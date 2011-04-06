Я против того, чтобы Быков совмещал два поста

Заслуженный тренер страны и хоккейный эксперт Сергей Гимаев оценивает победу «Салавата Юлаева» над «Магниткой», рассказывает, чего ждать от финала Кубка Гагарина и настаивает, что тренерам Вячеславу Быкову и Игорю Захаркину идет во вред совместительство в клубе и в сборной России.

На кону был контракт

– Я ждал, что счет в седьмом матче серии «Салават Юлаев» – «Магнитка» будет 1:0. Слишком высока цена игры, – говорит Гимаев. – «Металлург» терпел, имел шансы, но не забил. Уфа же была сильнее, приложила больше усилий и победила по делу.

– Но ведь «Салават Юлаев» был под огромным давлением. Фаворит со звездным составом играл дома. Поражение для Уфы стало бы катастрофой!

– Согласен насчет давления. Но перед третьим периодом, когда счет был 0:0, «Салават Юлаев» не имел права сбавить обороты. «Магнитка» взяла бы свое. Поэтому Уфа продолжала давить и добилась своего.

– Чем рисковали тренеры «Салавата» Вячеслав Быков и Игорь Захаркин в случае поражения?

– Может, сейчас некорректно об этом говорить… Но думаю, тогда бы в Уфе с ними не продлили контракт. Задача ведь не выполнена.

– От «Салавата» ждут только Кубка Гагарина?

– Официальная задача – выход в финал. В общем-то, Быков и Захаркин с этим справились. А дальше уж судить руководителям уфимского клуба. Я не знаю, какое они примут решение.

Ничего Радулов не громил

– Какова роль лучшего бомбардира сезона, форварда «Салавата Юлаева» Александра Радулова в этой серии и в плей-офф?

– Первые две серии, против «Сибири» и «Ак Барса», Радулов отыграл здорово. С «Магниткой» выглядел не так хорошо. Да и вся его тройка играла неважно. Какое-то повреждение было у Торесена, против их звена действовали более внимательно и плотно.

С другой стороны, в Уфе собрали такой состав, что это на результате не сказалось. Есть глубина состава: средне играют одни – прибавляют другие. Любой мог выйти на первый план, как звено Зиновьева в седьмом матче.

– Правда, что Радулов разгромил раздевалку в Магнитогорске после шестого матча?

– Думаю, просто журналистам не о чем было писать. Ну, ударил Радулов по ящику, который стоит 500 рублей. Сломал его. Заплатит штраф. Может, пнул ногой ведро, разлетелся мусор. Но это эмоции, никакого криминала. Я бы не стал раздувать из этого скандал.

– Радулов выступает в России, мы его недооцениваем. Но эксперты считают, что по игре он не слабее Александра Овечкина из «Вашингтона». Это так?

– Радулов – сильный игрок. Но я бы не стал его сравнивать с Овечкиным. Уже потому, что он проводит плей-офф слабее, чем может. В прошлом году Радулов в кубковых матчах был на голову выше себя нынешнего. Я не понимаю, чем вызван этот спад. Радулов лучше играет в пас, но его козыри не только в этом. Он перестал вылезать на пятачок, идти в обводку. Индивидуальности не хватает.

Ржига – красавец!

– Подмосковный «Атлант» составит конкуренцию «Салавату» в финале?

– Шансы как минимум равны. Тем более Уфа отдала много сил в серии с «Магниткой». А вот «Атлант» будет отдохнувшим и морально готовым к победам. Тем более вспомните, как Мытищи играли с ярославским «Локомотивом». Они же задушили их атаку! Так что «Салавату» будет очень сложно создавать моменты. Хотя есть глубина состава и четыре ровных звена. Но команда полностью отдалась серии с «Ак Барсом», не готовясь функционально даже к битве с «Магниткой». Так что сил на финал может не хватить.

– Главный тренер «Атланта» Милош Ржига раздал кучу интервью, будто уже выиграл финал. Чех считает, что его команда выполнила задачу?

– Ржига – красавец. Игрой «Атланта» доказал, что он – отличный тренер. Да, он всегда любил работать на прессу. И молодец, правильно делает. Хоккеисты у него не высшего уровня, но бьются с полной отдачей. Вообще «Атлант» в полном порядке. Так что Уфу в финале ждет тяжелейшая серия.

И заметьте, «Атланту» терять нечего. Подмосковная команда уже прыгнула выше головы. Зато приобрести может очень многое, если победит в финале.

– Исход битвы за Кубок Гагарина может отразиться на чемпионате мира? С каким настроением Быков и Захаркин приедут в сборную?

– Вы посчитайте – последний, седьмой матч финала Кубка Гагарина может быть сыгран 20 апреля. А уже 29-го сборная России проведет первую игру на чемпионате мира в Словакии. Это абсолютно неправильно. И просто глупо. С одной стороны, мы хотим, чтобы «Салават Юлаев» прошел как можно дальше в плей-офф. Но с другой – понимаем, что это не в интересах сборной.

Да, с национальной командой будут работать помощники Валерий Брагин и Андрей Назаров. Но поверьте, между главным тренером и просто тренером есть огромная разница. Всегда говорил и снова повторю – я категорически против того, чтобы Быков и Захаркин совмещали два поста. Это большая проблема для сборной России.