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Хотел бы посмотреть, как белый медведь улетит в Сочи

№ 11(252) от 24.03.2011 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ, («Советский спорт» – специально для «Аргументов неделi») ]

Хотел бы посмотреть, как белый медведь улетит в Сочи

Форвард «Детройта» Павел ДАЦЮК – один из лучших российских игроков в НХЛ. А многие считают, что самый лучший. Дацюк дал нам интервью, рассказав, что по возможности он приедет в сборную России на словацкий чемпионат мира.

Пять катков на весь екатеринбург

– Павел, вы уже 10 лет живете и работаете в Америке. Можете сравнить отношение людей к спорту в этой стране и в России?

– Сразу скажу, что американцы занимаются спортом с самого детства. Это у них жизненная установка. Когда учишься в школе, обязательно надо брать уроки по одному или двум видам спорта. Например, ты можешь заниматься волейболом и американским футболом. А хочешь – бери классы хоккея и бейсбола.

– Девочки тоже играют в американский футбол?

– Нет, конечно. Они могут пойти в плавание, художественную гимнастику… Выбирай что хочешь.

– Баскетболист Андрей Кириленко однажды мне сказал: «Американцы замечательно воплотили в жизнь главный закон Древнего Рима: «Дай народу хлеба и зрелищ». В роли хлеба у них «Макдоналдс», зрелище – спорт».

– Можно согласиться. А вот в России такого нет. У нас в школе занимаешься только физкультурой. Не хватает массового спорта. Вы знаете, сколько катков в Детройте? И они все время заняты. У меня в голове не укладывается, что столько людей в одном городе играют в хоккей. А ведь это не Канада!

Я сравниваю с родным Екатеринбургом, где только пять площадок. Да, они тоже заняты. Но что такое пять катков? Столько в одном районе Детройта.

– Помню, бывший президент РФС Виталий Мутко хотел ввести уроки футбола в школах.

– Отличная идея. Я бы еще хотел видеть уроки хоккея в России. Но понимаю, что это очень затратный спорт. Форму нужно купить, лед арендовать… В футбол еще можно поиграть, для этого не так много нужно. Но опять же, у нас зимняя страна. Попробуйте погонять мяч в Екатеринбурге в феврале.

– Вообще-то РФС уже перевел футбол на зимние рельсы. Россия перешла на систему «осень-весна».

– Да, я слышал, что хотят строить крытые манежи. Но это относится к профессиональному спорту, а мы говорим о детях. Школам вряд ли это будет по карману… Хотя, если задаться целью, все можно решить. Терпение и труд все перетрут.

Хочу помочь сборной россии

– С вами можно обсудить плей-офф Кубка Гагарина?

– Я бы хотел уйти от этой темы.

– Почему?

– Ничего плохого о лиге не скажу. Но я не очень внимательно слежу за КХЛ. Не потому, что неинтересно, – просто не хватает времени.

– Да, в Америке непросто следить за российским хоккеем... Вы останетесь жить в Детройте, когда завершите карьеру?

– Пока не решил. Это зависит от того, чем я буду заниматься по жизни. И я надеюсь, что повешу коньки на гвоздь совсем нескоро.

– Но вы – патриот?

– Да, на 100 процентов. Я обязательно буду приезжать на родину, жить в России. Что такое патриот? Это надо чувствовать. Это наша православная религия, законы и приоритеты. Воспитание, которое тебе дали родители. Если у тебя российский паспорт, не значит, что ты сразу стал патриотом. Или наоборот, если ты стал гражданином Америки, получив их паспорт, то сразу перестал любить свою родину.

Я горжусь тем, что первые 20 лет прожил в России. Это дало мне внутренний стержень, очень помогает по жизни. Горжусь тем, что я – русский.

– Вы поможете сборной России на чемпионате мира?

– Я надеюсь, что «Детройт» как можно дальше пройдет в плей-офф. У нас серьезные задачи. Но если не получится с Кубком Стэнли и я избегу травм, то с удовольствием приеду в сборную. Если, конечно, меня пригласят. Я ведь ничего еще не выиграл для России. Буду стараться помочь.

– Если Россия победит на чемпионате мира, это может стать реваншем за поражение в Ванкувере?

– Я считаю, что нет. Для меня ценнее всего олимпийское золото.

Малкину не нужно впадать в депрессию

– «Детройт» может приехать в Россию, чтобы открыть регулярный чемпионат НХЛ?

– Мы так уже делали в Стокгольме пару лет назад, когда играли там с «Сент-Луисом». Но в ближайшее время в Россию, я думаю, приедет «Вашингтон». А «Детройт» пока ждать не стоит. Все-таки в лиге 30 клубов. Некоторые еще не открывали сезон в Европе, но наверняка этого хотят.

– С кем вам комфортнее играть в сборной России? С Ковальчуком и Малкиным? Или с Семиным и Овечкиным?

– Понятно, что тренер решает, кому с кем выходить. Мне со всеми интересно. Стараюсь к каждому приспособиться. Моя задача как центрфорварда – снабжать пасами крайних нападающих.

От добра добра не ищут. И было очень приятно, что после последнего чемпионата мира люди говорили: тройка Малкин – Дацюк – Ковальчук напомнила им о старых добрых временах советского хоккея.

– Кстати, Малкин получил тяжелую травму ноги. Что можете ему посоветовать? Разрыв двух связок колена – это очень серьезно.

– Думаю, что депрессия Малкину не грозит. Все-таки он не в том возрасте, чтобы изводить себя. В Америке очень хорошие реабилитационные центры с новейшим оборудованием. В Питтсбурге такой центр точно есть.

Нужно работать. И терпеть. Тогда все будет хорошо. Малкин будет не первым игроком, кто после такой травмы успешно вернулся в большой хоккей.

– Если бы вы голосовали за олимпийские талисманы, кто был бы вашим фаворитом?

– Мне очень понравился белый медведь. Все-таки он ассоциируется с Олимпиадой-1980. Правда, тогда он был коричневого цвета. Но и этот обязательно улетит в небо на воздушных шариках на церемонии закрытия… Очень хотелось бы вживую увидеть эту картину. Олимпиада для меня – самый знаменательный турнир в хоккее.

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