертьфинале проигрывает «Атланту». Деньги решают не все! Это напоминает мадридский «Реал» в футболе. Там похожая политика: купить всех подряд и посмотреть, что будет», – сказал мне в интервью президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Что будет, если в СКА придет Быков? Достигнет ли бюджет 100 млн. долларов? Узнаем в «следующей серии». А пока досмотрим финал.