Третьяк протянул руку помощи Набокову

35-летний голкипер Евгений Набоков временно, без клуба, приглашен в сборную России с прицелом на чемпионат мира. Новость сильная – как снег на голову в конце марта. Сможет ли вратарь вернуться на свой уровень? И зачем главный тренер сборной Вячеслав Быков ограждает Набби от злых журналистов?

«Очень переживаю за Женю»

Евгений Набоков тренировался в Москве пять дней инкогнито. На Ходынке, под руководством Владислава Третьяка. Раньше это представить было невозможно. Обязательно информация просочилась бы в прессу. Но такой вариант просто не приходил журналистам в голову.

Еще в феврале Вячеслав Быков заявил, что Набокова на чемпионате мира не будет: «Без практики это невозможно. Каким бы классным вратарем он ни был. Безусловно, мы переговорим с Евгением. Но без практики рассчитывать не на что».

Сейчас Набоков без клуба. В декабре ушел из СКА, где его карьера откровенно не сложилась. В январе подписал контракт с «Детройтом». Но звезду на драфте отказов перехватил слабый клуб «Айлендерс», за который Евгений отказался играть. В итоге Набоков четыре месяца сидел без этой самой практики. Без контракта и без светлых перспектив.

– Я очень переживаю за Женю, – сказал форвард «красных крыльев» Павел Дацюк. – Ему ведь не 18 лет. Время идет… Мы иногда созваниваемся с Набоковым. Надеюсь, он все-таки окажется в «Детройте». Наша команда потеряла хорошего стабильного вратаря, который нам помог бы. Ну а для «Айлендерс» это только бизнес, ничего личного.

Ведь и Гашек не играл год

Приглашение Набокова в сборную России можно расценивать как жест помощи вратарю со стороны президента ФХР Владислава Третьяка и Вячеслава Быкова.

– Но ведь и Набоков протянул нам руку помощи, – говорит Третьяк. – Мы тоже должны сказать ему спасибо за то, что он нас выручил на чемпионате мира в Квебеке. Я помню, как звонил ему после проигрышной серии с «Далласом» и поймал в три часа ночи. Набоков мог вообще не подойти к телефону. Но он отозвался и через день уже играл за сборную. Тогда у нас получили травмы почти все вратари.

…На чемпионате мира – 2008 в Квебеке сборная России завоевала золото, а Набоков отлично провел весь плей-офф.

Возникает вопрос, в какой сейчас форме Евгений. Набрать форму всего за месяц, чтобы играть на чемпионате мира, – это тяжелая задача. И снова отвечает Владислав Третьяк, уже как лучший вратарь XX века.

«Вы вспомните, что ведь и Гашек не играл целый год. Хотя ему было уже за 40. Все зависит от психологии вратаря. Есть такие, кто расклеился уже после месячной паузы. Но если мы пригласили Набокова, значит, верим в него. Тем более он тренировался у себя дома в Сан-Хосе – и на земле, и на льду. Но одно дело – работать в одиночку, совсем другое – с командой. Главное, что у Жени есть характер. И сейчас он грызет лед».

Нельзя прятать сборную от народа

Один из болельщиков спросил у меня в блоге: «Как вы думаете, Набоков нужен сборной России?»

Я ответил: «Думаю, что он заслужил приглашение на сборы. А если наберет хорошую форму, то и на чемпионате мира может сыграть. Почему нет? Женя будет стараться, чтобы исправить репутацию и вернуться в НХЛ. Ему очень важно показать себя перед заключением нового контракта».

Болельщик на это сказал: «Женя просто необходим сборной. Его опыт и умение держать удар будут очень нужны как раз в Словакии. При всем уважении к Барулину именно Набокова я вижу основным вратарем».

…Хотя я бы держал в уме Илью Брызгалова («Финикс») – однозначно лучшего российского вратаря в мире в этом сезоне. А также молодых перспективных Семена Варламова («Вашингтон») и Сергея Бобровского («Филадельфия»). Может, одна из трех команд не попадет во второй раунд Кубка Стэнли. Тогда вратарская бригада сборной России станет еще сильнее.

С голкипером нужно работать. Его надо настраивать, как гитару, что и делает Третьяк. Но главный тренер сборной Вячеслав Быков принял сомнительное решение, оградив от журналистов Набокова и остальную команду, которая села на сборы в Новогорск. Я бы не стал беспокоиться за душевное равновесие Евгения – мол, его может выбить из строя неосторожный вопрос о неудачах в СКА или еще что-то подобное. Я хорошо знаю Набокова, у него устойчивая психика. А если он о чем-то не захочет говорить, то просто пропустит вопрос.

«Прятать сборную от народа – это безобразие, – считает двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. – Национальная команда вообще не должна быть закрытой. А уж сейчас, за месяц до начала чемпионата и подавно! Тренерам пора уяснить, что сборная – не их личная вотчина, а структура российского спорта. И решать общаться игрокам с прессой должны не тренеры, а ФХР».

Как бы то ни было, дебют Набокова должен состояться в пятницу или субботу в Смоленске, где сборная России проведет два товарищеских матча с белорусами. Удачи тебе, Евгений.